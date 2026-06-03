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Vacka potěšila Königova trať pro domácí šampionát: Hned se ukáže, kdo na to má

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  16:36
Tak náročná cesta k zisku národního dresu tady ještě nebyla. Budoucí čeští a slovenští šampioni v cyklistice budou muset zdolat okruh v Jeseníkách, o němž ředitel závodu Leopold König prohlásil: „Sám jsem moc těžkých mistráků nezažil, tak jsem to chtěl klukům dopřát. Měl by to být nejtěžší okruh v historii, chtěli bychom, ať závodníci dojíždí po jednom.“ Pořádáním závodu byl tentokrát pověřen právě jeho tým.
Cyklista Mathias Vacek na mistrovství republiky v silničním závodě.

Cyklista Mathias Vacek na mistrovství republiky v silničním závodě. | foto: Český svaz cyklistiky - Filip Bezděk

Cyklista Mathias Vacek vítězí na mistrovství republiky v silničním závodě.
Cyklista Mathias Vacek (uprostřed) se raduje z triumfu na mistrovství republiky...
Kristýna Burlová
Ředitel závodu Leopold König mává ostrý start druhé etapy Czech Tour.
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„Budu potom ten, na koho se může nadávat, ale podle mě si takový závod mistrovství republiky zaslouží, a hlavně Jesenicko. Dala by se najít i lehčí trasa, ale sem to úplně nepatří,“ vysvětloval nadšeně König na středeční tiskové konferenci.

Jediný český cyklista, který dokázal dojet v první desítce celkového pořadí na všech třech Grand Tour, se totiž privilegia vozit po celý rok českou trikoloru nikdy nedočkal – dres mistra republiky oblékl pouze v časovce. V roce 2011 ho porazil Petr Benčík, o čtyři roky později v Žilině zase Petr Vakoč.

„Unikl mi několikrát. Když mě tehdy porazil Bejk (Petr Benčík) ve spurtu, tak jsem i brečel. Nemohl jsem ten dres nikde vozit, nejsou to dobré vzpomínky,“ přiznal už s úsměvem po letech König.

Cyklista Mathias Vacek (uprostřed) se raduje z triumfu na mistrovství republiky v silničním závodě.

Na československý peloton čeká trasa z Jeseníku přes Písečnou, Studený Zejf a hlavně náročný výšlap na Rejvíz a zpět do Jeseníku. Dohromady jde o 26 kilometrů dlouhý okruh, na němž závodníci nastoupají 490 výškových metrů. Elitní muži ho pojedou celkem osmkrát – čeká je tedy 209,6 kilometru a 4000 výškových metrů!

„Jeseník je krásné malé město v horách, každý tam chodí do práce na sedmou. A když ve tři přijdou domů, sednou na kolo. Devadesát procent lidí tam jezdí na kole, pro ně to bude svátek. Projíždíme přímo náměstím. Sám to tam znám, bydlím dvanáct kilometrů odtamtud,“ popisuje předseda organizačního výboru Robert Kolář.

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Po loňském rovinatém závodě ve slovenských Bánovcích nad Bebravou přijde profil určený především vrchařům. Naposledy se takto náročný souboj o mistrovský dres jel v roce 2022 v Mladé Vožici na Táborsku s převýšením okolo 3500 metrů. Letos však půjde o ještě těžší zkoušku.

A útočit na obhajobu bude i Mathias Vacek, jezdící v barvách worldtourové stáje Lidl–Trek. „Je to rozhodně dobrý test na Tour. Skákal jsem doma radostí, když jsem ten okruh viděl. Rejvíz znám, jel jsem tam Závod míru a je to zase zpestření mistráku. Poslední dobou to bylo hodně těžké proti domácím kontinentálním týmům, které byly v převaze. Když je na trase jenom pětisetmetrový kopec, tak je těžké jim ujet. Tahle trať je ale hodně selektivní a hned se ukáže, kdo na to má,“ přiblížil Vacek.

Naopak Kristýna Burlová z týmu Cofidis, která si loni vyzkoušela i ženskou Tour de France, líčí: „Pro ženy je to už moc těžký kopec, sama jsem zvědavá, jak se s tím poperu. Určitě to ale nevidím na to, že bychom spurtovaly o vítězství. Obhajoba je pro mě samozřejmě cílem, ale když jsem viděla ten okruh, začala jsem o tom trochu pochybovat.“

Kristýna Burlová

„Tím, že máme se Závodem míru a Czech Tour v regionu zkušenosti, tak se nabízelo to využít – známe trasy, víme, jak zajistit bezpečnost i kvalitu okruhu,“ pokračoval Kolář. „A hlavně si to Jesenicko zaslouží. Aby byl závod divácky atraktivní, inspiroval jsem se Jevíčkem (kde se mistrovství jelo v roce 2024). Závodníci vždycky projeli náměstím, které bylo celou dobu plné, a lidé mohli na obrazovce sledovat, co se děje na trati. Je to mnohem atraktivnější, když kolem diváků peloton projede několikrát.“

Přímý přenos na televizních obrazovkách ale diváci neuvidí. „Vysílat budeme jen stream na náměstí. Hlavním problémem je technika. Trať totiž není těžká jen pro cyklisty svým převýšením, ale i co se týče komunikace. Hlavně na Rejvízu jsou místa, kde ani jeden z operátorů nemá signál, což je strašně složité. My se sice v těchto místech pohybujeme s Czech Tour a umíme to vyřešit, ale to se pak bavíme o řádech blížících se deseti milionům korun za televizní výrobu.“

Tradiční vrchol v podobě hlavního závodu mužů je na programu v neděli 28. června. Den předtím budou o republikový titul na stejném okruhu bojovat také junioři, juniorky a ženy. Naopak časovka se pojede ve čtvrtek 25. června v Uničově.

Tam bude na 48kilometrové trase útočit Vacek už na svůj třetí titul v řadě. „U nás už je to taková rutina, časovky se za posledních 50 let moc nezměnily. Pořád mají k padesáti kilometrům a jsou extrémně náročné. Vždycky je to jediná časovka, kterou jedu v sezoně takhle dlouhou, ve světě už to není takový trend. Teď se sice jela dlouhá časovka na Giru, organizátoři se to samozřejmě snaží dělat pestřejší. Možná by to už ale chtělo změnu,“ zamýšlí se třiadvacetiletý český talent.

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