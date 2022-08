Kohoutková nedokončila po hromadném pádu vyřazovací závod na dráhařském ME

ME v dráhové cyklistice v Mnichově Muži:

Stíhací závod - finále: Heinrich (Něm.) 4:09,320 - Plebani (It.) 4:12,924, o 3. místo: Moro (It.) 4:15,362 - Tanfield (Brit.) 4:15,503

Scratch: 1. Leitao (Portug.), 2. Malcharek (Něm.), 3. Eefting (Niz.), ...16. Babor (ČR) Ženy:

Stíhací závod - finále: Krögerová 3:22,469 - Brennauerová (obě Něm.) 3:23,566, o 3. místo: Guazziniová (It.) 3:24,813 - Knightová (Brit.) 3:27,523

Vyřazovací závod: 1. Kopecká (Belg.), 2. Georgiová (Brit.), 3. De Zoeteová (Niz.), ...12. Kohoutková (ČR) nedokončila

500 m s pevným startem: 1. Hinzeová (Něm.) 32,668, 2. Starikovová (Ukr.) 33,403, 3. Veceová (It.) 33,434, ...v kvalifikaci 11. Jaborníková (ČR)