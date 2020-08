Parádní závěr monumentu Milán-San Remo. Van Aert přespurtoval Alaphilippa

Občas pršelo, někdy dokonce i sněžilo.



Že by se ale Milán-San Remo jelo ve více než 30 stupních pod azurovou oblohou? To se stálo málokdy.

I díky tradičnímu březnovému termínu.

Ze známých příčin se první monument sezony letos přesunul až na začátek srpna. A byl to opravdu horký den plný závodění.

Už 35 kilometrů před cílem byl dojet Manuele Boaro - poslední přeživší z původního sedmičlenného úniku.

A právě v tu chvíli musel trable se defektem řešit loňský šampion Julian Alaphilippe. Stáhl se k němu Tim Declercq, který Francouze dotáhl zpátky do balíku.

Na čele pelotonu se točily stáje CCC, Alpecin-Fenix nebo FDJ.

Za Cipressou se nenápadně vpřed vydal Daniel Oss, který si vypracoval až 15vteřinový náskok, naháněl Quick-Step a s pomocí dalších týmů Osse dojeli.

Jako první na Poggiu zaútočil Gianni Moscon, jeho útok pokryl Zdeněk Štybar, stejně jako ten další Giulia Cicconeho.

Český cyklista znovu předváděl úžasný výkon ve prospěch svého lídra Juliana Alaphilippa.

Následoval útok Brambilly a De Gendta, za kterými se už se pustili největší favorité - Vincenzo Nibali, Julian Alaphilippe, Wout van Aert.

Byl to Alaphilippe, který si na vrcholu Poggia vytvořil miniaturní náskok na van Aerta i zbytek favoritů. Už zbýval jen sjezd do San Rema závěrečné kilometry po rovině.

Jenže ve sjezdu Van Aert Alaphilippa dojel, za nimi už pelášila větší skupina dalších favoritů.

Van Aert s Alaphilippem ale vzorně spolupracovali. Po sjezdu tak měli k dobru přibližně osm vteřin,

Bude to na zbývajících dvou kilometrech stačit?

Bude!

Van Aert si poslední dva kilometry sám odtáhl a když Alaphilippe začal na 300 metrech spurtovat, Belgičan jeho útok odrazil. Trojnásobný cyklokrosový mistr světa tak získal na silnici své první monumentální vítězství na klasice.

„Jsem velmi šťastný. Nemůžu uvěřit, že jsem vyhrál už druhou takhle velkou klasiku, nemám slov. Je fantastické restartovat takhle tuhle sezonu. Je to šílené, ale skvělé,“ líčil v cíli vítěz.

Za druhým Alaphilippem vyhrál spurt větší skupiny Michael Matthews před Peterem Saganem. Zdeněk Štybar projel cílem na 19. místě, Roman Kreuziger pak jako čtyřiapadesátý.

Netradiční složení. Už ráno bylo v Miláně nádherně. Téměř 30 stupňů, obloha blankytně modrá. V takovém prostředí se sešla netradiční sestava spektáklu jménem Milán-San Remo. Celkem 27 týmů se postavilo na start, v každém z nich totiž jelo maximálně 6 cyklistů.

Vyrážíme. Krátce po půl desáté vyrazil dlouhý peloton závodníků nejprve do 10kilometrové neutrální zóny, než byl závod odstartován.

Jiná trasa. Délka monumentu zůstala víceméně stejná (305 kilometrů), jen přibylo výškových metrů ve druhé polovině trati. Ta byla s minulými ročníky shodná pouze v posledních 40 kilometrech.

Rychlý únik. Trvalo jen pár kilometrů, než se zrodil únik dne. Bylo v něm sedm domácích Italů a jeden Španěl. Astana vyslala dopředu výborného časovkáře Manuela Boara, Movistar zase mladého Héctora Carretera.

Náskok rychle stoupá. Po dvaceti minutách měla sedmička vepředu k dobru více než pět minut, podobný náskok si pak peloton hlídal. Úvodních 100 kilometrů zvládli jezdci průměrnou rychlostí 43 kilometrů.

První kopec. Při úvodním stoupání na Niella Belbo peloton udržoval náskok vedoucí skupiny neustále kolem pěti minut. Jednotlivé týmy se snažily závod udělat tak těžkým, aby měli sprinteři v závěru co možná nejméně sil.

Androni na čele. V čele pelotonu se střídaly týmy FDJ, Jumbo Visma nebo Deceunincku Quick-Step, které postupně stahovaly vedoucí sedmičku - 100 kilometrů před cílem už to byly jen tři minuty.

