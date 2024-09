Cyklista Kopecký byl na ME v silničním závodě mužů do 23 let desátý

Peloton v mužské třiadvacítce absolvoval trasu dlouhou 162 kilometrů. Jedenadvacetiletý Kopecký vyhrál spurt pětičlenné skupiny o desáté místo. Artz slavil titul jako nejsilnější z vedoucí čtrnáctičlenné skupiny, v níž byl i Kopecký, ale poté, co se roztrhala, měl na Nizozemce v cíli ztrátu dvě a čtvrt minuty. První třicítku uzavřel Matyáš Fiala.

„Od startu jsem se cítil dobře a věděl jsem, že se závod bude rozhodovat na kostkách. Kluci mě tam drželi dobře vpředu až na první kostky a pak jsme odjeli. Pro mě to byla skvělá situace, ale udělal jsem chybu, když odjeli tři kluci, kteří to vydrželi až do cíle. Pak jsem musel hrát trochu poker a dokončil jsem na desátém místě. Chtěl jsem víc, ale i takhle se učíme,“ uvedl Kopecký pro svazový web.

Mladé cyklistky absolvovaly závod dlouhý 101 km. O medailistkách rozhodl závěrečný spurt, po němž slavila Van Rooijenová. Němcová i Nela Slaníková, která byla v úniku dne a nakonec skončila jednatřicátá, dojely ve stejném čase jako šampionka. Smůlu měla Julia Kopecký, jejíž šance zhatil pád přibližně 10 km před cílem, do něhož se přimotala i Kristýna Burlová.

„S Nelčou jsme měly za úkol nenechat ujet žádný únik nebo se do něj aspoň dostat. To se Nelče povedlo a 60 kilometrů jela v úniku s Dánkou. Posledních 25 kilometrů, kdy už byla dojeta, to začalo vypadat na spurt. Cíl byl jasný, dovézt na co nejlepší pozici Kiki Burlovou. Jenže deset kilometrů před cílem došlo k velkému pádu, kde byla jak Kiki, tak i Julča. Tak jsme se pak snažily zajet co nejlepší výsledek my. Bohužel, já na spurty úplně nejsem, takže jsem s 26. místem docela spokojená,“ řekla Němcová.