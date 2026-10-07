Časovku juniorek na 22 km se startem a cílem v Šenčuru vyhrála Španělka Alejadra Neiraová o tři sekundy před Belgičankou Laurou Fiveovou. Bronz získala s desetisekundovým odstupem Litevka Augusté Mikutytéová, na kterou Špicarová ztratila téměř půl minuty. Drhová zaostala minutu a čtvrt za vítězkou.
Pouhé tři setiny rozhodly o zlatu mezi juniory. Stejně jako na nedávném MS se z titulu radoval Španěl Benjamín Noval, zbývající medailisté z Montrealu si pozice prohodili. Druhý byl Dán Malthe Risbjerg a třetí Belgičan Vic De Smet. Jakub Zaňka skončil osmnáctý, Šimon Kment 33.
Stejná porce kilometrů čekala ženy do 23 let. Výbornou formu potvrdila úřadující vicemistryně světa ze souboje s časem Nienke Vinkeová, jež byla ve Slovinsku druhá v silničním závodě a dnes slavila zlato před krajankou Megan Arensovou. Na druhý bronz dosáhla Slovenka Viktória Chladoňová, světová šampionka z dlouhého závodu. Kopecký i Kvasničková ztratily na vítězku přes 2,5 minuty.
Mezi muži do 23 let skončil jediný Čech Pavel Šumpík na 24. místě s tříminutovým mankem na vítězného Héctora Álvareze. Španěl dosáhl double, již v pátek vyhrál silniční závod. Stříbro obhájil Matisse van Kerckhove z Belgie, třetí skončil Nor Kasper Haugland.
Dnes se budou na ME rozdávat medaile v časovce i v elitních kategoriích.
Mistrovství Evropy v silniční cyklistice ve Slovinsku
časovka (22 km)
Muži do 23 let: 1. Álvarez (Šp.) 28:44, 2. Van Kerckhove (Belg.) -3, 3. Haugland (Nor.) -19, ...24. Šumpík (ČR) -3:01.
Ženy do 23 let: 1. Vinkeová 32:36, 2. Arensová (obě Niz.) -36, 3. Chladoňová (SR) -42, ...11. J. Kopecký -2:37, 12. Kvasničková (obě ČR) -2:40.
Junioři: 1. Noval (Šp.) 29:46, 2. Risbjerg (Dán.) stejný čas, 3. De Smet (Belg.) -7, ...18. Zaňka -1:30, 33. Kment (oba ČR) -2:59.
Juniorky: 1. Neiraová (Šp.) 35:45, 2. Fiveová (Belg.) -3, 3. Mikutytéová (Lit.) -10, ...7. Špicarová -38, 10. Drhová (obě ČR) -1:14.
14:30 ženy elite,
16:15 muži elite.