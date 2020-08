S mnoha změnami a 27 týmy. Jaký bude už 111. ročník Milán-San Rema?

Nejdelší a možná nejotevřenější z klasik.



A taky jediný monument, který může a často také vyhrává sprinter.

Zatímco na Flandrech a Roubaix si to o vítězství rozdávají milovníci kostek, v Lutychu a Lombardii přichází ohňostroj vrchařů.

Jen Milán-San Remo se vymyká.

Svou délkou i tím, jak je na klasiku rovinatý a vlastně jednoduchý. O to je ale paradoxně nevypočitatelnější.

O vítězi se většinou rozhoduje v posledních deseti minutách závodu – vždyť za posledních 20 let se vítězný únik zrodil nejdéle 7,3 kilometru před cílem.

A vlastně pouze jednou za poslední dekádu projel cyklista cílem po pasáži via Roma osamocen. Bylo to předloni, když na útok Vincenza Nibaliho nikdo nereagoval.

Až se chce říct, proč to sedmihodinové martyrium sledovat? Stačí si pustit posledních 10 kilometrů. Ale - co kdyby…

Letos se z Milána do San Rema pojede už po stojedenácté.

A ročník ve znamení jedniček bude v mnohém jiný a přelomový.

New route profile of the 2020 Milano-Sanremo pic.twitter.com/B4MvyxLnae