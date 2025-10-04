Osmadvacetiletá Volleringová prodloužila nadvládu Nizozemek, které od roku 2016, kdy se jelo ME v elitní kategorii poprvé, nedosáhli na zlato pouze jednou. V roce 2018 dokázala zvítězit Italka Marta Bastianelliová. Nizozemské cyklistky mají nyní devět zlatých medailí, dvě stříbrné a jednu bronzovou.
„Jsem vážně hrdá, že se mi podařilo získat dres evropské šampionky a že zůstává v držení našeho týmu. Byl to dnes z naší strany dokonalý závod. Trať mi seděla a jsem ráda, že se mi podařilo dotáhnout to do vítězného konce. Byl to pro nás vážně perfektní den a já už se těším, až budu v tom dresu mistryně Evropy hrdě závodit,“ řekla Volleringová v rozhovoru pro Evropskou cyklistickou federaci (UEC).
ME v silniční cyklistice v Drome-Ardéche (Francie)
Závod s hromadným startem
Ženy elite: 1. Volleringová (Niz.) 2:57:53, 2. Niewiadomá (Pol.) -1:18, 3. Van der Breggenová (Niz.) -1:24, 4. Chabbeyová (Švýc.), 5. Kochová (Něm.), 6. Labousová (Fr.) všechny -2:31, ...Jandová (ČR) nedokončila.
Muži do 23 let (121,1 km): 1. Widar (Belg.) 3:11:58, 2. Decomble (Fr.) -14, 3. Álvarez (Šp.) -46, ...45. Šumpík -8:12, Bittman, J. Bittner (všichni ČR) oba nedokončili.