Král časovky i chodící mýdlová opera. Jak Evenepoel opět přejel čerstvější soupeře

Ačkoliv měl za sebou devět tisíc kilometrů dlouhou cestu z dějiště světového šampionátu ve Rwandě.
Ačkoliv se musel během pár hodin aklimatizovat na studený vítr alpského podhůří, který vyměnil za sálající horko centrální Afriky.
A ačkoliv žádný z jeho soupeřů neměl za sebou to co on.
Když si jel Belgičan v nedělním hromadném závodě na mistrovství světa pro stříbro, byli jeho včerejší soupeři Stefan Küng a Bruno Armirail, kteří rovněž absolvovali v Kigali časovku, už dávno zpátky v Evropě.
Filippo Ganna, Joshua Tarling, Mads Pedersen i Mathias Vacek si cestu do Rwandy ušetřili úplně. „Určitě jsou čerstvější,“ uvědomoval si Evenepoel.
A navíc téměř rovinatý profil dával těžkým vahám typu Itala Ganny výhodu.
„Jo, kluci jsou prvotřídní motorky. Ale už jsem je všechny porazil v různých typech terénu, takže se jich nebojím. Jestli mám nohy, porazím je znovu.“
Už jsme si zvykli, že se od Belgičana příliš skromných vyjádření nedočkáme. Ale proč taky, když je ve většině případů doprovází perfektní výkon?
Tak jako ve středu, když polykal 24 kilometrů mezi Loriol sur Drome a Étoile sur Rhone. V duhovém dresu mistra světa, který vozí už třetí rok v řadě, po dominantním výkonu minulý týden ve Rwandě ale jako by zářil o to víc.
Spekulace, jestli zvládne na rovinaté trase konkurovat mohutnějším a odpočatějším soupeřům, se rozplynuly hned na prvním mezičase.
Po pouhých pěti kilometrech vedl už o čtrnáct sekund! Ani silný vítr ho nepřiměl zpomalit. Brzy bylo jasné, že všichni ostatní dorazili, jen aby dělali komparz jeho dalšímu triumfu.
Ganna si dojel pro stříbro se ztrátou 43 sekund, trošku překvapivý bronz získal Dán Niklas Larsen. Künga, který startoval jen minutu před Belgičanem, potkal stejný osud jako minulý týden fenoména Tadeje Pogačara – Evenepoel ho v půlce trasy nekompromisně předjel.
Vacek se v cíli našel na sedmém místě. „Spokojenost,“ hlásil český mladík, protože věděl, že na víc tentokrát nebylo.
Evenepoel v cíli hluboce oddechoval, zároveň se mu ale dral na tvář spokojený úsměv. Momentálně asi neexistuje v pelotonu lepší časovkář. V této disciplíně mistrem Evropy, mistrem světa, mistrem Belgie a také olympijským šampionem.
Jediná starost, kterou nyní musí řešit, je, že evropský i belgický mistrovský dres v závodech kvůli tomu duhovému vůbec neukáže. Taková šlamastyka mu ale zjevně vrásky nepřidělává.
„Všechno vyšlo perfektně. Cítil jsem se skvěle,“ liboval si s dalším zlatem na krku.
Jak vzdálený byl v tu chvíli obrázek z neděle, kdy ve vzteku nakopl bidon a v cíli pak ronil slzy smutku. Tentokrát měl kolem sebe už zase jen auru jednoho z nejlepších cyklistů historie.
„Ten kluk je chodící mýdlová opera,“ poznamenal na toto téma nizozemský novinář Thijs Zonneveld.
K mýdlovým operám velké emoce patří, stejně jako trošku za vlasy přitažené příběhy a dramatické zvraty.
A přesně to zase jednou Evenepoel předvedl.