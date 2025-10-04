Silniční závod cyklistek na mistrovství Evropy ovládla Nizozemka Volleringová

  17:55
Mistryní Evropy v silničním závodě cyklistek je další Nizozemka. Ve Francii po velkém sólu triumfovala poprvé v kariéře Demi Volleringová a dosáhla na první triumf na velkých akcích. Stříbro má Polka Katarzyna Niewiadomá, bronz Nizozemka Anna van der Breggenová. Jediná česká reprezentantka Veronika Jandová závod nedokončila.

Nizozemská cyklistka Demi Volleringová slaví v trikotu evropské šampionky se svými krajankami. | foto: JEFF PACHOUD / AFP Profimedia.cz

Osmadvacetiletá Volleringová prodloužila nadvládu Nizozemek, které od roku 2016, kdy se jelo ME v elitní kategorii poprvé, nedosáhli na zlato pouze jednou. V roce 2018 dokázala zvítězit Italka Marta Bastianelliová. Nizozemské cyklistky mají nyní devět zlatých medailí, dvě stříbrné a jednu bronzovou.

„Jsem vážně hrdá, že se mi podařilo získat dres evropské šampionky a že zůstává v držení našeho týmu. Byl to dnes z naší strany dokonalý závod. Trať mi seděla a jsem ráda, že se mi podařilo dotáhnout to do vítězného konce. Byl to pro nás vážně perfektní den a já už se těším, až budu v tom dresu mistryně Evropy hrdě závodit,“ řekla Volleringová v rozhovoru pro Evropskou cyklistickou federaci (UEC).

ME v silniční cyklistice v Drome-Ardéche (Francie)

Závod s hromadným startem

Ženy elite: 1. Volleringová (Niz.) 2:57:53, 2. Niewiadomá (Pol.) -1:18, 3. Van der Breggenová (Niz.) -1:24, 4. Chabbeyová (Švýc.), 5. Kochová (Něm.), 6. Labousová (Fr.) všechny -2:31, ...Jandová (ČR) nedokončila.

Muži do 23 let (121,1 km): 1. Widar (Belg.) 3:11:58, 2. Decomble (Fr.) -14, 3. Álvarez (Šp.) -46, ...45. Šumpík -8:12, Bittman, J. Bittner (všichni ČR) oba nedokončili.

Výsledky

Nejčtenější

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Volejbalisté podlehli Bulharům 1:3, o bronz z MS si zahrají se světovými jedničkami

Senzačně postoupili až do semifinále mistrovství světa, v něm už čeští volejbalisté na soupeře nestačili. S Bulhary prohráli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25, 22:25 a v neděli si tak zahrají o...

ONLINE: Chelsea hraje šlágr s Liverpoolem. Favorité nezaváhali, Arsenal jde do čela

Sledujeme online

Fotbalisté Arsenalu zvítězili v 7. kole anglické ligy nad West Hamem 2:0 a průběžně se dostali do čela neúplné tabulky. Stejným výsledkem si poradil Manchester United se Sunderlandem. Slaví i...

4. října 2025  13:25,  aktualizováno  18:30

ONLINE: Liberec - Bohemians 0:0, souboj dvou týmů ze středu ligové tabulky

Sledujeme online

Souboj sedmého týmu tabulky s devátým nabízí závěr sobotního programu 11. kola fotbalové Chance Ligy. Liberec hraje doma s pražskými Bohemians, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v...

4. října 2025  17:30,  aktualizováno  18:05

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:48

Pardubice - Karviná 2:1, domácí slaví první ligovou výhru, obrat dokonal Tanko

Pardubičtí fotbalisté slaví první ligovou výhru v této sezoně Chance Ligy. V 11. kole dokázali porazit Karvinou, s níž sice prohrávali po zásahu Krčíka, pak ale po hodině hry srovnal Patrák a deset...

4. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:33

Ml. Boleslav - Slovácko 0:0, trápení týmů čekajících na výhru, diváci gól neviděli

Fotbalisté Slovácka ani v 11. kole Chance Ligy nedokázali přerušit sérii bez výhry, na kterou čekají od poloviny srpna. V Mladé Boleslavi získali bod za remízu 0:0, také Středočeši čekají na triumf...

4. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:21

Kvalifikaci F1 v Singapuru vyhrál Russell před Verstappenem, Piastri třetí

Kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru formule 1 ovládl překvapivě George Russell z Mercedesu. Sedmadvacetiletý Brit porazil na trati v Marina Bay o 182 tisícin sekundy úřadujícího mistra světa Maxe...

4. října 2025  16:53

Nosková proti světové sedmičce přežila tři mečboly a zahraje si největší finále kariéry

Tenistka Linda Nosková slaví největší úspěch v dosavadní kariéře, na turnaji WTA 1000 v Pekingu postoupila do finále. Mezi nejlepší čtyřkou zdolala světovou sedmičku Jessicu Pegulaovou 6:3, 1:6 a...

4. října 2025  15:27

Sparta představila plány na moderní akademii dívčího fotbalu. Bude na Proseku

Na pražském Proseku, kde už nyní hrají a trénují fotbalistky Sparty, vznikne nový areál pro dívčí fotbal. V rámci rozsáhlé rekonstrukce tu vyroste i nová tribuna pro 800 diváků. Memorandum o...

4. října 2025  14:32

Docela zápřah. Každý víkend jsem hrál několik zápasů, líčí volejbalový talent

Je odchovancem libereckého klubu a v minulé sezoně se už v mladém věku pevně usadil v kádru extraligového A-týmu volejbalistů Dukly. Blokař Štěpán Svoboda navíc výrazně přispěl k mistrovskému titulu...

4. října 2025  14:19

Sparťanky ovládly derby žen a vedou ligu o pět bodů. Zářily Američanky

Pět gólů bylo k vidění v sobotním derby žen na pražském Proseku. Fotbalistky Sparty tu zdolaly slávistky jednoznačně 4:1. Nejprve se trefila slávistická záložnice Morávková, potom ale otočily skóre...

4. října 2025  13:44

Mladá Boleslav se potýká s marodkou, proti Plzni bude hrát o tři dny později

Z nedělního programu 12. kola hokejové extraligy vypadl duel mezi Plzní a Mladou Boleslaví. Hrát se bude až ve středu 8. října. Středočeši den po domácí porážce 3:4 s Českými Budějovicemi oznámili na...

4. října 2025  12:51,  aktualizováno  13:04

