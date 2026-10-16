Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Miculyčová o mistrovství světa přijde. BMX freestyle v Rijádu by byl rizikem

Autor: ,
  16:36

Bikerka Iveta Miculyčová ve finále Freestyle BMX na olympijských hrách v Paříži. (31. července 2024) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Mezinárodní cyklistická unie UCI zrušila mistrovství světa v BMX freestyle, které se mělo uskutečnit na začátku listopadu v Rijádu. O šampionát přijde i česká hvězda Iveta Miculyčová, bronzová medailistka z roku 2022 a dvojnásobná mistryně Evropy v disciplíně park.

UCI v prohlášení uvedla, že o zrušení akce v metropoli Saúdské Arábie rozhodla kvůli bezpečnostní situaci na Blízkém východě.

„Toto rozhodnutí přichází po společném posouzení nedávného vývoje v regionu a jeho dopadu na logistické zajištění šampionátu,“ konstatovala UCI. V Rijádu se mělo závodit od 3. do 7. listopadu.

Ve freestyleové disciplíně park se mělo v Rijádu soutěžit i o účastnická místa na olympijských hrách v Los Angeles 2028. Kvalifikovat se měli dva muži a dvě ženy. Součástí šampionátu v takzvané městské cyklistice (Urban Cycling World Championships) je i další freestyleová disciplína flatland a také trial.

Jedenadvacetiletá Miculyčová, šestá žena z olympijských her v Paříži 2024, se letos vrátila k závodění po dlouhé pauze. Na srpnovém mistrovství Evropy startovala poprvé na velké akci po vážném zranění kolena, které utrpěla koncem roku 2024. V Darmstadtu obsadila čtvrté místo.

Ze skladu paliva na mezinárodním letišti krále Chálida v Rijádu v Saúdské Arábii stoupá velký sloup černého kouře. (19. září 2026)

V Rijádu se MS konalo i v minulém roce. V současnosti je ale situace v Saúdské Arábii a samotné metropoli riziková kvůli útokům na cíle v zemi ze strany jemenských povstalců z řad Húsíů.

Od víkendového útoku na mezinárodní letiště v Rijádu jsou všechny lety odkloněny a saúdskoarabský úřad pro civilní letectví následně zastavil jeho provoz. Podle pátečního vyjádření mluvčího vojenské koalice vedené Saúdskou Arábií jen v tomto měsíci Húsíové zaútočili na letiště dvacetkrát, přičemž tyto útoky si vyžádaly 17 obětí.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Třinec vs. Ml. BoleslavHokej - 11. kolo - 16. 10. 2026:Třinec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.41
  • 5.00
  • 6.60
Vlašim vs. KroměřížFotbal - 11. kolo - 16. 10. 2026:Vlašim vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.65
  • 4.00
  • 4.60
Hranice vs. VítkoviceFotbal - 12. kolo - 16. 10. 2026:Hranice vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.15
  • 3.58
  • 2.36
Vítkovice vs. Č. BudějoviceHokej - 11. kolo - 16. 10. 2026:Vítkovice vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
16. 10. 17:30
  • 2.25
  • 4.09
  • 2.69
Plzeň vs. SpartaHokej - 11. kolo - 16. 10. 2026:Plzeň vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
16. 10. 17:30
  • 2.40
  • 4.00
  • 2.54
Kladno vs. KometaHokej - 11. kolo - 16. 10. 2026:Kladno vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
16. 10. 18:00
  • 2.28
  • 3.99
  • 2.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

ONLINE: Třinec hraje s Boleslaví, Plzeň hostí Spartu. Kladno přivítá Kometu

Sledujeme online
Mela hokejistů před brankou Mladé Boleslavi.

Extraliga pokračuje dalšími pěti zápasy jedenáctého kola. Páteční program startuje v 17 hodin na ledě Třince, který hostí Mladou Boleslav. Sparta nastupuje od 17.30 v Plzni, Kladno v 18 hodin hraje s...

16. října 2026  16:50

Miculyčová o mistrovství světa přijde. BMX freestyle v Rijádu by byl rizikem

Bikerka Iveta Miculyčová ve finále Freestyle BMX na olympijských hrách v...

Mezinárodní cyklistická unie UCI zrušila mistrovství světa v BMX freestyle, které se mělo uskutečnit na začátku listopadu v Rijádu. O šampionát přijde i česká hvězda Iveta Miculyčová, bronzová...

16. října 2026  16:36

Dvacet let od chvíle, která mu změnila život. Čech se vrátil k osudnému zranění

Petr Čech z Chelsea chytá střelu jednoho z hráčů Sunderland. Možná za Chelsea...

Říjen 2006, osudové utkání Chelsea na hřišti Readingu. Petr Čech tehdy utrpěl vážné poranění hlavy, které ho na čas vyřadilo ze hry a navždy změnilo způsob, jakým nastupoval do zápasů. Od té doby...

16. října 2026  16:14

Spekulace se Spartou se mi nelíbily, říká Pospíšil. Chtěli ho i v Rusku, on radši zůstal

Kristián Pospíšil z Komety Brno se diví svému vyloučení v zápase hokejové...

V posledních dnech kolem něj bylo pořádně živo. Nejistotu a táhlé spekulace však utnul podpisem nové smlouvy, která ho má v Kometě udržet až do roku 2030. Nabídek měl ale hokejový útočník Kristián...

16. října 2026  16:05

Plzeň slaví první ligovou výhru. Na Hané ji střelecky táhl Hanák Váňa

František Váňa z Plzně střílí na koš Olomoucka, brání ho Ethan Garita.

Plzeňští basketbalisté se dočkali v předehrávce 7. kola Maxa NBL první výhry po návratu do nejvyšší soutěže po 14 letech. V dopoledním utkání věnovaném školákům zvítězili Západočeši nad domácím...

16. října 2026  13:48,  aktualizováno  15:21

Jistota Ligy mistrů se vzdaluje. Češi se po ztrátách propadli v žebříčku koeficientů

Děkovačka fotbalistů Sparty po zápase s Lilleströmem.

Poprvé šli v rámci hlavní fáze aktuálního pohárového ročníku do akce všichni čtyři zbývající čeští zástupci a příliš slavně to nedopadlo. Jedna remíza, tři porážky a v žebříčku národních koeficientů...

16. října 2026  15:03

Nová jachta za stovky milionů. Podívejte se, kde bude relaxovat Messi s rodinou

Lionel Messi začínal zápas s Jordánskem jako náhradník.

Lionel Messi si po nedávném konci kariéry v argentinské reprezentaci udělal radost. Hvězdný fotbalista si vyhlédl luxusní jachtu v hodnotě přibližně 220 milionů korun.

16. října 2026  14:47

Přišel o mámu, sám překonal rakovinu. Teď mistr z Pardubic musí ukončit kariéru

Hunter Fejes se raduje z mistrovského titulu Pardubic.

Málokdo překonal tolik nesnází jako on. I tak musel ve 32 letech oznámit nepříjemnou zprávu: „Po důkladném zvážení s rodinou a přáteli jsem se rozhodl ukončit kariéru v profesionálním hokeji.“...

16. října 2026  14:28

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

16. října 2026  14:14

NEOKOUKANÍ: Nejnebezpečnější tvůrce Glossoa. Proč by ho Slavia měla chtít zpět?

Neil Glossoa z Artisu hlavičkuje před dotírajícím Merchasem Doskim.

V brněnském Artisu patří mezi ty, kteří vynikají. A už teď se z Moravy linou hlasy, že by si francouzského krajního obránce Neila Glossou mohla Slavia stáhnout z hostování zpět předčasně už v zimě....

16. října 2026  13:50

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Hluční influenceři ve Wimbledonu? Vojáci budou připraveni, vtipkoval ředitel turnaje

Grandslamový turnaj Wimbledon

Wimbledon se chystá zpřísnit dohled nad influencery. Po zkušenostech z letošního US Open, kde tvůrci obsahu na sociální sítě narušovali průběh zápasů, chtějí pořadatelé londýnského grandslamu...

16. října 2026  13:24

Hlavně se zachránit, přejí si volejbalisté. Ostravu opustili cizinci, Beskydy posílily

Ostravský smečař Lubomír Mazoch útočí přes příbramský trojblok.

Volejbalisty čeká pořádně vypjatá sezona. Nejméně jeden tým sestoupí, aby soutěž opět měla 12 účastníků. Nyní jich má třináct. Nově se třemi cizinci vstoupí do extraligy Black Volley Beskydy, kteří...

16. října 2026  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.