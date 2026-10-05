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Chtěl být jako švýcarský nožík, jen medaile mu stále chybí. Skujinšovi dochází čas

Alžběta Marešová
  18:28

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Toms Skujinš na prezentaci hromadného závodu mistrovství světa v Montrealu. | foto: ČTK

„Zase jeden rok, na jehož konci mi na krku nevisí žádná medaile…“ posteskl si v neděli Toms Skujinš. Takto může na přelomu září a října lamentovat většina pelotonu, od Lotyše zní ale povzdechnutí intenzivněji než od jiných. Z posledních šesti vrcholných reprezentačních akcí dojel totiž pětatřicetiletý cyklista pětkrát v top 5, cenný kov ale nemá žádný.

Skujinš v uplynulých třech sezonách vytvořil jedinečnou konzistentní sérii, sám z ní ale příliš nadšený není. Z hromadných závodu na olympiádě, mistrovství světa a evropského šampionátu má postupně 5., 4., 5., 5., 23. a 4. místo.

„Samozřejmě, že bych radši vyhrál. Nezávodím kvůli šesté příčce nebo umístění v top desítce,“ komentoval svůj unikátní, ale vlastně dost smolařský záznam.

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Kupříkladu dva nejhorší výsledky z posledních čtyř let má srovnatelné s Remcem Evenepoelem – 13. a 23. místo pro Skujinše versus 25. a 12. příčka Evenepoela. Ve zbylých případech byli oba v první desítce. Jenže zatímco Belgičan z ostatních startů vybojoval čtyři medaile, Skujinš, jak už jsme zmínili, sbíral jen čtvrtá a pátá místa.

Naposled v neděli na evropském šampionátu ve Slovinsku, kde uspěl ve spurtu – ale jen o čtvrtou příčku.

Zatímco na reprezentačních akcí patří pravidelně mezi nejlepší, během zbytku roku o něm není téměř slyšet. Svůj podíl má na tom jeho klidná, skromná povaha. V sestavě Lidl-Treku se to přímo hemží ambiciózními jezdci a na to, aby se mezi nimi prosadil, je Lotyš málo průbojný. A ani se o to nechce pokoušet.

„Radši pojedu na týmového kolegu, který může reálně vyhrát, než abych já doufal, že vyjedu top desítku,“ vysvětloval.

Ve statistikách u něj sice svítí čtrnáct profesionálních vítězství, pět z toho jsou ale lotyšské tituly z časovky a další tři vítězství získal na domácím mistráku v hromadném závodě.

Velké mezinárodní klání vyhrál naposled před osmi lety. Z výsledkové šedi následných sezon vystupují akorát druhá místa na Strade Bianche a v etapách Gira a Tour. Jak typické pro Skujinše, že…

V tomto ohledu pro něj byla asi nejvíc frustrující zkušenost na Giru 2023, kdy ze šesti účastí v úniku vytěžil čtyři umístění v top sedmičce. „Už přece musím jednou vyhrát,“ hlesl, když mu vítězství 12. etapy uniklo až ve spurtu. Přesto se tehdy triumfu nedočkal a čeká na něj dál.

Když ještě v pelotonu zastával roli nadějného mladíka s celkovým vítězstvím Závodu míru U23 v kapse, vykládal, že by byl rád co možná nejuniverzálnějším jezdcem. „Takový švýcarský kapesní nožík,“ přál si. „Aby mě tým mohl nasadit do jakéhokoliv závodu a já nebyl jen do počtu, ale dokázal skutečně pomoct.“

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Přání se mu splnilo. V Lidlu, kterému je mimochodem věrný už od roku 2018 a minimálně další dvě sezony v něm plánuje zůstat, se vypracoval do role ceněného domestika a schopného kapitána, který umí tým zkušeně provést nervózním pelotonem na ty nejvýhodnější pozice.

A o jeho všestrannosti nejvíce svědčí právě výsledky z posledních šampionátů.

Zvládne přejet téměř jakýkoliv terén, se svou postavou klasikáře zvlášť zaválel na loňském extrémně náročném mistrovství světa ve Rwandě. Do cíle v Kigali dorazil jako pátý a i přes naprosté vyčerpání vtipkoval: „Myslím, že jsem světovým šampionem v kategorii nad 70 kilogramů, takže to beru.“

V mládí hrál hokej i florbal, dlouho se věnoval judu. Ačkoliv u něj nakonec zvítězilo kolo, z juda si přinesl pracovitost a pokoru. „Jedna poučka mi hodně pomohla už v judu a dovedla mě daleko i v cyklistice – to, abych vždy trénoval s konkrétním cílem v hlavě,“ vyprávěl.

Cíl, se kterým se bude připravovat na příští sezonu, není těžké odhadnout: aby svou unikátní sérii konečně prolomil a získal na některém ze šampionátů medaili. V pětatřiceti letech už na to má jen pár pokusů.

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Živě3:0
  • 1.02
  • 25.00
  • 120.00
Kypr vs. LotyšskoFotbal - Skupina 2 - 5. 10. 2026:Kypr vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
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  • 2.80
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5. 10. 20:00
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5. 10. 20:45
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Bosna vs. PolskoFotbal - Skupina 4 - 5. 10. 2026:Bosna vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
5. 10. 20:45
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