Evropskými mistry v časovce jsou Affini a Kopecká. Šumpík čtvrtý mezi juniory

ME v silniční cyklistice v Heusden-Zolderu (Belgie) Časovka Muži (31,2 km): 1. Affini (It.) 35:15, 2. Küng (Švýc.) -10, 3. Cattaneo (It.) -20, 4. Hoole -27, 5. Arensman (oba Niz.) -54, 6. Campenaerts (Belg.) -56. Ženy (31,2 km): 1. Kopecká (Belg.) 39:00, 2. Van Dijková (Niz.) -44, 3. Schweinbergerová (Rak.) -01:03, 4. Markusová (Niz.) -1:05, 5. Guazziniová (It.) -1:09, 6. Aalerudová (Nor.) -1:25 Muži do 23 let (31,2 km): 1. Segaert (Belg.) 35:06, 2. Söderqvist (Švéd.) -31, 3. W. Mouris (Niz.) -34, ...23. Rubeš -2:58, 33. J. Bittner (oba ČR) -5:26. Ženy do 23 let (31,2 km): 1. Ahtosaloová (Fin.) 40:54, 2. Niedermaierová (Něm.) -29, 3. Schreiberová (Luc.) -32, ...18. Kopecký (ČR) -1:59. Junioři (31,2 km): 1. M. Mouris (Niz.) 37:08, 2. Schoofs (Belg.) -7, 3. Fietzke (Něm.) -24, 4. Šumpík -27, ...41. Piták (oba ČR) -3:53. Juniorky (13,3 km): 1. Ostizová (Šp.) 17:52, 2. F. Knavenová (Niz.) -1, 3. Chladoňová (SR) -11, ...7. Kaňkovská -45, 22. Hezinová (obě ČR) -1:21.