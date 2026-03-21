Ani pád ho nezastavil. Pogačar konečně vítězí na San Remu, v cíli udolal Pidcocka

  16:57aktualizováno  17:50
Ne, nešlo to podle plánu. Tadej Pogačar na cyklistickém monumentu Milán–San Remo nejprve upadl těsně před nájezdem do klíčového stoupání, se sedřenou levou stranou těla se mu pak nepodařilo zbavit všech konkurentů a do cíle si přivezl Brita Toma Pidcocka z týmu Q36,5. Ve vyrovnaném spurtu měl ale mistr světa ze stáje UAE přece jen více sil a dojel si pro vysněné vítězství.
Tadej Pogačar (v bílém) a Thomas Pidcock finišují na Milán–San Remo. | foto: Massimi PaoloneČTK

Na perfektně zvládnutém stoupání na Cipressu stál celý jeho vítězný plán. Najet na něj v perfektní pozici, rovnou začít útočit, vyjet nahoru tak rychle, jak dokáže jen on.

Jenže to všechno se Pogačarovi 33 kilometrů před cílem zhroutilo. Jen šest kilometrů zbývalo do nájezdu na ikonický kopec, když se mistr světa ocitl na zemi. Nejen týmovým šéfům UAE v té chvíli zatrnulo.

„Když jsem spadl, blesklo mi hlavou, že končím,“ přiznal v cíli Pogačar. „Nebylo ideální, že se mi to stalo těsně před nejdůležitější částí závodu, ale naštěstí ani já, ani kolo jsme nebyli příliš rozbití.“

Veškerá pečlivě naplánovaná taktika letěla v tu chvíli do koše. Nová strategie zněla: bláznivým tempem vpřed!

Pod 9 minut? Jinak nevyhraju. Pogačar se na San Remu opět pokusí o nemožný útok

Na letící balík ztrácel půl minuty, při nájezdu na Cipressu – kde je výchozí pozice tak zásadní – se teprve zachytil konce pelotonu. Rychle se ale prodíral vpřed, pět kilometrů pod vrcholem už se opět zjevil na čele.

Na nějaké odfrknutí nebo sbírání sil nebyl čas, a tak jeho kolegové Brandon McNulty s Isaacem del Torem rovnou rozjeli likvidační tempo pro soupeře nezdolného Slovince.

„Moji parťáci z týmu dali všechno do toho, abych se dostal zpět do pelotonu a aby mi připravili skvělou pozici pro útok. Kdyby jich nebylo, nezamířil bych po tom pádu na Cipressu, ale zahnul bych rovnou do cíle,“ děkoval posléze Pogačar.

PRVNÍ SELEKCE. Pogačar nastupuje na Cipresse, jeho tempo akceptují pouze Pidcock a Van der Poel.

24 kilometrů před cílem a tři kilometry pod vrcholem přišel jeho nástup. Rivalové se pod tlakem mistra světa postupně lámali, ale přece jen dva na jeho zadním kole zbyli.

Pidcock a Mathieu van der Poel.

Ten odolal veškerým Pogačarovým atakům i loni a v San Remu nakonec slavil vítězství. Tentokrát ale Nizozemec v dresu Alpecinu nevypadal tak silně.

Téměř nestřídal, často za Pogačarem s Pidcockem až povlával. A když dorazili na poslední stoupání před cílem, Poggio di Sanremo, Pogačar se ho rázným útokem zbavil.

Potud krizový plán vycházel dobře. Co ale s Pidcockem?

Brit prožíval na kole skvělý den. Na Pogačarovy nástupy měl vždy odpověď a na vrcholu Poggia mu nedopřál ani centimetr náskoku.

„Ideálně jsem chtěl jet sám, ale Tom byl dnes vážně silný,“ uznal slovinský fenomén.

Následně zkoušel Pidcockovu odolnost, také ve sjezdu do cílového města se ho riskantními manévry snažil setřást. Na špičkového sjezdaře si ale nepřišel, do závěrečných dvou kilometrů vjížděli společně.

Ještě ale nebyl čas na taktizování, za nimi se totiž řítila skupina přeživších, kterou k vedoucímu duu výrazně přiblížil také Mathias Vacek. Čech na slavném monumentu debutoval a čtvrté místo Madse Pedersena nese i jeho podpis.

Supící minipeloton překvapil nástupem Wout van Aert, kterému se sice podařilo odpoutat, cíl byl už ale příliš blízko a vedoucí duo příliš chytré na to, aby se nechalo dojet.

Až teprve 500 metrů před cílem se po sobě Pidcock s Pogačarem začali ohlížet a Brit přepustil mistru světa první pozici.

Hrozivý pád na ženském San Remu. Italská cyklistka letěla přes svodidla

„Všichni víme, že je Tom hodně rychlý chlapík. Trošku jsem se ho bál. Když mě pustil před sebe, čekal jsem se spurtem, jak dlouho bylo možné. Ale zase jsem nechtěl čekat příliš dlouho, protože má lepší zrychlení než já,“ popisoval Pogačar své myšlenkové pochody v posledních stovkách metrů.

Nakonec odpálil svůj spurt 200 metrů před páskou. Pidcock se v posledních metrech ještě dotahoval a oba hodili kolo na pásku téměř totožně. Cílová fotografie pak odhalila, jak těsné splnění Pogačarova snu bylo: 298 kilometrů dlouhý závod rozhodla půlka předního kola.

„Byl jsem překvapený, že jsem vyhrál. Měl jsem štěstí,“ připustil vítěz s úsměvem.

Ovládl i čtvrtý z pěti monumentů. Ten, o kterém se hovořilo, že ho kvůli příliš mírným kopcům snad ani nikdy ovládnout nemůže. Na šestý pokus a se sedřenou nohou i zády se mu to ale konečně podařilo.

Z cyklistických monumentů mu zbývá vyhrát jediný: Paříž-Roubaix. O zdolání i tohoto milníku se pokusí za tři týdny, 12. dubna.

Cyklistický závod Milán-San Remo (WorldTour)

298 km:

1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 6:35:49, 2. Pidcock (Brit./Pinarello Q36.5) stejný čas, 3. Van Aert (Belg./Visma Lease a Bike), 4. M. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 5. Strong (N. Zél./NSN), 6. Vendrame (It./Jayco AlUla) všichni -4, ...107. T. Kopecký (ČR/Unibet Rose Rockets) -3:45, 117. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -5:49.

Tipsport - partner programu
Espaňol vs. GetafeFotbal - 29. kolo - 21. 3. 2026:Espaňol vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 130.00
  • 9.00
  • 1.07
Toulouse vs. LorientFotbal - 27. kolo - 21. 3. 2026:Toulouse vs. Lorient //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 2.05
  • 5.00
Olomouc vs. HodonínHázená - 20. kolo - 21. 3. 2026:Olomouc vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
Živě20:14
  • -
  • 30.00
  • 35.00
Liberec vs. K. VaryHokej - Čtvrtfinále - 21. 3. 2026:Liberec vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.90
  • 3.80
  • 2.15
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - Čtvrtfinále - 21. 3. 2026:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 3.50
  • 2.80
Artis Brno vs. Ústí n. L.Fotbal - 20. kolo - 21. 3. 2026:Artis Brno vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.90
  • 3.30
  • 4.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Pamatujete si hlavní tváře české atletiky 90. let? Jak se změnily a co dělají dnes

Bronzová trojskokanka Šárka Kašpárková, stříbrná výškařka Zuzana Hlavoňová,...

Čeští atleti bojují o co nejlepší výsledky na halovém mistrovství světa v polské Toruni a snaží se navázat na úspěchy svých předchůdců. Vzpomínáte na hlavní tváře české atletiky 90. let? Připomeňte...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Pomáhají charitě, mluví o duševním zdraví i trénují. Co dělají šampionky 90. let

Jak dopadly tenisové hvězdy 90. let?

Devadesátá léta byla v ženském tenisu érou silných osobností, nezapomenutelných rivalit a hvězd, které dokázaly zaujmout na kurtech i mimo ně. Některé působily jako ledově klidné královny, jiné jako...

ONLINE: Liverpool nestačil na Brighton, Fulham zvítězil. Do akce jde Chelsea

Sledujeme online
Brightonský útočník Danny Welbeck slaví se spoluhráči vítězství nad Liverpoolem.

Liverpool na úvod sobotního programu 31. kola anglické Premier League podlehl Brightonu 1:2, v dalším zápase Fulham porazil Burnley 3:1. Od 18.30 Chelsea hraje s Evertonem a na závěr se ve 21 hodin...

21. března 2026  13:27,  aktualizováno  18:13

ONLINE: Pokračují čtvrtfinále. Vary vedou v Liberci, Tomek proměnil trestné střílení

Sledujeme online
Petr Tomek slaví gól v prvním utkání předkola play off proti Vítkovicím.

Hokejová extraliga pokračuje dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Domácí týmy se pokusí srovnat série, Liberec hraje proti Karlovým Varům, Hradec zase vyzývá Třinec. Oba zápasy hrané od 18 hodin můžete...

21. března 2026  17:45,  aktualizováno  18:11

Zpět mezi střelci. Schick dvakrát udeřil hlavou, Leverkusen ale ztratil body

Patrik Schick se prosazuje v utkání s Heidenheimem.

Útočník Patrik Schick v německé fotbalové lize dvakrát skóroval, ale Leverkusen nakonec na hřišti posledního Heidenheimu jen remizoval 3:3. Nejlepší týmový střelec se v obou případech trefil hlavou a...

21. března 2026  18:07

Ani pád ho nezastavil. Pogačar konečně vítězí na San Remu, v cíli udolal Pidcocka

Tadej Pogačar (v bílém) a Thomas Pidcock finišují na Milán–San Remo.

Ne, nešlo to podle plánu. Tadej Pogačar na cyklistickém monumentu Milán–San Remo nejprve upadl těsně před nájezdem do klíčového stoupání, se sedřenou levou stranou těla se mu pak nepodařilo zbavit...

21. března 2026  16:57,  aktualizováno  17:50

Drama ve stíhačce, rozhodl fotofiniš. Opět slaví Laegreid, Krčmář dojel sedmnáctý

Mikuláš Karlík (vlevo) a Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Oslu

Popáté v řadě slaví vítězství Nor Sturla Holm Laegreid. Tentokrát však v závěrečném stíhacím závodě sezony v Oslu musel mezi ním a Francouzem Ericem Perrotem rozhodnout až dramatický fotofiniš. Třetí...

21. března 2026  15:37,  aktualizováno  17:49

Sparťanky v derby porazily Slavii a ligu vedou o osm bodů. Rozhodla kometa Rancová

Sparťanky slaví po výhře 2:1 v derby nad Slavií.

Fotbalistky Sparty jsou blízko titulu, který mohou získat po pěti letech. V sobotu porazily Slavii 2:1 a navýšily náskok v tabulce před svým rivalem už na osm bodů. První poločas byl bez branek, po...

21. března 2026  17:24

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

21. března 2026  17:20

SP v biatlonu Oslo 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu v Otepää

Světový pohár v biatlonu uzavře sezonu v norském Oslu. V Holmenkollenu je na programu závěrečných šest závodů ročníku 2025/26. Program finále SP, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v...

21. března 2026  17:18

Devátá příčka na závěr sezony. Maděrová vypadla ve Winterbergu už v osmifinále

Zuzana Maděrová na trati paralelního slalomu v závodu SP ve Špindlerově Mlýně.

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová vypadla na závěr Světového poháru v paralelním slalomu snowboardistek ve Winterbergu hned v osmifinále a v posledním individuálním závodu sezony obsadila deváté...

21. března 2026  15:15,  aktualizováno  16:52

Hrozivý pád na ženském San Remu. Italská cyklistka letěla přes svodidla

Pohled na cílovou rovinku ženské klasiky Milán-San Remo

Do cíle ženské verze slavné cyklistické klasiky Milán-San Remo zbývalo devatenáct kilometrů, závodnice za sebou měly výstup na Cipressu a sjížděly z ní dolů. V tom se v jedné ze zatáček odehrál těžký...

21. března 2026  15:52

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Famózní stíhačku ovládla Hanna Öbergová. Všechny Češky v první dvacítce

Lucie Charvátová projíždí cílem stíhacího závodu v Oslu na osmém místě.

Parádní podívanou si připravily biatlonistky v závěrečném stíhacím závodě sezony Světového poháru. Julia Simonová a Hanna Öbergová předvedly tři identické střelecké položky, nakonec jejich bitvu...

21. března 2026  12:29,  aktualizováno  15:09

Zklamaný Štefela: Skákal jsem jak jouda. Věřil jsem si, prostě to nešlo

Zklamaný Jan Štefela po finále výšky v Toruni.

Od našeho zpravodaje v Polsku Od prvního pokusu to nebylo ono. Nejlepší výškař na halovém šampionátu dle sezonních výkonů laťku od úvodního pokusu zdolával až napodruhé. 230 centimetrů už Jan Štefela nezdolal a s Toruní se...

21. března 2026  15:05

