Minimálně Vingegaard však na svůj debut téměř určitě nebude vzpomínat rád.
Vždyť odpadl z pelotonu při prvním zvýšení tempa, dalekých 109 kilometrů před cílem. Když začali Tadej Pogačar s Remcem Evenepoelem nastupovat, byl už dávno mimo hru. Přitom před startem patřil mezi hlavní favority, kopcovitá trať v jihovýchodní Francii mu měla sedět.
Místo toho trpěl mnohem dřív, než by mu bylo milé. „Hele, bolí nás to všechny. Tělu trvá, než se rozehřeje. Za chvíli už to bude dobré,“ snažil se podpořit svého krajana Mattias Skjelmose. Marně.
Evropský šampionát prodloužil Vingegaardovu nelichotivou bilanci na jednorázových závodech, kterých se od roku 2022 prakticky neúčastní.
|
Nenasytný Pogačar. K duhovému dresu přidal i evropský titul, po dalším sólu
Přitom dřív ve své kariéře objížděl ardenské klasiky a pravidelně také podzimní Lombardii, ale před třemi lety Valonský šíp ani Lutych–Bastogne–Lutych nedokončil a na Lombardii dojel šestnáctý.
Od té doby startoval pouze loni na srpnové klasice San Sebastian, do cíle však nedorazil. Nedělní hromadný závod na evropském šampionátu tak bylo jeho teprve druhé jednodenní klání za poslední tři roky.
A to, jak neslavně skončilo, přestože před ním mluvil Vingegaard o těch nejvyšších ambicích, je nyní předmětem diskuze v dánských médiích.
„Nic ve zlém, ale musíme se ptát, jestli Jonas od Vuelty vůbec trénoval,“ říkal ještě během nedělního závodu reportér Eurosportu Anders Mielke.
Se stejnou kritikou přišel záhy také Bjarne Riis, vítěz Tour z roku 1996. „Netrénoval tak, jak by na mistrovství Evropy měl. Když odpadne z pelotonu, ve kterém je ještě osmdesát kluků, pak prostě dostatečně netrénoval.“
Vingegaard následné výtky z části potvrdil. „Musím přiznat, že jsem byl mimo kolo víc, než jsem doufal. Trvalo mi skoro dva týdny, než jsem mohl po Vueltě znovu začít pořádně trénovat. Nebyla to ideální příprava,“ uznal Dán.
„Přijel jsem, hlavně abych si zazávodil v národních barvách a zjistil, jak si povedu.“
|
Duhové sny jí zhatila menstruace, nyní už Volleringová slaví. Inspiroval ji Pogačar
To však rozlítilo Michaela Rasmussena, nejlepšího vrchaře Tour 2005 ale také usvědčeného dopingového hříšníka, který na Vingegaardovu adresu poznamenal: „Nebral ten závod vážně, což pro něj vyznívá dost špatně, protože tu je spousta kluků, kteří by dali cokoliv za možnost závodit.“
Vingegaard by se mohl hájit tím, že si při vítězném tažení na Vueltě prošel nemocí a tělo tak měl po třech týdnech závodění ještě vyčerpanější, než je běžné. Navíc jeho největší soupeř ve Španělsku Joao Almeida odpadl v neděli jen o chvíli později a žádné kritice za podcenění přípravy čelit nemusí.
A samozřejmě, Vingegaard má na rozdíl od Pogačara s Evenepoelem v nohách dvě Grand Tour.
Přesto tyto argumenty obstojí při pohledu na vítěze Vuelty trápícího se 109 kilometrů před cílem jen stěží.
„Jonas by se měl soustředit na to, co miluje nejvíc, tedy třítýdenní závody, místo aby se snažil něco dokázat na klasikách,“ dumal Mielke.
„Má všechny charakteristiky na to, aby mu závody jako Valonský šíp nebo Lutych seděly. Dokonce mám za to, že účast na takových závodech by pro něj byla dobrým krokem v přiblížení se výkonnostně Tadejovi,“ sdílel zcela odlišný pohled bývalý profík a nyní komentátor Tom Danielson.
Zatím se zdá, že se Vingegaard přikloní spíš ke druhému názoru. Nejspíš také kvůli tomu, aby smyl hořkou pachuť z evropského šampionátu.
„Neztrácím víru. Věřím, že když se připravím pořádně, můžu takový závod vyhrát,“ ujistil.