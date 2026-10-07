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Špicarová byla na ME v časovce sedmá v juniorkách, Kopecký jedenáctá do 23 let

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  14:29

Karolína Špicarová během časovky | foto: CTK / imago sportfotodienst / Fotoreporter Sirotti StefanoProfimedia.cz

Karolína Špicarová skončila na cyklistickém mistrovství Evropy ve Slovinsku sedmá v časovce juniorek. Druhá česká reprezentantka Eva Drhová, jež se šestým místem v nedělním závodě s hromadným startem postarala o nejlepší výsledek výpravy na šampionátu, dnes uzavřela první desítku. V závodě žen do 23 let byla Julia Kopecký jedenáctá, hned za ní Eliška Kvasničková.

Časovku juniorek na 22 km se startem a cílem v Šenčuru vyhrála Španělka Alejadra Neiraová o tři sekundy před Belgičankou Laurou Fiveovou. Bronz získala s desetisekundovým odstupem Litevka Augusté Mikutytéová, na kterou Špicarová ztratila téměř půl minuty. Drhová zaostala minutu a čtvrt za vítězkou.

Pouhé tři setiny rozhodly o zlatu mezi juniory. Stejně jako na nedávném MS se z titulu radoval Španěl Benjamín Noval, zbývající medailisté z Montrealu si pozice prohodili. Druhý byl Dán Malthe Risbjerg a třetí Belgičan Vic De Smet. Jakub Zaňka skončil osmnáctý, Šimon Kment 33.

Stejná porce kilometrů čekala ženy do 23 let. Výbornou formu potvrdila úřadující vicemistryně světa ze souboje s časem Nienke Vinkeová, jež byla ve Slovinsku druhá v silničním závodě a dnes slavila zlato před krajankou Megan Arensovou. Na druhý bronz dosáhla Slovenka Viktória Chladoňová, světová šampionka z dlouhého závodu. Kopecký i Kvasničková ztratily na vítězku přes 2,5 minuty.

Mezi muži do 23 let skončil jediný Čech Pavel Šumpík na 24. místě s tříminutovým mankem na vítězného Héctora Álvareze. Španěl dosáhl double, již v pátek vyhrál silniční závod. Stříbro obhájil Matisse van Kerckhove z Belgie, třetí skončil Nor Kasper Haugland.

Dnes se budou na ME rozdávat medaile v časovce i v elitních kategoriích.

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice ve Slovinsku

časovka (22 km)

Muži do 23 let: 1. Álvarez (Šp.) 28:44, 2. Van Kerckhove (Belg.) -3, 3. Haugland (Nor.) -19, ...24. Šumpík (ČR) -3:01.

Ženy do 23 let: 1. Vinkeová 32:36, 2. Arensová (obě Niz.) -36, 3. Chladoňová (SR) -42, ...11. J. Kopecký -2:37, 12. Kvasničková (obě ČR) -2:40.

Junioři: 1. Noval (Šp.) 29:46, 2. Risbjerg (Dán.) stejný čas, 3. De Smet (Belg.) -7, ...18. Zaňka -1:30, 33. Kment (oba ČR) -2:59.

Juniorky: 1. Neiraová (Šp.) 35:45, 2. Fiveová (Belg.) -3, 3. Mikutytéová (Lit.) -10, ...7. Špicarová -38, 10. Drhová (obě ČR) -1:14.

14:30 ženy elite,

16:15 muži elite.

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Živě1:6, 1:5
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7. 10. 17:00
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  • 4.29
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Tappara vs. StorhamarHokej - 5. kolo - 7. 10. 2026:Tappara vs. Storhamar //www.idnes.cz/sport
7. 10. 17:30
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