Dvě velká prvenství za jedenáct dní. Reusserová ovládla časovku i na ME

Švýcarská cyklistka Marlen Reusserová se stala na šampionátu ve Francii počtvrté v kariéře mistryní Evropy v časovce a navázala na svůj nedávný triumf na mistrovství světa. V závodě bez české účasti získala stříbro Norka Mie Ottestadová a bronz Nizozemka Mischa Bredewoldová.
Švýcarská cyklistika Marlen Reusserová na stupních vítězů po triumfu v časovce...

Švýcarská cyklistika Marlen Reusserová na stupních vítězů po triumfu v časovce na evropském šampionátu. | foto: ČTK

Marlen Reusserová na trati časovky cyklistického mistrovství Evropy.
Švýcarská cyklistka Marlen Reusserová jede časovku na MS ve Rwandě.
Marlen Reusserová po fantastickém 45kilometrovém sólu vítězí na Gent-Wevelgem.
Marlen Reusserová po fantastickém 45kilometrovém sólu vítězí na Gent-Wevelgem.
Ve Rwandě, kde si čtyřiatřicetiletá Reusserová vyjela své první časovkářské zlato v neděli 21. září, zvítězila s náskokem 52 sekund.

A podobně deklasovala konkurentky i dnes, když na 24 kilometrů dlouhé trati byla rychlejší než Ottestadová o 49 sekund. Bredewoldová prohrála souboj o druhé místo jen o dvě sekundy.

Reusserová, která se během loňského roku potýkala s postcovidovým syndromem, se vrátila na trůn poté, co minulé ME vynechala a evropskou šampionkou se stala Lotte Kopecká.

Marlen Reusserová na trati časovky cyklistického mistrovství Evropy.

Zatímco Belgičanka na startu chyběla, ostřílená Švýcarka potvrdila roli hlavní favoritky a zlato přidala k vítěznému hattricku z let 2021 až 2023.

Čtvrtým evropským titulem se Reusserová dotáhla na Nizozemku Ellen van Dijkovou, jíž se podařilo vyhrát v letech 2016 až 2019. Reusserová má z časovky na ME ve sbírce také bronz (2020). Na MS získala v časovce vedle letošního titulu i dvě stříbra a bronz, na kontě má i stříbro z olympijských her v Tokiu.

V 15:45 odstartoval závod elitní kategorie mužů, v němž patří do širšího okruhu favoritů na cenné kovy i Mathias Vacek.

ME v silniční cyklistice

Drome-Ardéche (Francie) - časovka:

Ženy elite (24 km): 1. Reusserová (Švýc.) 33:06, 2. Ottestadová (Nor.) -49, 3. Bredewoldová (Niz.), 4. Aalerudová (Nor.) obě -51, 5. Nooijenová (Niz.) -58, 6. Labousová (Fr.) -1:04.

