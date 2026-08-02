Aldridge i Freiová mají z Monteceseri double, nejlepší z Čechů dojel dvacátý

Pětadvacetiletý Aldridge vylepšil stříbro z loňského ME v portugalském Melgacu. Jako poslední s ním udržel krok Juri Zanotti, v posledním osmém okruhu však Aldridge rozhodl o titulu. Itala porazil o 12 sekund. Pro bronz si dojel Švýcar Fabio Pünterer.
Aldridge, který má ve sbírce i titul světového šampiona v cross country mezi juniory a muži do 23 let, se postaral o třetí zlato pro Británii z olympijského cross country na ME. V roce 2022 a loni vyhrál Tom Pidcock. Sáska ztratil na vítěze přes čtyři minuty, Zatloukal čtyři minuty a 46 sekund.
Devětadvacetiletá držitelka olympijského stříbra z Tokia Freiová získala mezi elitou premiérový evropský titul. O svém triumfu rozhodla v pátém ze sedmi okruhů, kdy ujela krajance Alessandře Kellerové. Nakonec si pro zlato dojela s náskokem 86 sekund. V medailové sbírce z cross country mezi elitou na ME měla Freiová dosud jen bronz z roku 2023, v letech 2016 až 2019 však vyhrála čtyřikrát po sobě evropský titul v kategorii do 23 let a už v roce 2015 uspěla mezi juniorkami.
Stupně vítězů měly stejné obsazení jako ve čtvrtek po short tracku. Druhé místo udržela Kellerová, třetí dojela do cíle více než půl minuty po ní Švédka Jenny Rissvedsová, obhájkyně titulu z Portugalska. Holubová skončila na 22. místě, Tvarůžková o dvě pozice za ní.
Závod žen do 23 let si podmanily Švýcarky. S více než minutovým náskokem zvítězila Anina Hutterová před Fionou Schiblerovou a Elinou Benoitovou. Nejlepší z českých reprezentantek byla na 14. příčce Eliška Hanáková.
Mistrovství Evropy horských kol v Monteceneri (Švýcarsko)
cross country
Muži elite (31,3 km): 1. Aldridge (Brit.) 1:25:27, 2. Zanotti (It.) -12, 3. Püntener -30, 4. Flückiger (oba Švýc.) -46, 5. Fontana (It.) -51, 6. Andreassen (Dán.) -56, ...20. Sáska -4:04, 24. Zatloukal (oba ČR) -4:46.
Ženy elite (27,4 km): 1. Freiová 1:26:17, 2. Kellerová (obě Švýc.) -1:26, 3. Rissvedsová (Švéd.) -2:04, 4. Kollerová (Švýc.) -2:57, 5. Richardsová (Brit.) -3:15, 6. Blöchlingerová (Švýc.) -4:40, ...22. Holubová, 24. Tvarůžková (obě ČR) obě -2 kola.
Ženy do 23 let (23,5 km): 1. Hutterová 1:17:08, 2. Schiblerová -1:04, 3. Benoitová (všechny Švýc.) -1:20, ...14. Hanáková -6:57, 24. Spěšná -10:19, 29. Gottwaldová (všechny ČR) -2 kola.