Superman López a jeho kryptonit. V Argentině vyhrál, ale co s ním?

Čekala se ultimátní bitva mezi Evenepoelem a Bernalem.

Tak aspoň o páté etapě argentinského závodu Vuelta a San Juan mluvila většina cyklistických webů. Pro Kolumbijce mělo jít o první velký test po návratu z těžkého zranění přesně před rokem. Pro Belgičana zase o první velkou zkoušku v duhovém dresu.

Jenže k tomu souboji vůbec nedošlo.

V královské etapě je totiž zaskočil Superman, jak se Migueli Ángelovi Lópezovi už roky přezdívá.

Svými opakovanými útoky ujel o půlminutu úplně všem, zmiňované duo nedojelo ani mezi nejlepší trojkou, Bernal přijel na vrchol Alto del Colorado jako čtvrtý, Evenepoel dokonce až jako sedmý. A aby toho nebylo málo, ze závodu pak Bernal kvůli bolesti v koleni úplně odstoupil.

TRIUMF. Miguel Ángel López a jeho výhra v etapě v Argentině.

Byl to tak López, který si všechnu slávu uzmul pro sebe.

Byť filmového Supermana v posledních měsících a letech moc nepřipomínal.

„Prošel jsem si hodně těžkým obdobím, ale tohle vítězství neberu jako nějakou odplatu. Baví mě útočit, válčit na silnici. Jsem rád, že jsem trénink zúročil,“ vyprávěl v cíli.

Porušil jsi pravidla - končíš

Těch problémů, co ale v posledních letech má za sebou…

Vždyť titulky článků o něm by spíš patřily do rubriky krimi než do sportovní sekce. Jen si to shrňme.

Už minulý rok v červenci ho Astana suspendovala kvůli zprávám, že se ve Španělsku zapletl do pašování drog.

Měl mít vazby na lékaře Marcose Maynara, který byl zatčen už v květnu. Doteď ho přitom španělská policie vyšetřuje v otázce dopingu napříč sporty. Pracoval na katedře sportovních věd na Extremadurské univerzitě a nedovoleně měl pomáhat třeba cyklistům, plavcům nebo fotbalistům.

V kauze López nejprve figuroval jen jako svědek, pak ho ale na letišti v Madridu zatkla policie.

„Zprávy, které se v médiích objevily, nás překvapily. Zatím neznáme žádné podrobnosti. Stáj se proto rozhodla pozastavit Miguelu Ángelu Lópezovi veškerou činnost v týmu, dokud se okolnosti případu nevyjasní,“ znělo prohlášení Astany.

Po týdnu ale stáj suspendaci zrušila kvůli nedostatku důkazů ze strany španělských úřadů.

López tak mohl nadále závodit a mimo jiné obsadil třeba čtvrté místo na loňské Vueltě, čímž přerušil svou tuze nelichotivou bilanci.

Předtím totiž čtyři Grand Tour za sebou nedokončil.

V roce 2020 havaroval během úvodní časovky Gira. Předloni na Tour kvůli sporu s týmem skončil po osmnácté etapě a odletěl na olympiádu do Tokia.

Z Vuelty pak kontroverzně odstoupil v průběhu 20. etapy, když mu ujela skupina favoritů, a on tak ztrácel celkové pódium.

„Každý reaguje na složité situace jinak. On se prostě rozhodl skončit,“ prohlásil tehdejší člen týmu José Joaquín Rojas, aniž by v jeho hlase zaznívalo jakékoliv pochopení pro Lópezův čin.

Proto před rokem v Movistaru skončil a vrátil se do Astany.

Doufal, že mu to dá ten správný impulz, který potřeboval, ale ani to nevyšlo. Giro loni nedojel, na Vueltě sice, jak bylo zmíněno, skončil čtvrtý, ale to už se víc řešil jeho život mimo cyklistiku než jeho výsledky.

JE KONEC. Potlučený Miguel Ángel López nastupuje do auta Astany, na Giru končí.

V listopadu totiž policie v souvislosti s případem zatkla další dva lidi a v prosinci už Astaně došla trpělivost, kolumbijského cyklistu vyrazila.

„Podali jsme mu pomocnou ruku na konci minulé sezony a dosáhli jsme spolu pár dobrých výsledků. Škoda, že porušil interní pravidla týmu. Nemůžu zacházet do větších podrobností, ale máme určitá pravidla, a když je nedodržíte, končíte,“ uvedl šéf Astany Alexandr Vinokurov.

López se chtěl bránit, své propuštění označil za nespravedlivé. Hrozil, že pokud to bude nutné, sáhne i k právním prostředkům.

„Bylo to velmi těžké, najednou jsem zjistil, že nemám žádný tým. Bylo 15. prosince, skoro Vánoce. Přitom já nikdy nedopoval. Můj biologický pas mluví za vše, nenajdete na něm nic podezřelého,“ obhajuje se López.

Celou situaci prý ustál jen díky podpoře přátel a rodiny.

Kudy vede cesta zpět?

Pochopitelně se snažil i hledat nový tým, ale nejprestižnější stáje od něj dávaly ruce pryč.

A tak se upíchnul v až třetidivizním kolumbijském celku Medellin. V něm pochopitelně nemá sebemenší šanci dostat se na nejprestižnější závody světa. Ale aspoň má kde jezdit.

Pořád se přitom pochopitelně touží vrátit do nejvyšší kategorie World Tour, o konci kariéry nepřemýšlí.

Fueron unos días de oscuridad, pero se siente muy bien regresar a la luz, gracias @team_medellin por la confianza y el trabajo, gracias familia por estar y ser mi pilar, gracias @vueltasanjuanok y Argentina 🇦🇷, gracias a quienes están en las buenas y en las malas. pic.twitter.com/BDOHeOB3AT — Miguel Angel Lopez Moreno (@SupermanlopezN) January 30, 2023

„Je to pro mě rozhodně nová motivace, nová zkušenost. Jasně, je to trochu něco jiného, než co jsem od roku 2023 čekal, ale Medellin je pořád nejlepší tým v Kolumbii. Těším se na to, co spolu zažijeme,“ říká.

Právě ta domácí atmosféra je prý největším plusem. „Někdy holt musíte udělat malý krok vzad, než uděláte velký krok kupředu,“ tvrdí.

On ho teď udělal, když v Argentině porazil i Evenepoela s Bernalem. Otázkou je, jestli už nemá tak pošramocenou pověst, že mu ani povedené výsledky k návratu mezi nejlepší nepomůžou.

Případný posun ve vyšetřování by jeho pozici uvnitř cyklistického světa mohl taky změnit.

Na jednu i druhou stranu.