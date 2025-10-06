Bylo to vítězství „na Pogačara“.
Po skvělé práci, kterou v ženském klání předváděly její nizozemské kolegyně, se Volleringová pustila do útoku už 38 kilometrů před cílem. Zachytily se jí pouze Kasia Niewiadomá a Elisa Longo Borghiniová, její největší soupeřky.
Volleringová pokračovala v tlaku dál a Niewiadomá se záhy vzdala. Už jen Italka vzdorovala. Až teprve třetí zvýšení tempa ji zlomilo. A brzy poznala, že se možná neměla za Nizozemkou vůbec pouštět. Za vypětí zaplatila úplnou ztrátou sil a snadno ji pak předstihla Niewiadomá, ke které se mezitím připojila Anna van der Breggenová.
To už Volleringová dávno uháněla sama vstříc cíli v Guilherand-Granges. „Věděla jsem, že chci zaútočit z dálky. Holky odvedly skvělou práci a na mně bylo jí dokončit. Ve stoupání jsem dala všechnu sílu do útoku a nahoře jsem se ocitla sama. A pak už to byla jen individuální časovka,“ líčila.
Před sebou měla ještě 37 kilometrů a dva výšlapy na prudké Cote de Val d’Enfer. Přesto ji už pronásledovatelky nezahlédly. Do cíle dorazila s více než minutovým náskokem. A s obrovskou úlevou.
Po měsících, kdy velká očekávání následovala velká zklamání, konečně proměnila své úsilí v triumf.
Po zcela jednoznačném vítězství na Vueltě (kterou ženy jezdí v květnu) doufala také ve druhý žlutý dres na Tour de France, jenže po pádu ve třetí etapě byla ráda, že vůbec pokračuje, a nakonec sebrala aspoň druhou příčku.
Na mistrovství světa odjížděla s ambicemi na zlato z časovky i hromadného závodu, tentokrát však nedovolilo maximální výkon tělo. V časovce se cítila mizerně, nohy vůbec nešlapaly, jak měly, přesto nakonec k vlastnímu překvapení získala bronz.
„Abyste vyhráli, potřebujete také štěstí. Koneckonců, jsem žena. A menstruace musí přijít ve správnou chvíli, takže možná bylo moje tělo prostě proti,“ svěřila se Volleringová ve Rwandě.
Do hromadného závodu se její pocity nezlepšily. Už loni v Curychu musela kousat porážku, tentokrát aspoň měla v parťačkách z nizozemského týmu plnou podporu a věděla, že na lepší než sedmé místo nebyly síly.
Měla týden na fyzické i psychické zotavení před mistrovstvím Evropy. Její kondice a přístup se mezitím mohutně diskutovaly v nizozemských médiích. „Samozřejmě, že když se připravuje na vrchol sezony, a do toho ji zastihnou menstruační bolesti, je to frustrující,“ bránila krajanku bývalá cyklistka Roxane Knetemannová.
„Ale copak nelze zajít za lékařem a vymyslet nějaké řešení? Přeci nejde, aby pokaždé, kdy má Demi důležitý závod, ji brzdil menstruační cyklus,“ poukázala Knetemannová na to, že už při jarní klasice Lutych-Bastogne-Lutych přičítala Volleringová své třetí místo zčásti také oslabenému tělu kvůli menstruaci.
„Jako Nizozemka nikdy neudělám nic správně,“ reagovala Volleringová. „Z médií slyším hodně kritiky a ne vždycky mi přijde oprávněná. I porážky k cyklistice patří.“
V sobotu každopádně nemusela žádné výtky řešit. Po vzoru slovinského fenoména vzala závod do svých rukou a odvážným sólem soupeřky přetlačila. Prodloužila tak snovou nizozemskou sérii, kdy z dosavadních deseti ročníků mistrovství Evropy devětkrát slavila žena v oranžové.
A sama snad otevřela novou sérii úspěchů, při kterých ji další rok bude zdobit dres mistryně Evropy.