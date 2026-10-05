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Šampionem o tři pixely. Strašné, bědoval Ciccone. A Evenepoel má unikátní kolekci

Alžběta Marešová
  7:30

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Remco Evenepoel slaví titul evropského šampiona, který získal v infarktovém spurtu. | foto: ČTK

Zařval radostí jako tur, pak svou manželku Oumi málem umačkal dojetím a objímal téměř každého, kdo mu přišel do cesty. Remco Evenepoel v cíli evropského šampionátu vypadal, že právě vyhrál svou první velkou medaili v kariéře. A přitom ve slovinském Šenčuru získal šestadvacetiletý belgický cyklista poslední titul, který mu v jeho sbírce scházel.

Jde o skutečně exkluzivní kolekci. Evenepoel v ní má od neděle dres belgického šampiona, mistra světa, zlato z olympiády a konečně i trikot evropského šampiona – navíc vše ve dvojitém provedení z časovky i hromadného závodu, což je zcela unikátní.

Evropské zlato z hromadného závodu mu unikalo nejdéle. Přitom už dvakrát skončil stříbrný. A zdálo se, že mu vítězství proklouzne mezi prsty i v neděli.

Evropský šampionát ovládl Evenepoel, v těsném finiši porazil Cicconeho

Po prvním nástupu 36 kilometrů před cílem mu ustřelilo kolo v zatáčce a on letěl do bariéry. Naštěstí přišel pádem jen o pár centimetrů čtverečních kůže na stehně a po tradiční krátké chvilce rozčilování už zase seděl na kole a supěl ve skupině favoritů.

Po pěti kilometrech nastoupil znovu a opět se ho zachytil pouze Giulio Ciccone. Svůj podíl na tom mohlo mít i to, že zaútočil v občerstvovací zóně…

„Potřeboval jsem si na bufetu převzít bidony, a zrovna v tu chvíli přišel Remcův útok,“ povzdechl si Toms Skujinš, nakonec čtvrtý.

Evenepoel s Cicconem na zádech odjel soupeřům na více než půlminutový odstup a bylo jasné, že všichni za nimi zaspali. Když se pak na posledním stoupání dne osamostatnil ze skupiny zbylých favoritů Christian Scaroni, byla to voda na Cicconeho mlýn.

Ani do té chvíle Ital kdovíjak nestřídal a když se z doprovodné motorky dozvěděl, že za nimi uhání jeho reprezentační kolega, zavolal na Evenepoela: Sorry, Remco, nemůžu tahat! Belgičan to nepřijal zrovna s klidem, ale co mohl dělat jiného, než šlapat dál…

Evenepoelův pád po prvním nástupu:

Scaroni ale byl příliš daleko, než aby Cicconeho argument obstál, a tak mu promlouval z auta do duše šéf belgické reprezentace Serge Pauwels, u Evenepoela se zase snažil žehlit situaci trenér Italů Roberto Amadio, až nakonec Ciccone svolil a přesunul se na čelo dvojice.

Ale jen na pár šlápnutí, jeho tempo totiž vůbec neodpovídalo Belgičanovým představám, vzal proto rozrážení větru radši zase sám na sebe. V tomto uspořádání dojeli až do ulic Šenčuru.

„Když jsem viděl závěrečnou zatáčku, věděl jsem, že do ní chci najet jako první. Jenže Remco můj záměr přečetl a zablokoval mě. Pak ale sám zvolil špatnou stopu. Tím jsem ho mohl podjet a začít spurtovat,“ popisoval drama v cílové rovince Ciccone.

Zatáčka ho vynesla dobrých pár metrů před Evenepoelem a jakmile zrychlil, měl výhodu na délku tří kol. „No, vypadalo to bledě. Myslel jsem, že už to nedám,“ líčil zase Evenepoel, jak sledoval Cicconeho záda.

Pak ale přece jen zabral. Jedno, druhé, třetí šlápnutí – a už byl znovu na Italově úrovni!

„To ho pohání čirý hněv,“ měli jasno komentátoři na britském Eurosportu.

Závěr hromadného závodu mužů na evropském šampionátu:

Evenepoel i Ciccone hodili kola na pásku ve stejnou chvíli, ani jeden po projetí cílem netušil, jestli byl tím úspěšnějším. Následovalo 80 sekund tápání, než komentátor v Šenčuru vyhlásil novým evropským šampionem Belgičana.

A Evenepoel se nechal zaplavit vlnou euforie.

Naopak Ciccone z pochopitelných důvodů situaci jen těžko rozdýchával. Nechtěl nikoho vidět, s nikým mluvit. „Už ani nevím, pokolikáté jsem letos druhý,“ lamentoval. (Tak my ti to spočítáme, Giulio: počtvrté. A k tomu jsi byl čtyřikrát třetí.)

Ještě zdrcenější byl, když se objevila cílová fotografie. Oba závodníky na ní na první pohled nedělí absolutně nic. Účet La Flamme Rouge spočítal rozdíl na obrazovce na tři pixely. Kolik to může být v reálu? Dva milimetry?

„Nepamatuju si, že bych se během své kariéry cítil tak špatně, jako teď,“ smutnil, i když měl už na krku stříbrnou medaili. Tu si převzal na pódiu s netečným pohledem, který mluvil za vše. Že jde o jeho vůbec první cenný kov v reprezentaci? To s ním vůbec nehlo.

„Je to strašné, prostě strašné,“ utápěl se dál v žalu.

Naopak Evenepoel zářil snad ještě víc než podzimní slunce, které zalévalo údolí řeky Sávy.

Pár minut staré rozhořčení z nestřídajícího Itala? Zapomenuto. „S Ciccem jsme skvěle spolupracovali,“ říkal.

Napjaté chvíle po pádu? Jakoby k nim nikdy nedošlo. „Myslel jsem, že to mám pod kontrolou, ale ta zatáčka se rozhodla jinak,“ vtipkoval.

Remco Evenepoel pózuje se zlatou medailí z evropského šampionátu.

Zkrátka s dresem evropského šampiona bylo všechno tak nějak krásnější. „Tolik pro mě znamená! Je to poslední dres, který jsem chtěl ve své kariéře ještě získat,“ rozplýval se.

Pak ale zvážněl a ještě jednou se vrátil k týden starému debaklu na světovém šampionátu. I tam byl považovaný za největšího favorita, ale montrealský závod mu vůbec nesedl a dokončil až dvanáctý.

„Mám za sebou těžkých sedm dní. Zklamání v Montrealu mě po psychické stránce ovlivnilo víc, než jsem dával najevo. Přišlo mi, že jsem svým výkonem zklamal celou Belgii…“ přiznal.

O to větší úlevu mu nedělní vítězství přineslo, zvlášť když na papíře neměl ve startovní listině konkurenci. „Doufám, že jsou teď všichni doma rádi, že znovu vítězím. A ještě jednou se omlouvám za mistrovství světa.“

Pokud zvládne i nadále jedno zklamání vyvážit hned o týden později velkolepým vítězstvím, belgičtí fanoušci se jistě zlobit nebudou.

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