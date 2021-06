Titul hradecké stáji opět unikl. Časovky nám chybějí, mrzí borce Elkovu

Pro tým Elkov Kasper, která patří mezi třetidivizní stáje, tak na stupních vítězů zbyla „jenom“ místa za ním. Druhý skončil podle očekávání Jan Bárta, jenž poslední ze svých šesti domácích časovkářských titulů získal před dvěma lety, a Adam Ťoupalík, jenž třetím místem obhájil svoji pozici z loňského šampionátu.



Mistrovská časovka se letos jela na trati dlouhé čtyřicet kilometrů s minimálním převýšením. Právě její délka byla podle obou jezdců hradecké stáje největším problémem v souboji se šampionem, který své tituly ještě poměrně nedávno sbíral v barvách Elkovu.

„Bohužel my máme nevýhodu v tom, že časovky nejezdíme. Na závodech, které absolvujeme, jsou tak maximálně prology třeba jen jeden kilometr dlouhé. Jinak nic,“ posteskl si Bárta. „Nevěděl jsem, co od toho můžu čekat, byla to moje první letošní časovka,“ doplnil jej Adam Ťoupalík.

Přesto Bárta zpočátku držel s favorizovaným Černým krok, ale zhruba od třetiny závodu začal náskok pozdějšího vítěze přece jen narůstat. „Dnes byla první půlka dobrá, ale ke konci už tak moc ne. Snažil jsem se jet stále stejně, ale trochu se mi zatáhly nohy,“ komentoval svůj výkon zkušený Bárta.

„Rozjel jsem to s rozumem, Honzu Bártu jsem si nechal na dohled, našel jsem rytmus. Pak nás Pepa Černý dojel, takže už to byly dvě minuty. Je to dost, ale i tak jsem docela spokojený,“ uvedl Adam Ťoupalík.



Včerejší časovka měl pro nejlepší zvláštní motivaci. Vedle mistrovského titulu totiž byla v sázce nominace na blížící se olympijské hry, vítěz má zajištěnou účast. „Motivace to byla, ale co se dá dělat,“ komentoval nenaplněnou olympijskou šanci Bárta.

Společný šampionát České a Slovenské republiky vyvrcholí o víkendu nedělním závodem kategorie elite. Na rovinaté trati dlouhé téměř 230 kilometrů bude titul obhajovat Adam Ťoupalík, jenž se společně se svými kolegy z hradecké stáje pokusí přidat čtvrtý domácí titul v řadě. „Myslím si, že máme vynikající tým a že jsou kluci ve výborné formě. Půlka našeho týmu může vyhrát,“ je přesvědčen Bárta.