Zase ten Van der Poel. Potřetí za sebou je mistrem Evropy v cyklokrosu

Mistrovství Evropy v cyklokrosu v Silvelle (Itálie) Muži:

Elite: 1. M. Van der Poel (Niz.) 58:22, 2. Iserbyt -3, 3. L. Sweeck -20, 4. M. Vanthourenhout (všichni Belg.) -24, 5. Van der Haar (Niz.) -25, 6. Hermans (Belg.) -38, ...19. Boroš -5:28, 20. Nesvadba -5:51, 23. Paprstka (všichni ČR) -6:29. Do 23 let: 1. Crispin (Fr.) 46:47, 2. Kielich (Belg.) -8, 3. Benoist (Fr.) -9, ...18. Jelínek -2:38, 19. T. Kopecký -2:47, 28. Říman -4:26, 41. Vaníček (všichni ČR) -8:50. Junioři: 1. Nys 41:10, 2. Michels (oba Belg.) -9, 3. Lillo (Švýc.) -1:10, ...13. Zatloukal -3:00, 22. M. Kopecký -4:11, 27. Bittner -5:10, 33. Fiala -5:52, 35. Šulc -6:38, 44. Jindřich (všichni ČR) -8:12. Ženy:

Elite: 1. Kastelijnová (Niz.) 41:05, 2. Lechnerová (It.) -12, 3. Worstová -26, 4. Kaptheijnsová (obě Niz.) -1:09, 5. Verdonschotová -1:16, 6. Cantová (obě Belg.) -1:23, ...23. Bajgerová (ČR) -6:14. Do 23 let: 1. Del Carmen Alvaradová (Niz.) 46:23, 2. Kayová (Brit.) -12, 3. Norbertová Riberolleová (Fr.) -1:02, ...12. Vaníčková -6:08, 17. Švihálková -9:57, 23. Ungermanová (všechny ČR) -1 kolo. Juniorky: 1. Pieterseová (Niz.) 37:34, 2. Onestiová (Fr.) -28, 3. Van Anrooijová (Niz.) -44, ...9. Novotná -4:02, 23. Bedrníková -7:33, 29. Zemanová (všechny ČR) -9:40.