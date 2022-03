San Remo má slovinského vítěze, ale Pogačar to není. Slaví Mohorič

Sluníčko, příjemných 15 stupňů.

Lepší podmínky první monumentální klasika cyklistické sezony už dlouho nezažila.

„Je fajn, že máme konečně hezké počasí, pár ročníků v dešti už jsem odjel a příjemné to nebylo. Bude to hezká neděle,“ říkal před startem i Peter Sagan. „Nejdůležitější bude jíst a pít až do Cipressy. Tam být mezi prvními a pak se uvidí. Ale závod tam určitě začne a bude se tam rozhodovat.“

Prorocká slova.

Jen kdyby na ně slovenský cyklista nedoplatil. On totiž mezi prvními na Cipressu, předposlední kopec na trati, nepřijel.

Třicet kilometrů před cílem – v ten nejhorší moment v závodě – měl technické potíže, které sice vyřešil, ale vlak mu ujel.

Na Cipresse totiž tempo napálili týmoví kolegové Tadeje Pogačara z UAE-Emirates, po kterých to převzala stáj Jumbo-Visma. Dvacet kilometrů před cílem tak v hlavní skupině zůstávalo sotva 40 cyklistů a chybělo v ní řada sprinterů včetně Fabia Jakobsena – asi nejrychlejšího muže letošního jara.

Úchvatnou práci pro Pogačara dělali Davide Formolo s Diegem Ulissim, kteří skupinu dotáhli až pod Poggio. Poslední a často rozhodující kopec před cílem – 3,6 kilometrů dlouhý s průměrem 3,7 procenta.

V tu chvíli byli dojeti i poslední dva muži z původně osmičlenného úniku Rivi s Tonellim a osm kilometrů před cílem přišlo to, na co všichni čekali.

Tadej Pogačar zaútočil.

Rychle se ho chytil Wout van Aert, pak i Mathieu van der Poel a další.

Bylo jasné, že tohle nikam nepovede.

O chvíli později to ale dvojnásobný šampion Tour zkusil znovu, pak ještě jednou, až se Sorenem Kraghem Andersenem, van Aertem a van der Poelem se mu povedlo lehce poodjet na vrcholu Poggia, ale ani to nestačilo.

Skupina 15 lidí tak i ve sjezdu dál zůstávala pohromadě, než poodjel výsostný sjezdař Matěj Mohorič a prakticky okamžitě si udělal náskok dobrých 100 metrů.

Slovinský šampion extrémně riskoval, několikrát málem upadl, ale všechny krizové situace ustál. Skupina za ním pak ne zrovna ideálně spolupracovala a 200 metrů před cílem bylo jasné, že Mohoriče už nikdo nedojede.

V 27 letech se tento vítěz dvou etap na Tour dočkal triumfu i na monumentální klasice. A mezi prvními gratulanty byl i nakonec pátý krajan Pogačar.

„Celou zimu jsem na ten závod myslel. Vyhovuje mi a věděl jsem, že když celou zimu budu trénovat, můžu tady být úspěšný. Na konci jsem riskoval, jasně, ale tenhle plán jsem měl dlouho. Tým pro mě připravil i jiné nastavení kola a vyplatilo se to,“ usmíval se.

Na druhém místě dojel Francouz Anthony Turgis, třetí dojel při svém debutu v této sezoně Mathieu van der Poel.

Jak se vše odehrálo

Brzký budíček. Už v 10 hodin ráno se na stařičkém velodromu Vigorelli sešli cyklisté na startu první a nejdelší monumentální klasiky sezony. Čekalo je předlouhých 293 kilometrů, ale za příjemného slunečného počasí.

 Milano-Sanremo presented by @eolo_it 2022 



‍♂️ Davanti sono in 8! Segui la diretta  https://t.co/fwtaiZMbDs



‍♂️ In front there are 8 leaders! Follow live  https://t.co/iMXXUg9rsI#MilanoSanremo pic.twitter.com/36DItVOEo7 — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 19, 2022

Bacha na vítr! Po celý den měl vát docela silný vítr do zad, takžese očekával rychlý a agresivní závod. „Pokud to tak bude, můžete stoupání vyloženě proletět,“ říkal i Tadej Pogačar.

Na startu i VDP. Nebylo to jisté, ale nakonec se Mathieu van der Poel skutečně na startu San Rema objevil. Byl to jeho úplně první start v této sezoně po návratu ze zranění zad.

Rychlý útok. Jen co ředitel závodu odmával vlajkou start, vyrazila vpřed osmička cyklistů a peloton neprotestoval. Jeli v něm čtyři Italové, dva Španělé a dva Kazaši. Žádné z velkých jmen ale síly utrácet nevyrazilo.

Nikam daleko. Maximální náskok úniknuvší osmičky se pohyboval kolem sedmi minut. Víc jim peloton, vedený hlavně týmy Jumbo-Visma a Trek, nepovolil. I kvůli zadnímu větru, který závod zrychloval.

 Milano-Sanremo presented by @eolo_it 2022 



⛰️ La testa della corsa sta scalando il Turchino! Segui la diretta  https://t.co/fwtaiZMbDs



⛰️ The front of the race is climbing the Turchino! Follow live  https://t.co/iMXXUg9rsI#MilanoSanremo pic.twitter.com/BrGs8chU7m — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) March 19, 2022

Nepříjemný pád. Do cíle chybělo 120 kilometrů, když došlo k pádu v zadní části pelotonu. Byla do něj namočena polovina týmu Bardiani, na zemi skončil i lídr Sacha Modolo. Všichni ale pokračovali dál.

Únik se dělí. Na Capo Berta se z vedoucí osmičky oddělila čtyřka ve složení Gidich, Tonelli, Rivi, a Sevilla, která pokračovala dál spolu. Navíc si stále držela solidní náskok. I třicet kilometrů před cílem to byly tři minuty.

Pidcock končí. Právě v tu chvíli jakékoliv šance na dobrý výsledek ztratil lídr Ineosu – mistr světa v cyklokrosu Tom Pidcock, pro kterého už byl závod jednoduše příliš dlouhý a z pelotonu si vystoupil.

Trable Sagana. Krátce po Capo Berta musel nepříjemné technické potíže řešit Peter Sagan, kterému nefungoval řetěz. V nejhorší fázi závodu se tak musel vracet zpátky do balíku, který už v tu chvíli letěl. Mission impossible.

Jeden útok za druhým. Po vysokém tempu na Cipresse z balíku odpadla většina sprinterů. Na Poggiu pak přišly útoky Pogačara, Rogliče, Kragha Andersena, ale byl to až Mohorič, kdo nakonec ve sjezdu Primaveru rozhodl.