Hladíková dojela na ME v cyklokrosu šestá, Boroš čtrnáctý. Mezi muži vládl Aerts

V hlavním závodě obsadili domácí jezdci kompletní stupně vítězů. Dvaatřicetiletý Aerts, jenž poprvé na ME triumfoval v roce 2016, porazil ve spurtu na asfaltu loňského šampiona Thibaua Nyse.
Třetí skončil Joran Wyseure, nejlepším zahraničním závodníkem byl na čtvrté pozici Nizozemec Pim Ronhaar.
Osminásobný mistr republiky Boroš se pohyboval na písečné trati na pobřeží Severního moře v druhé desítce téměř celý závod a na čtrnácté pozici ztratil na vítěze 1:37 minuty.
V kategorii do 23 let získala titul Nizozemka Leonie Bentveldová, která vyhrála s více než minutovým náskokem před dvojicí Francouzek a vylepšila loňský bronz.
Nejlepší z českých reprezentantek Hladíková na vítězku ztratila přes tři minuty. Do první desítky se kromě ní prosadila také osmnáctiletá Amálie Gottwaldová na deváté pozici.
Závod juniorů vyhrál Ital Filippo Grigolini. Nejlepší z českých mladíků Antonín John byl šestnáctý.
Mistrovství Evropy v cyklokrosu
Middelkerke (Belgie):
Muži: 1. Aerts 58:40, 2. Nys stejný čas, 3. Wyseure (všichni Belg.) -3, 4. Ronhaar (Niz.), 5. Mason (Brit.) oba -5, 6. Verstrynge (Belg.) -12, ...14. Boroš (ČR) -1:37.
Ženy do 23 let: 1. Bentveldová (Niz.) 44:06, 2. Geryová -1:13, 3. Mullerová (obě Fr.) -1:49, ...6. Hladíková -3:18, 9. Gottwaldová -3:22, 13. Douděrová (všechny ČR) -4:15.
Junioři: 1. Grigolini 38:50, 2. Pezzo Rosola (oba It.) -13, 3. Lejeune (Belg.) -16, ... 16. John -2:25, 25. Svoboda -3:29, 51. Panuš -5:28, 59. Pazourek (všichni ČR) -7:22.