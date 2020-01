V cyklistice mi chybí odvaha, říká López. A těší se na premiéru na Tour

Mezi lídry třítýdenních etapových závodů patří pořád za jednoho z těch nejmladších. Vždyť je mu stále pouze 25 let, své 26 narozeniny oslaví za měsíc v únoru.



I tak ale vzpomíná na dobu, kdy jako teenager vyrůstal v Kolumbii. Tehdy jenom snil o tom, že bude bojovat o triumfy na největších závodech světa.

A tehdy ještě v pelotonu vládl instinkt.

„Chybí mi doba, kdy vítězila odvaha cyklistů. Ta magie, která v našem sportu byla ještě před deseti dvanácti lety. Kluci se nebáli útočit 80 kilometrů před cílem. Teď se útočí na poslední pětistovce,“ popisoval López.

ÚTOK. Největší záliba kolumbijského cyklisty.

A to se mladému Kolumbijci zajídá.

Vždyť sám patří mezi skupinu cyklistů, kteří raději riskují, než aby vyčkávali.

„Kdykoliv můžu, zaútočím. Když to vyjde, fajn, když to nevyjde, snažím se toho nelitovat,“ prozradil pro web Ciclored. „Raději to zkusím, něco udělám, než abych jen seděl v sedle a pak toho litoval. Když zaútočím, pozoruju, co na to říkají mé nohy, nedívám se na čísla, do jakých se mé tělo dostalo.“

Narážel na wattmetry, které cyklistům v průběhu závodů udávají důležité informace pro jejich výkon.

„Pokud se totiž neustále díváte na svůj počítač, neútočíte. Navíc, někdy na něm uvidíte vyšší číslo, jindy nižší číslo, ale cítit se můžete stejně, nebo úplně opačně. Stejně vždycky záleží na pocitech a ty můžou být jiné, než co vám momentálně ukazují vaše čísla,“ popisuje.

Je otázkou, jestli právě tenhle Lópezův přístup není důvodem, proč zatím žádnou Grand Tour nevyhrál, byť pro to má všechny předpoklady.

Vždyť při pěti z šesti účastí na třítýdenních závodech dojel v elitní desítce. Pouze Vueltu v roce 2016 nedokončil.

Díky svým často hrdinským útokům vítězí v etapách, ale ne v celkovém pořadí etapových závodů.

„Možná to nejde skloubit, nevím. Taky nemůžete zpívat a pískat zároveň, zkuste to,“ směje se. „Když se zaměříte na celkové vítězství, málokdy nějakou etapu vyhrajete. A to hlavně kvůli současné cyklistice, které vládnou technologie,“ stěžuje si. „Samozřejmě bych chtěl útočit dřív než v posledním kilometru, ale když vám to nevyjde, můžete ztratit 20 minut.“

Za odvahu zaplatil loni právě na Giru i Tour, kde nakonec několikrát poztrácel cenné minuty.

Ne vždy to ale takhle v podobných případech dopadá.

Chris Froome a jeho sólo na Giru 2018.

Stačí vzpomenout na úchvatné sólo Chrise Frooma z roku 2018, kdy v 19. etapě totálně překopal pořadí Gira. Po 80kilometrovém sólu vyhrál etapu a dojel si pro růžový dres.

I to může být pro Lópeze inspirací před letošní Tour.

Francouzský závod si má vyzkoušet poprvé v kariéře.

„Tým to tak chtěl a já jsem byl vždycky otevřený rozhodnutím, které učinil. Je to pro mě dobrá Tour s hodně kopci a jedinou časovkou ve třetím týdnu, která bude končit také na kopci. Trasa mě určitě motivuje, ale chci zůstat klidný a soustředěný na přípravu. Jen tak můžu uspět na závodě, který jsem nikdy nejel.“