Pořadatelství šampionátu bylo přiděleno organizačnímu týmu kolem Roberta Koláře, který stojí za Závodem míru do 23 let a největším českým etapákem Czech Tour.

Oba závody využívají pro své nejtěžší etapy Jeseníky a trasa příštího mistrovství by se tím mohla inspirovat.

„Jesenicko je cyklistice zaslíbené. Ikonická místa jako Červenohorské sedlo, Rejvíz či Dlouhé stráně nám umožní navrhnout trať, která dokonale prověří peloton. Navíc víme, že zdejší lidé cyklistiku milují a vytvoří úžasnou atmosféru. A pro slovenské fanoušky je tato lokalita skvěle dostupná,“ komentoval udělení pořadatelství Kolář, který je zároveň viceprezident Českého svazu cyklistiky.

Tím, že se šampionátu ujme stejný pořadatelský tým, jaký se stará o Czech Tour – která má nyní nakročeno k tomu polepšit si v žebříčku UCI, se podle Koláře zajistí vysoký standard klání. „Věřím, že připravíme bezpečné a divácky atraktivní závody na nejvyšší úrovni,“ řekl.

Pokud trasa příštího mistrovství skutečně povede přes Červenohorské sedlo nebo Dlouhé stráně, umožnilo by to boj o titul těm závodníkům, kterým poslední spíše rovinářské profily příliš nesvědčily. O dres mistra republiky by tak mohli bojovat Jan Hirt nebo Pavel Novák, který vyhrál královskou etapu na nedávném Giru d’Italia do 23 let.