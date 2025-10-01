Dvě velká prvenství za jedenáct dní. Reusserová ovládla časovku i na ME

Ve Rwandě, kde si čtyřiatřicetiletá Reusserová vyjela své první časovkářské zlato v neděli 21. září, zvítězila s náskokem 52 sekund.
A podobně deklasovala konkurentky i dnes, když na 24 kilometrů dlouhé trati byla rychlejší než Ottestadová o 49 sekund. Bredewoldová prohrála souboj o druhé místo jen o dvě sekundy.
Reusserová, která se během loňského roku potýkala s postcovidovým syndromem, se vrátila na trůn poté, co minulé ME vynechala a evropskou šampionkou se stala Lotte Kopecká.
Zatímco Belgičanka na startu chyběla, ostřílená Švýcarka potvrdila roli hlavní favoritky a zlato přidala k vítěznému hattricku z let 2021 až 2023.
Čtvrtým evropským titulem se Reusserová dotáhla na Nizozemku Ellen van Dijkovou, jíž se podařilo vyhrát v letech 2016 až 2019. Reusserová má z časovky na ME ve sbírce také bronz (2020). Na MS získala v časovce vedle letošního titulu i dvě stříbra a bronz, na kontě má i stříbro z olympijských her v Tokiu.
V 15:45 odstartoval závod elitní kategorie mužů, v němž patří do širšího okruhu favoritů na cenné kovy i Mathias Vacek.
ME v silniční cyklistice
Drome-Ardéche (Francie) - časovka:
Ženy elite (24 km): 1. Reusserová (Švýc.) 33:06, 2. Ottestadová (Nor.) -49, 3. Bredewoldová (Niz.), 4. Aalerudová (Nor.) obě -51, 5. Nooijenová (Niz.) -58, 6. Labousová (Fr.) -1:04.