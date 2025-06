Štěpán Zahálka jako český šampion do 23 let | foto: CTK / Brychta Jan, Profimedia.cz

Devatenáctiletý Zahálka zvládl 140 km dlouhou trať v čase 3:19:49. Pro stříbro si s odstupem dvou sekund dojel Filip Saidl, třetí byl Ondřej Pokorný.

„Tušil jsem, že trať není na to, aby se vyhrálo z nějaké menší skupinky, čekal jsem, že to bude ve spurtu. Chtěli jsme to připravit pro Daniela Mráze, ale to nevyšlo. Nakonec jsme se tam ale ocitli odjetí ve třech a je z toho mistrovský dres,“ uvedl pro Český svaz cyklistiky Zahálka, jehož starší bratr Matěj získal v roce 2022 mistrovský titul v elitní kategorii.

Závod juniorů rozhodl po 112 kilometrech závěrečný hromadný spurt, v němž si nejlépe vedl Daniel Kuběna. Druhý byl Tomáš Janovský a třetí Tomáš Hájek.

„Šli jsme do toho s cílem získat titul, takže jsme se snažili v kopcích navýšit tempo, aby se ten balík zmenšil a nebyl tak velký do cíle, ale moc se to nedařilo. Nakonec to zůstalo na hromadný sprint. Je to pro mě překvapení, jak to vyšlo, protože jsem juniorem první rok. Dres si teď moc užiju,“ řekl šestnáctiletý Kuběna.

Odpoledne jedou o republikové tituly ženy a juniorky.