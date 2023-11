Čeští cyklokrosaři byli na mistrovství Evropy čtvrtí ve smíšené štafetě

„Všichni předvedli dobrý výkon a zajeli zhruba to, co jsme od nich čekali. Ztráta na třetí Belgii nebyla velká,“ uvedl reprezentační trenér Petr Klouček na webu cyklistického svazu. „Kačka Douděrová bohužel spadla a přesně to nám pak asi chybělo. Ale to se stane, jinak jela taky výborně a zaslouží pochvalu,“ dodal.

Kvůli nepříznivé předpovědi počasí spojené s bouří Ciarán se v Pontchateau nebude závodit v sobotu. Všechny individuální závody přesunuli organizátoři na neděli.

„Dnes bylo docela příjemně, svítilo slunce a na trati žádné velké bahno nebylo. Vítr to celkem vyfoukal. Ale na sobotu je předpověď daleko horší a kompletní program byl zrušen na příkaz místních úřadů. Má foukat opravdu silný vítr,“ řekl Klouček.