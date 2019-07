Schurter je v nominaci Švýcarska na ME v Brně. Nejspíš ale nepřijede

„U Nina si nejsem úplně jistý, co by ho na mistrovství Evropy táhlo. Jakmile skončí závod v Brně, navazuje hned Světový pohár, který on obsazuje. Víme, že mistrovství Evropy Schurter vynechává, i když je ve Švýcarsku,“ zůstává opatrný trenér českých reprezentačních bikerů Viktor Zapletal.

Schurterovu příjezdu do brněnské Bike Areny nenahrává ani fakt, že závod nemá na svých webových stránkách zařazený do svého oficiálního programu.

Rozhodně by ale švýcarský fenomén měl být jedním z mála členů světové špičky, kdo evropský šampionát neabsolvuje.

„Všechny reprezentace staví silné týmy i s hvězdami. Reprezentační standard je u těch nejlepších zemí tak vysoký, že i účast tomu bude odpovídat,“ míní Zapletal.

Představit by se měl především Mathieu van der Poel z Nizozemska, první muž aktuálního žebříčku a nejvšestrannější cyklista světa. Vyhrával v cyklokrosu a na silnici, nyní šokuje na horském kole.

„Na startu bude Mathieu určitě v přední linii a na brněnské trati, když si na začátku vypracuje náskok, může celý závod kroužit sám. Pro jeho nastavení je brněnská Bike Arena ideální. Zmizí do single tracku a může si jet vlastní závod,“ předpovídá Zapletal.

Naráží tak na specifika trati nedaleko centra Brna v areálu Anthroposu. Je velmi úzká, jen na málo místech připouští možnost předjíždění. Pozice na startu mohou do značné míry předznamenat i výsledky.

Pro české barvy je povzbudivé, že by na startu měly stát v popředí opory domácí reprezentace, Jan Škarnitzl a Ondřej Cink. Cink přivezl z posledního Světového poháru ve francouzském Les Gets skvělé 5. místo.

Ve čtvrtek začne šampionát závody veteránů a štafetami, v pátek bude programu vévodit Eliminátor mužů a žen, v sobotu se představí junioři a juniorky. V neděli budou závodit muži a ženy v hlavních kategoriích Elite. Vstup je zdarma.