Svrček spadl tři metry pod silnici, zlomil si klíční kost, lopatku a několik žeber.

Naštěstí neztratil vědomí a vysílačka mu fungovala, mohl tak do ní nahlásit, co se stalo. Nejbližší auto Quick-Stepu pod Cipressou zastavilo a sportovní ředitelé prošli asi půl kilometru sjezdu, než Svrčka ve srázu objevili.

Nakonec tedy všechno dobře dopadlo a Svrček si akorát pár týdnů poleží se zlomeninami. Šéfovi týmu Jurgenu Foréovi je ale jasné, že tak šťastný konec tento příběh mít nemusel. A tak se rozhodl jednat.

„Protože Martin není tak známý závodník, zpráva o jeho sobotním pádu se nedočkala příliš pozornosti. Ale měla by. Podobné zprávy totiž čteme až příliš často,“ začíná Foré svůj otevřený dopis, který zveřejnil v úterý prostřednictvím belgických médií.

Ke Svrčkově pádu došlo v době, kdy Mezinárodní cyklistická unie (UCI) nahlas uvažuje o omezení vysílaček v závodech a paradoxně při tom argumentuje vyšší bezpečností.

A to i přes zářijový tragický pád Muriel Furrerové na mistrovství světa, kde mohla včasná komunikace mladou Švýcarku zachránit.

„Vysílačky jsou zásadním zdrojem informací pro jezdce, který jim umožňuje přivolat si pomoc,“ zdůrazňuje Foré. Zároveň vyzývá k používání GPS lokátorů – další technologie, která se skloňuje i v souvislosti s Furrerovou a možným zabráněním tragédie.

Svrček měl štěstí, že byl po pádu při vědomí, pokud by ho ale ztratil a nemohl komunikovat přes vysílačku, jeho hledání na svazích Cipressy by bylo mnohem komplikovanější.

„Využijme všechny dostupné technologie. Sledování pomocí lokátorů by dalo organizátorům a týmům možnost v reálném čase kontrolovat, zda se jezdci nedostali do potíží a případně k nim poslat okamžitou pomoc. Také by se tím získala o pádech cenná data, díky kterým by mohli organizátoři udělat závod bezpečnější,“ apeluje Foré.

Mezi dalšími body, které pro zvýšení bezpečnosti navrhuje, je omezení převodů a šířky řídítek, důkladnější kontrola tratí nebo také závodění na okruzích. Belgičan by byl i pro ježdění v bezpečnějších helmách a dalších ochranných prvcích oblečení, i pokud by to bylo na úkor aerodynamiky.

UCI na začátku roku zveřejnila zprávu, podle které stojí za pády v 35 % případů nevyprovokovaná chyba jezdce, už ale neuvedla, co přesně ona chyba znamená.

Zároveň si hodně slibuje od rozšířeného systému žlutých karet, kterými trestá prohřešky proti pravidlům u jezdců i členů doprovodné kolony, čímž chce docílit větší disciplinovanosti.

Převody ani další technické specifikace kol zatím omezovat neplánuje.

Zda se přístup unie po Forého výzvě změní, se teprve ukáže.