Duhové sny jí zhatila menstruace, nyní už Volleringová slaví. Inspiroval ji Pogačar

Alžběta Marešová
  17:33
Už má dvě stříbra i bronz z mistrovství světa, zlato jí však stále uniká. Jako kdyby se Demi Volleringová rozhádala s cyklistickými bohy. Stále předvádí velká vítězství, na těch nejelitnějších závodech ji ale poslední sezony od triumfu vždy něco brzdí. Až teprve o víkendu dokázala uvalenou kletbu prolomit a dlouhým sólem ovládnout mistrovství Evropy.
Demi Volleringová slaví v cílové rovince závodu na mistrovství Evropy zlato.

Demi Volleringová slaví v cílové rovince závodu na mistrovství Evropy zlato. | foto: ČTK

Nizozemská cyklistka Demi Volleringová slaví v trikotu evropské šampionky se...
Potlučená Demi Volleringová se v bolestech zdraví za cílem 3. etapy Tour de...
Nešťastná Demi Volleringová vstřebává prohru na světovém šampionátu v Curychu.
Demi Volleringová projíždí historickým centrem Curychu na prvním místě.
16 fotografií

Bylo to vítězství „na Pogačara“.

Po skvělé práci, kterou v ženském klání předváděly její nizozemské kolegyně, se Volleringová pustila do útoku už 38 kilometrů před cílem. Zachytily se jí pouze Kasia Niewiadomá a Elisa Longo Borghiniová, její největší soupeřky.

Volleringová pokračovala v tlaku dál a Niewiadomá se záhy vzdala. Už jen Italka vzdorovala. Až teprve třetí zvýšení tempa ji zlomilo. A brzy poznala, že se možná neměla za Nizozemkou vůbec pouštět. Za vypětí zaplatila úplnou ztrátou sil a snadno ji pak předstihla Niewiadomá, ke které se mezitím připojila Anna van der Breggenová.

Silniční závod cyklistek na mistrovství Evropy ovládla Nizozemka Volleringová

To už Volleringová dávno uháněla sama vstříc cíli v Guilherand-Granges. „Věděla jsem, že chci zaútočit z dálky. Holky odvedly skvělou práci a na mně bylo jí dokončit. Ve stoupání jsem dala všechnu sílu do útoku a nahoře jsem se ocitla sama. A pak už to byla jen individuální časovka,“ líčila.

Před sebou měla ještě 37 kilometrů a dva výšlapy na prudké Cote de Val d’Enfer. Přesto ji už pronásledovatelky nezahlédly. Do cíle dorazila s více než minutovým náskokem. A s obrovskou úlevou.

demivollering

Dreams do come true..✨

So incredibly proud to put this jersey on!
So grateful for this team effort!

I can’t tell you how much I needed this…
but to ‘finally’ take a jersey is something
I’ve dreamed of so often and so much!!

#itallstartswithdreaming

@xavier.pereyron

5. října 2025 v 14:22, příspěvek archivován: 6. října 2025 v 14:34
oblíbit odpovědět uložit

Po měsících, kdy velká očekávání následovala velká zklamání, konečně proměnila své úsilí v triumf.

Po zcela jednoznačném vítězství na Vueltě (kterou ženy jezdí v květnu) doufala také ve druhý žlutý dres na Tour de France, jenže po pádu ve třetí etapě byla ráda, že vůbec pokračuje, a nakonec sebrala aspoň druhou příčku.

Na mistrovství světa odjížděla s ambicemi na zlato z časovky i hromadného závodu, tentokrát však nedovolilo maximální výkon tělo. V časovce se cítila mizerně, nohy vůbec nešlapaly, jak měly, přesto nakonec k vlastnímu překvapení získala bronz.

Další těžký pád hvězdy ženské Tour. V pelotonu chybí respekt, zuří její šéf

„Abyste vyhráli, potřebujete také štěstí. Koneckonců, jsem žena. A menstruace musí přijít ve správnou chvíli, takže možná bylo moje tělo prostě proti,“ svěřila se Volleringová ve Rwandě.

Do hromadného závodu se její pocity nezlepšily. Už loni v Curychu musela kousat porážku, tentokrát aspoň měla v parťačkách z nizozemského týmu plnou podporu a věděla, že na lepší než sedmé místo nebyly síly.

demivollering

Back with the orange squad! Tomorrow it’s go time again! ❤️‍

3. října 2025 v 17:39, příspěvek archivován: 6. října 2025 v 14:36
oblíbit odpovědět uložit

Měla týden na fyzické i psychické zotavení před mistrovstvím Evropy. Její kondice a přístup se mezitím mohutně diskutovaly v nizozemských médiích. „Samozřejmě, že když se připravuje na vrchol sezony, a do toho ji zastihnou menstruační bolesti, je to frustrující,“ bránila krajanku bývalá cyklistka Roxane Knetemannová.

„Ale copak nelze zajít za lékařem a vymyslet nějaké řešení? Přeci nejde, aby pokaždé, kdy má Demi důležitý závod, ji brzdil menstruační cyklus,“ poukázala Knetemannová na to, že už při jarní klasice Lutych-Bastogne-Lutych přičítala Volleringová své třetí místo zčásti také oslabenému tělu kvůli menstruaci.

Nenasytný Pogačar. K duhovému dresu přidal i evropský titul, po dalším sólu

„Jako Nizozemka nikdy neudělám nic správně,“ reagovala Volleringová. „Z médií slyším hodně kritiky a ne vždycky mi přijde oprávněná. I porážky k cyklistice patří.“

V sobotu každopádně nemusela žádné výtky řešit. Po vzoru slovinského fenoména vzala závod do svých rukou a odvážným sólem soupeřky přetlačila. Prodloužila tak snovou nizozemskou sérii, kdy z dosavadních deseti ročníků mistrovství Evropy devětkrát slavila žena v oranžové.

A sama snad otevřela novou sérii úspěchů, při kterých ji další rok bude zdobit dres mistryně Evropy.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Česká Lípa vs. LiberecFlorbal - 4. kolo - 6. 10. 2025:Česká Lípa vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
6. 10. 19:00
  • 1.95
  • 5.51
  • 2.55
Kosťuková vs. MuchováTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Kosťuková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
7. 10. 06:30
  • 2.08
  • -
  • 1.74
Nosková vs. PutincevováTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Nosková vs. Putincevová //www.idnes.cz/sport
7. 10. 08:30
  • 1.58
  • -
  • 2.37
Hodzicová vs. BejlekTenis - 1. kolo - 7. 10. 2025:Hodzicová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
7. 10. 10:00
  • 8.86
  • -
  • 1.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Duhové sny jí zhatila menstruace, nyní už Volleringová slaví. Inspiroval ji Pogačar

Už má dvě stříbra i bronz z mistrovství světa, zlato jí však stále uniká. Jako kdyby se Demi Volleringová rozhádala s cyklistickými bohy. Stále předvádí velká vítězství, na těch nejelitnějších...

6. října 2025  17:33

Jubileum, potíž s brankářem i úleva kvůli Schickovi. Dalič vyhlíží zápas v Česku

Začalo to 9. října 2017 na Olympijském stadionu v Kyjevě. Na den přesně po osmi letech v Praze legendární trenér chorvatských fotbalistů Zlatko Dalič povede národní mužstvo své země už posté. „Je v...

6. října 2025  17:20

Tým se proměnil, ambice zůstaly. Pražanky odstartují pouť za obhajobou v Bourges

S omlazeným a výrazně obměněným týmem, ale také s nejvyššími ambicemi. Basketbalistky ZVVZ USK Praha vykročí ve středu na palubovce Bourges za obhajobou triumfu v Eurolize, na kterou už se stihly...

6. října 2025  17:15

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice změnily rituály a utekly dnu

Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na...

6. října 2025  17:01

Z Bragy odjel jako lídr, v reprezentaci se rozkoukává. Horníček se těší na Modriče

Na přesun skutečně moc času neměl. V Lisabonu, portugalském hlavním městě, dochytal velký zápas na Sportingu zhruba ve čtvrt na jedenáct večer a druhý den už se hlásil na svém premiérovém srazu...

6. října 2025  16:10

Lehečka dál postupuje v Šanghaji, ve Wu-chanu se dařilo Bouzkové i Siniakové

Jiří Lehečka postoupil na turnaji Masters v Šanghaji poprvé v kariéře do osmifinále. Poslední český zástupce v soutěži, který je nasazen jako číslo patnáct, porazil Kanaďana Denise Shapovalova 6:4,...

6. října 2025  7:36,  aktualizováno  15:42

Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa

Sparťanský záložník Patrik Vydra měl v nedělním derby (1:1) za zákrok na slávistu Ivana Schranze dostat červenou kartu. Oznámila to komise rozhodčích. Chyboval hlavní sudí Jan Všetečka i...

6. října 2025  15:05

Djokovič během zápasu zvracel, Sinner ani nemohl chodit. Co se to v Číně děje?

Z osmi nedělních utkání v Šanghaji skončila tři předčasně, po skreči se z kurtu poroučeli třeba Tomáš Macháč a Jannik Sinner, který skoro ani nemohl chodit. Tenistky ve Wu-chanu zápasily spíše s...

6. října 2025  13:51

Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

Je nejlepším střelcem ligy, ve čtyřiatřiceti se útočník Jan Chramosta z Jablonce poprvé v kariéře dočkal pozvánky do národního mužstva. Před kvalifikačními zápasy proti Chorvatsku a na Faerských...

6. října 2025  10:19,  aktualizováno  12:59

Místo vysílačky střídačka, s Plekancem za zády se vítězí. Hrabík: On je encyklopedie!

Haló, tady Pleky! Sportovní ředitel Rytířů a hokejová legenda Tomáš Plekanec vyměnil vysílačku za střídačku a jeho Kladno začalo vítězit. Dva zápasy za zády hráčů = pět bodů a útěk z posledního místa...

6. října 2025  12:39

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Stavební dělník

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 368 volných pozic

Bakošova budoucnost? Nepočítám s ničím, pobavíme se, řekl dočasný kouč Plzně

Bývalý slovenský kanonýr Marek Bakoš, který se minulý týden po odvolání Miroslava Koubka narychlo přesunul z role asistenta do pozice dočasného trenéra fotbalové Viktorie Plzeň, měl odkoučovat dva...

6. října 2025  12:18

Už nemůžu, jsem na pokraji zhroucení. Kasatkinová předčasně ukončila sezonu

Darja Kasatkinová ukončila kvůli psychickému vyčerpání předčasně letošní sezonu. Devatenáctá hráčka světového žebříčku uvedla, že se tak rozhodla v zájmu svého duševního zdraví, na němž se negativně...

6. října 2025  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.