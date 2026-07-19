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Zbožňovaný miláček Francie. Půlstoletí od poslední Tour věčně druhého Poulidora

Kryštof Morong
  12:00

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Vyčerpaný Raymond Poulidor po 20. etapě Tour de France 1976. | foto: AFP / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Na stupních vítězů v Paříži pózoval dohromady osmkrát, ale na ten nejvyšší nikdy nevystoupil. Nikdy nezažil, jaké to je závodit ve žlutém trikotu. Říkali mu „věčně druhý“ – smolař narozený do špatné éry. Přesto, nebo možná právě proto, se těšil takové popularitě. Nezlomnost udělala z Raymonda Poulidora miláčka celé země a legendu, která před 50 lety napsala svou poslední kapitolu na Tour de France.

Když se 18. července 1976 teprve podruhé v historii proháněli závodníci po Champs-Élysées, na slavném bulváru propukalo šílenství. Na svém ikonickém fialovém kole, unavený po šestnácti letech v profesionálním pelotonu, se totiž s fanoušky loučil jejich milovaný „Poupou“.

Tour de France 2026

Ještě během závěrečného dne ze sebe vyždímal poslední zbytky sil, když o pouhých devět sekund uhájil třetí místo před dotírajícím krajanem Delislem. Aby teď, v druhé části závěrečné etapy ještě jednou vystoupal na pódium vedle Joopa Zoetemelka a vítězného Luciena Van Impeho.

„Cítil jsem, že jsem na hranici svých možností, ale diváci mi dali křídla,“ přizná poté dojatě rozhlasovému reportérovi Jeanu-Paulu Brouchonovi.

Před sebou bude mít sice ještě jednu sezonu, ale všem je jasné, že se vlastně loučí teď a tady.

Jeho odkaz překročil hranice sportu. Když dnes ve Francii o někom řeknete, že je „poulidor“, všichni vědí, že jde o věčně druhého smolaře s dobrým srdcem.

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