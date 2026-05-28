S Vingegaardem jezdil na dovolené. Pak se rozbil a málem skončil. Teď Valgren jásá

Zlomový okamžik ve Valgrenově cyklistickém životě nastal v červnu 2022 v závěrečné etapě závodu Route d’Occitanie. Při prudkém sjezdu, kdy jel v úniku, tehdy špatně odhadl zatáčku. „Brzdil jsem sice ze všech sil, přesto jsem narazil do plotu a letěl asi deset metrů z kopce.“
Když dopadl, okamžitě si uvědomil závažnost nehody. Záchranáři jej obtížně tahali zpět.
„Bylo to jako ve filmu,“ popisoval. „Jen jsem visel ve vzduchu a díval se nahoru. Viděl jsem svého sportovního ředitele (Tejaye van Garderena) a prostě jsem se k němu vznášel.“
Diagnóza? Drsná.
Zlomenina kloubu v oblasti kyčle, roztříštěná pánev a několik přetržených či natržených kolenních vazů, včetně předního zkříženého vazu a menisku.
Sbohem, kariéro?
Ano, i to mu lékaři naznačovali.
Jenže takový scénář zásadně odmítl.
Cesta k uzdravení a návratu na kolo byla po operačních zákrocích velmi bolestivá a dlouhá, ale bojovník ze země Vikingů byl neochvějně odhodlaný podstoupit ji. „Pět měsíců jsem chodil ke svému fyzioterapeutovi v Monaku, každý den od pondělí do pátku jsem tam byl od desíti do tří, pět hodin v kuse. Dostat se zpátky do kondice byla ta nejtěžší věc, jakou jsem kdy v životě dělal.“
V dubnu 2023 stál v dresu stáje EF Education při závodě Kolem regionu Pays de la Loire opět na startu. A při Giru 2024 se vrátil rovněž na scénu Grand Tour.
Jen vítězství nepřicházela.
„Ale dál jsem v ně věřil. Opakoval jsem si: Proto přece každé ráno vstávám, abych vyhrával cyklistické závody.“
Letos v březnu se po pěti letech půstu konečně zase dočkal, když po úniku ovládl etapu na worldtourovém závodě Tirreno - Adriatico.
„Ten den byl úžasný, naprosto speciální,“ vyprávěl. „Jeden z těch dnů, kdy milujete být cyklistou a kdy si říkáte: Takhle se Tadej Pogačar musí cítit neustále.“
Ve středu potvrdil, že Itálie je jeho zemí zaslíbenou.
Ve zvlněné 17. etapě Gira do Andala pronikl do početného úniku. Byli tu s ním nebezpeční jezdci jako Giulio Ciccone, Enric Mas či Jhonatan Narváez, byl tu také Jan Hirt opět nalézající sebevědomí po úterní krizi. A při několikerém dělení skupiny se Valgrenovi vždy dařilo být na té správné straně.
„Šlo o zvláštní den s podivnou partou,“ tvrdil. „Byl jsem docela naštvaný, protože dlouho nikdo nechtěl pořádně závodit, nespolupracovali jsme.“
Když se v koncovce tohoto cyklistického pokeru utvořila skupina šesti kandidátů etapového prvenství, ocitl se v partě plné vrchařů. Mnozí se domnívali, že coby klasikář nad nimi bude mít ve spurtu navrch.
Jenže on sám smýšlel úplně jinak.
„Je vtipné, že si lidé myslí, že jsem ve spurtu rychlý,“ poznamenal. „Ve skutečnosti jsem směšně pomalý, jak ukazují i nejrůznější testy. Proto jsem věděl: Musím to zkusit s dlouhým útokem.“
Klíčové okamžiky 17. etapy:
Před bránou posledního kilometru za to vzal, zaútočil a ujížděl ostatním. Andreas Leknessund z Una-X později říkal: „Udělal přesně to, co jsem o chvíli později chtěl udělat i já.“
Nor se ho pokusil sjet, leč marně.
Vydržím to? dumal Valgren a usilovně šlapal vstříc cíli.
„Předtím jsem moc nejedl, protože auta byla daleko za námi,“ vyprávěl. „Bál jsem se, že mi dojdou síly a narazím do pomyslné zdi. Naštěstí nebyl cíl o 500 metrů dál, než kde skutečně byl.“
Zvedl triumfálně ruce, mohl slavit. A co že to za cílem líbal?
„Můj syn mi loni před Tour vyrobil disk Pokémon v barvách našeho týmu. Dnes se stal mým talismanem pro štěstí,“ líčil.
Poprvé v kariéře ovládl etapu na Grand Tour. Mohl si odškrtnout další kolonku na seznamu svých cílů.
„Tohle mi moc chybělo,“ přiznával. „Moje kariéra byla dobrá, hlavně na klasikách. Ale po vyhrané etapě na Grand Tour jsem moc toužil, protože jsem si myslel, že jsem si ji zasloužil.“
Vzpomínka na Tour 2016. Spolubydlící Kreuziger a Valgren a pivo na oslavu Kreuzigerova umístění v top 10 po poslední horské etapě do Morzine:
Velké skandinávské dny na Giru tak pokračovaly. Sobotní horskou etapu v Aostě ovládl Vingegaard. Nedělní rovinatou partii v Miláně senzačně Nor Dversnes. V úterý ve švýcarských horách znovu triumfoval Vingegaard. A teď tedy Valgren.
V mládí bydlel v Severním Jutsku pouhých osm kilometrů od Vingegaarda, který je o šest let mladší. Jezdili za stejný klub, a dokonce vyrážely jejich rodiny na společné cyklistické dovolené do Francie.
„Vydali jsme se pak různými cestami, ale naše přátelství přetrvává,“ povídal Valgren. „Vždycky bylo moc pěkné sledovat, jak Jonas vítězí. Letos jsem ukázal, že to pořád dovedu i já.“
Ve středu večer se v Andalu vystřídali i na tiskové konferenci. A lídr Gira tu prozradil: „Vzhlížel jsem kdysi v našem klubu k Mikaelovi jako ke svému vzoru. Takže když jsem teď na trati z vysílačky uslyšel, že vyhrál, měl jsem velikou radost.“