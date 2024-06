Elkov znovu převezl jezdce World Tour. Vacek jen vzdychl: Hlídalo mě 20 lidí

Vacek za cílem nezastíral, že ho takový výsledek vůbec netěší. Zvlášť po posledních týdnech, kdy bojoval o vítězství na kvalitně obsazených etapácích Kolem Norska a Kolem Belgie.

Potkal ho tak stejný osud jako většinu českých worldtourových závodníků v posledních šesti letech, kterým při domácím šampionátu výkonnostní převaha nestačila na početní dominanci českých týmů.

Dres českého mistra se tak po roce znovu ztratí z předních světových závodů.

Více než 200kilometrový závod přitom začal předpokládaným průběhem. Hned v prvním z osmi kol se odpojila devítka závodníků, ve které měly dvojnásobné zastoupení nejsilnější české týmy Elkov-Kasper a ATT Investments a také mistr z roku 2021 Michael Kukrle. Vacek společně s dalšími zástupci World Tour týmů Pavlem Bittnerem, Janem Hirtem nebo Josefem Černým vyčkával v pelotonu.

Mezi devítkou na čele byl také dvacetiletý Tomáš Přidal, který se na začátku měsíce blýskl jedenáctým místem na Závodě míru kategorie do 23 let.

„Popravdě jsem vůbec nevěřil, že bychom mohli dojet až do cíle,“ líčil. „Ale vypracovali jsme si fakt velký náskok, tak už se to začalo rýsovat tak, že by se nám to mohlo podařit.“

Jeho skupina jednak dobře spolupracovala, zároveň za nimi kolegové z Elkovu a ATT v rámci týmové strategie co nejvíc brzdili tempo pelotonu. Až ztráta na čelo narostla na téměř osm minut. A s tím ani Vacek, který ve čtvrteční časovce rozdrtil konkurenci o dvě minuty, nedokázal nic udělat.

„Když už zbývalo jen deset kiláků do cíle a my jsme měli stále minutu a půl, začal jsem věřit tomu, že nás nedojedou,“ popisoval Přidal.

Jeho skupina se postupně redukovala až na čtyři jezdce. Kromě něj zůstali v boji o titul Michal Schuran z ATT, Michael Kukrle z Felt Felbermayr a Vojtěch Kmínek z Equipo Cortizo. „Už to bylo hodně dlouhé. Navíc v tomhle vedru a s tak náročným profilem,“ přiznal jezdce Elkovu.

V posledním stoupání začali Kmínek s Kurklem ztrácet, těsně pod vrcholem se pak Schuran Přidalovi vzdálil. Ten ale nechtěl boj o vítězství tak jednoduše vzdát. „Věděl jsem, že za mnou v autě jede náš trenér pan Fiala, a to jsem mu nemohl udělat,“ vyprávěl s úsměvem.

VÍTĚZNÁ EXTÁZE. Tomáš Přidal se vzpamatovává ze životního triumfu na mistrovství republiky.

Rychle proto Schurana dojel a snažil se, aby je dva odpadlíci nedostihli. Nepovedlo se, a tak začal Přidal rychle přemýšlet o závěrečném spurtu.

„Náš sprinter Lukáš Kubiš mi před startem řekl, že se bude rozhodovat na nájezdu do poslední zatáčky, tak jsem to tam narval jako první a vyšlo to.“

Na pásce těsně porazil Kukrleho, načež se vyčerpaně svalil na dlažbu a vydýchával své první profesionální vítězství. Záhy nato ve spurtu o slovenský titul přemohl Kubiš zklamaného Svrčka, a dva týmoví kolegové – dva noví mistři své republiky – si s oslavným řevem padli do náruče.

Hlavně žádný Vacek

V té chvíli projel okolo nich i zklamaný a vyčerpaný Vacek.

Obhájce titulu se vydal stíhat uprchlíky tři kola před cílem závodu, když peloton ztrácel na muže v úniku propastných sedm minut. Ve spolupráci se slovenskými jezdci Kubišem a Svrčkem nejprve dostihl další stíhací skupinku s Pavlem Bittnerem, načež se v posledním kole odhodlal i k sólové stíhací akci.

Jenže už bylo pozdě.

Cíl proťal se ztrátou 1:13 minuty na vítěze.

Vzápětí zamířil k obytnému vozu, v němž měl s bratrem Karlem zázemí, usedl na trávník a dlouze tam zklamaně a beze slova seděl.

„Dělo se to, co se děje každý mistrák,“ konstatoval, když se rozhovořil. „Každý za mnou jede, hlídá si mě, hlavně Elkov a ATT. Každý rok stejný scénář, radši nechají únik odjet o 10 minut, hlavně ať v něm není žádný Vacek.“

Mathias Vacek táhne skupinu pronásledovatelů v silničním závodě mistrovství republiky.

V dávnější minulosti v tomto směru na některých republikových šampionátech fungovala domluva českých a slovenských profesionálů z první a druhé divize na spolupráci během závodu.

Tentokrát? „Ne, ne,“ říkal Vacek.

„Zato když jsme nastupovali já s bráchou, hlídalo nás 20 závodníků z Elkova a ATT. Možná, že i kdybych se šel během závodu někam vykadit do lesa, tak by šli se mnou.“

Pochválil nicméně vrstevníka Bittnera z worldtourové stáje DSM. „Jakmile jsem dojel jeho a Petra Kelemena, tak se Biťák se mnou točil. Toho si dost vážím. Ale čtyři borci z Elkova se tam vezli a ani jednou neprostřídali,“ poznamenal na okraj klasické strategie, že stáj, která má své jezdce v úniku, nepomáhá v dalších skupinách v tahání tempa.

Jistou útěchou po zklamání ze ztráty mistrovského titulu nicméně může být pro Mathiase Vacka nominace na olympijské hry v Paříži.

„Věřím, že je to nominace zasloužená, že jsem ukázal, že na to mám,“ reagoval. „Těším se do Paříže. Oproti dnešku to bude určitě něco jiného.“