Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

S Vingegaardem jezdil na dovolené. Pak se rozbil a málem skončil. Teď Valgren jásá

Tomáš Macek
  8:53
Od našeho zpravodaje v Itálii - V mládí závodil za stejný dánský klub jako Jonas Vingegaard. Později byl v profipelotonu týmovým kolegou Romana Kreuzigera ve stáji Tinkoff a pomohl českému parťákovi i k top ten na Tour 2016. Sám se stal skvělým klasikářem, v roce 2018 vítězem závodů Omloop a Amstel. Jenže v roce 2022 kariéra Mikaela Valgrena málem skončila, tak moc se při pádu rozbil. Přesto se nevzdal. A ve středu na Giru ve 34 letech křepčil radostí.
Fotogalerie2

Dánský cyklista Michael Valgren slaví na pódium triumf v 17. etapě Gira d’Italia. | foto: AP

Zlomový okamžik ve Valgrenově cyklistickém životě nastal v červnu 2022 v závěrečné etapě závodu Route d’Occitanie. Při prudkém sjezdu, kdy jel v úniku, tehdy špatně odhadl zatáčku. „Brzdil jsem sice ze všech sil, přesto jsem narazil do plotu a letěl asi deset metrů z kopce.“

Když dopadl, okamžitě si uvědomil závažnost nehody. Záchranáři jej obtížně tahali zpět.

„Bylo to jako ve filmu,“ popisoval. „Jen jsem visel ve vzduchu a díval se nahoru. Viděl jsem svého sportovního ředitele (Tejaye van Garderena) a prostě jsem se k němu vznášel.“

Diagnóza? Drsná.

Zlomenina kloubu v oblasti kyčle, roztříštěná pánev a několik přetržených či natržených kolenních vazů, včetně předního zkříženého vazu a menisku.

Hirt po úterní krizi na Giru bojoval v úniku. Etapu plnou nástupů ovládl Valgren

Sbohem, kariéro?

Ano, i to mu lékaři naznačovali.

Jenže takový scénář zásadně odmítl.

Cesta k uzdravení a návratu na kolo byla po operačních zákrocích velmi bolestivá a dlouhá, ale bojovník ze země Vikingů byl neochvějně odhodlaný podstoupit ji. „Pět měsíců jsem chodil ke svému fyzioterapeutovi v Monaku, každý den od pondělí do pátku jsem tam byl od desíti do tří, pět hodin v kuse. Dostat se zpátky do kondice byla ta nejtěžší věc, jakou jsem kdy v životě dělal.“

V dubnu 2023 stál v dresu stáje EF Education při závodě Kolem regionu Pays de la Loire opět na startu. A při Giru 2024 se vrátil rovněž na scénu Grand Tour.

Jen vítězství nepřicházela.

„Ale dál jsem v ně věřil. Opakoval jsem si: Proto přece každé ráno vstávám, abych vyhrával cyklistické závody.“

Letos v březnu se po pěti letech půstu konečně zase dočkal, když po úniku ovládl etapu na worldtourovém závodě Tirreno - Adriatico.

„Ten den byl úžasný, naprosto speciální,“ vyprávěl. „Jeden z těch dnů, kdy milujete být cyklistou a kdy si říkáte: Takhle se Tadej Pogačar musí cítit neustále.“

Ve středu potvrdil, že Itálie je jeho zemí zaslíbenou.

Ve zvlněné 17. etapě Gira do Andala pronikl do početného úniku. Byli tu s ním nebezpeční jezdci jako Giulio Ciccone, Enric Mas či Jhonatan Narváez, byl tu také Jan Hirt opět nalézající sebevědomí po úterní krizi. A při několikerém dělení skupiny se Valgrenovi vždy dařilo být na té správné straně.

Michael Valgren slaví vítězství v 17. etapě Gira d’Italia.

„Šlo o zvláštní den s podivnou partou,“ tvrdil. „Byl jsem docela naštvaný, protože dlouho nikdo nechtěl pořádně závodit, nespolupracovali jsme.“

Když se v koncovce tohoto cyklistického pokeru utvořila skupina šesti kandidátů etapového prvenství, ocitl se v partě plné vrchařů. Mnozí se domnívali, že coby klasikář nad nimi bude mít ve spurtu navrch.

Jenže on sám smýšlel úplně jinak.

„Je vtipné, že si lidé myslí, že jsem ve spurtu rychlý,“ poznamenal. „Ve skutečnosti jsem směšně pomalý, jak ukazují i ​​nejrůznější testy. Proto jsem věděl: Musím to zkusit s dlouhým útokem.“

Klíčové okamžiky 17. etapy:

Před bránou posledního kilometru za to vzal, zaútočil a ujížděl ostatním. Andreas Leknessund z Una-X později říkal: „Udělal přesně to, co jsem o chvíli později chtěl udělat i já.“

Nor se ho pokusil sjet, leč marně.

Vydržím to? dumal Valgren a usilovně šlapal vstříc cíli.

„Předtím jsem moc nejedl, protože auta byla daleko za námi,“ vyprávěl. „Bál jsem se, že mi dojdou síly a narazím do pomyslné zdi. Naštěstí nebyl cíl o 500 metrů dál, než kde skutečně byl.“

Zvedl triumfálně ruce, mohl slavit. A co že to za cílem líbal?

„Můj syn mi loni před Tour vyrobil disk Pokémon v barvách našeho týmu. Dnes se stal mým talismanem pro štěstí,“ líčil.

Hirtovo vzkříšení v úniku: Cítil jsem, že jsem zase normální. Ale co se dělo v úterý?

Poprvé v kariéře ovládl etapu na Grand Tour. Mohl si odškrtnout další kolonku na seznamu svých cílů.

„Tohle mi moc chybělo,“ přiznával. „Moje kariéra byla dobrá, hlavně na klasikách. Ale po vyhrané etapě na Grand Tour jsem moc toužil, protože jsem si myslel, že jsem si ji zasloužil.“

Vzpomínka na Tour 2016. Spolubydlící Kreuziger a Valgren a pivo na oslavu Kreuzigerova umístění v top 10 po poslední horské etapě do Morzine:

Velké skandinávské dny na Giru tak pokračovaly. Sobotní horskou etapu v Aostě ovládl Vingegaard. Nedělní rovinatou partii v Miláně senzačně Nor Dversnes. V úterý ve švýcarských horách znovu triumfoval Vingegaard. A teď tedy Valgren.

V mládí bydlel v Severním Jutsku pouhých osm kilometrů od Vingegaarda, který je o šest let mladší. Jezdili za stejný klub, a dokonce vyrážely jejich rodiny na společné cyklistické dovolené do Francie.

„Vydali jsme se pak různými cestami, ale naše přátelství přetrvává,“ povídal Valgren. „Vždycky bylo moc pěkné sledovat, jak Jonas vítězí. Letos jsem ukázal, že to pořád dovedu i já.“

Ve středu večer se v Andalu vystřídali i na tiskové konferenci. A lídr Gira tu prozradil: „Vzhlížel jsem kdysi v našem klubu k Mikaelovi jako ke svému vzoru. Takže když jsem teď na trati z vysílačky uslyšel, že vyhrál, měl jsem velikou radost.“

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Itálie hledá nového trenéra. Jukka Jalonen se vrací do finské ligy coby poradce

Jukka Jalonen i jeho italští svěřenci sledují kostku nad ledem.

Finský trenér Jukka Jalonen končí po dvou letech na střídačce italské hokejové reprezentace. Třiašedesátiletý kouč nejprve dovedl Italy zpět do elitní kategorie mistrovství světa, letos ale s týmem...

28. května 2026  9:03

Hosták: Nenašli jsme optimální sestavu. A kritický Rulík? Nikdy takto nevystupoval

Premium
Radim Rulík dává instrukce během utkání se Slovenskem.

Mrzí ho, že trenér Radim Rulík porušil zvyk a na mistrovství světa velice konkrétně zkritizoval své svěřence. „Mám pocit, že od sebe trošku odsouvá zodpovědnost,“ pokračuje hokejový expert Martin...

28. května 2026

S Vingegaardem jezdil na dovolené. Pak se rozbil a málem skončil. Teď Valgren jásá

Dánský cyklista Michael Valgren slaví na pódium triumf v 17. etapě Gira...

Od našeho zpravodaje v Itálii V mládí závodil za stejný dánský klub jako Jonas Vingegaard. Později byl v profipelotonu týmovým kolegou Romana Kreuzigera ve stáji Tinkoff a pomohl českému parťákovi i k top ten na Tour 2016. Sám se...

28. května 2026  8:53

Startuje Závod míru. Povýšil a přilákal více talentů. Kolář: Úroveň klání bude lepší

Start druhé etapy Závodu míru v Krnově

Dříve tady jel i fenomén Tadej Pogačar, teď se zde představí další cyklistické naděje. Které zatím z ne tolik známých jmen udělá za pár let zářivou kariéru? Už ve čtvrtek startuje Závod míru, na němž...

28. května 2026  8:33

Nestíhali jsme, přiznal kouč Artisu. Odveta baráže se zdá být formalitou

Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, je zklamaný po čtvrtém inkasovaném gólu.

Že se v ShipEx Areně na Srbské píšou pohádky, doufal druholigový brněnský Artis. A na chvíli o tom přesvědčil sebe i fotbalové fanoušky. Od 30. minuty barážového duelu o první ligu včera na chvíli...

28. května 2026  8:22

Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku...

Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...

28. května 2026  8:14

Česko - Finsko. Čtvrtfinále s nabitým soupeřem, napraví hokejisté na MS dojem?

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Klíčová bitva je tady. Čeští hokejisté ve čtvrtek na mistrovství světa nastupují v roli outsidera ke čtvrtfinále s Finskem, které na turnaji zatím ztratilo jediný zápas. Národní tým se navíc za...

28. května 2026

Čihák bude koučovat na Slovensku. Zvolil Poprad, nabídek měl ale víc

Kouč Ladislav Čihák se raduje z výhry Českých Budějovic.

Novým trenérem hokejistů Popradu je Ladislav Čihák. Čtyřiačtyřicetiletý kouč, který vedl naposledy extraligové České Budějovice, podepsal na Slovensku dvouletou smlouvu.

28. května 2026  7:40

Carolina nedala Montrealu s Dobešem šanci a je krok od finále Stanley Cupu

Útočník Seth Jarvis z Caroliny se snaží překonat montrealského brankáře Jakuba...

Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL domácí Montreal jasně 4:0 a po třetí výhře v řadě vedou ve finále Východní konference 3:1 na zápasy. Český gólman Jakub Dobeš pochytal vysoký počet 39 střel...

28. května 2026  6:56,  aktualizováno  7:31

OBRAZEM: Nedvěd, Berger i Panenka. Fotbalisté si připomněli evropské úspěchy

Pavel Nedvěd a Horst Siegl na akci Setkání fotbalových legend.

Třicet let uplynulo od chvíle, kdy čeští fotbalisté vybojovali stříbrné medaile na mistrovství Evropy, a dokonce padesát let od momentu, kdy šampionát opanovali. Úspěchy z let 1996 a 1976 si ve...

28. května 2026  7:22

Rébus před čtvrtfinále. U Kořenáře otazník, Pavlát zamotal hlavu. Koho trenéři zvolí?

Brankáři Dominik Pavlát (vlevo) Josef Kořenář sledují dění na ledě během...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Turnaj výrazně postoupil kupředu, ale řeší se stejná věc jako před jeho začátkem. Kdo bude chytat? Zcela logický dotaz. Ale rovněž velice zapeklitý, vzbuzující zájem, schopný rozproudit debaty....

28. května 2026  6:57

Nemůžeme spolu nic hrát. A hokej se mnou táta řešit nechce, směje se Paterova dcera

Premium
Pavel Patera s dcerou Natálií Paterovou

Během hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku určitě vzpomíná na své úspěchy. Vždyť Pavel Patera má ze světového šampionátu doma čtyři zlata. Jak to má ale s hokejem jeho dcera Natálie? „Odmalička...

28. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.