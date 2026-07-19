Zbožňovaný miláček Francie. Půlstoletí od poslední Tour věčně druhého Poulidora

Když se 18. července 1976 teprve podruhé v historii proháněli závodníci po Champs-Élysées, na slavném bulváru propukalo šílenství. Na svém ikonickém fialovém kole, unavený po šestnácti letech v profesionálním pelotonu, se totiž s fanoušky loučil jejich milovaný „Poupou“.
Ještě během závěrečného dne ze sebe vyždímal poslední zbytky sil, když o pouhých devět sekund uhájil třetí místo před dotírajícím krajanem Delislem. Aby teď, v druhé části závěrečné etapy ještě jednou vystoupal na pódium vedle Joopa Zoetemelka a vítězného Luciena Van Impeho.
„Cítil jsem, že jsem na hranici svých možností, ale diváci mi dali křídla,“ přizná poté dojatě rozhlasovému reportérovi Jeanu-Paulu Brouchonovi.
Před sebou bude mít sice ještě jednu sezonu, ale všem je jasné, že se vlastně loučí teď a tady.
Jeho odkaz překročil hranice sportu. Když dnes ve Francii o někom řeknete, že je „poulidor“, všichni vědí, že jde o věčně druhého smolaře s dobrým srdcem.