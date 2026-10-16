Miculyčová o mistrovství světa přijde. BMX freestyle v Rijádu by byl rizikem

UCI v prohlášení uvedla, že o zrušení akce v metropoli Saúdské Arábie rozhodla kvůli bezpečnostní situaci na Blízkém východě.
„Toto rozhodnutí přichází po společném posouzení nedávného vývoje v regionu a jeho dopadu na logistické zajištění šampionátu,“ konstatovala UCI. V Rijádu se mělo závodit od 3. do 7. listopadu.
Ve freestyleové disciplíně park se mělo v Rijádu soutěžit i o účastnická místa na olympijských hrách v Los Angeles 2028. Kvalifikovat se měli dva muži a dvě ženy. Součástí šampionátu v takzvané městské cyklistice (Urban Cycling World Championships) je i další freestyleová disciplína flatland a také trial.
Jedenadvacetiletá Miculyčová, šestá žena z olympijských her v Paříži 2024, se letos vrátila k závodění po dlouhé pauze. Na srpnovém mistrovství Evropy startovala poprvé na velké akci po vážném zranění kolena, které utrpěla koncem roku 2024. V Darmstadtu obsadila čtvrté místo.
V Rijádu se MS konalo i v minulém roce. V současnosti je ale situace v Saúdské Arábii a samotné metropoli riziková kvůli útokům na cíle v zemi ze strany jemenských povstalců z řad Húsíů.
Od víkendového útoku na mezinárodní letiště v Rijádu jsou všechny lety odkloněny a saúdskoarabský úřad pro civilní letectví následně zastavil jeho provoz. Podle pátečního vyjádření mluvčího vojenské koalice vedené Saúdskou Arábií jen v tomto měsíci Húsíové zaútočili na letiště dvacetkrát, přičemž tyto útoky si vyžádaly 17 obětí.