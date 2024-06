Bez olympiády, bez Czech Tour a možná i bez motivace. Kukrle přemýšlí, co dál

Pořadatelé skrouhli závod s hromadným startem, nepředstaví se na něm ani stovka závodníků. Česko se navíc v pořadí národů nachází až ve čtvrté desítce, a proto se ve Francii na silničním kole ukáže pouze jediný tuzemský jezdec.

Tím je 22letý Mathias Vacek, který minulý týden ovládl časovku na mistrovství republiky. Kukrle na stejném podniku vyjel po dramatickém finiši stříbro v závodě s hromadným startem, Český cyklistický svaz však ukázal na Vacka.

„Vědělo se dlouho, že bude jenom jedno místo, a proto jede ten nejlepší z nás,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz 29letý rodák z Mohelnice Michael Kukrle, jenž přijde i o největší domácí závod Czech Tour na konci července. Pořadatelé jeho rakouskou stáj nepřizvali.

Nemrzí vás, že vám uteče druhá účast na olympijských hrách?

Určitě bych si rád olympiádu zajel, byla by to velká motivace. Poslední dva roky s ní totiž bojuji. Jezdíme stejné závody, stává se z toho rutina. Olympijské hry by byly velkou vzpruhou, zase bych měl daleko větší chuť. Ale máme letos jenom jedno místo a Mathias byl výborný, navíc má suprové výsledky, takže jede zaslouženě on.

Závod bude asi docela jiný než ten, co jste vy zažil v Japonsku.

Je zvláštní, že bude startovat jen asi devadesát závodníků, to ani nebude klasický hromadný závod. Snad se bude alespoň více závodit, bude záležet na tom, jestli spolu silné státy budou spolupracovat, protože ve třech čtyřech jezdcích se toho moc vymyslet nedá.

V Tokiu to byla spíše vyčkávaná, že? Ostatně sám jste strávil 180 kilometrů v úniku s malou skupinkou, než vás dohonil peloton.

Než nastoupili Slovinci a Belgičani tak se vůbec nezávodilo! S kolegou Zdeňkem Štybarem jsme čekali, že to bude závod od startu, ale vůbec to tak nebylo.

Co byste tedy Mathiasi Vackovi poradil?

To právě nevím (směje se). My jsme se na ten závod taky nějak chystali a nakonec to bylo celé naopak. Nikdy nemůžete vědět, jak to bude probíhat. Trasa v Tokiu byla nahoru, dolů, doleva, doprava. V Paříži by měla být více klasikářská. Podle mě se to nerozhodne jenom v dlouhých kopcích, závodit by se mohlo začít mnohem dřív před cílem. Věřím, že to nebude tak kontrolované jako klasické hromadné závody.

V Japonsku jste zažil „covidovou“ olympiádu. Hry v Paříži teď asi budou mít větší grády.

Jsem rád, že jsem zažil alespoň Tokio, věřte tomu, bylo znát, že jsme na olympiádě. Tři čtyři dny jsme byli na hotelu s ostatními silničními cyklisty, mohli jsme trénovat venku. Dva dny před závodem nás sice zavřeli do izolace, ale samotný závod byl parádní. Na trati nebyly tak silné restrikce jako na ostatních sportovištích, takže podél celé trasy stáli fanoušci a fandili. I tribuna na stadionu, protože se finišovalo v jiném regionu, mohla být alespoň ze třetiny zaplněná. Ta atmosféra byla skvělá.

Uplynulou neděli jste závodil na mistrovství České republiky. Titul mistra už máte z roku 2021, teď jste byl znovu blízko, ale ve spurtu vás předčil talentovaný Tomáš Přidal.

Celou dobu jsem si chtěl hlavně pohlídat útoky, říkal jsem si, že radši na případný nástup zareaguji mnohem dřív než později, což se mi dařilo až do poslední zatáčky.

Teď budu Tomáše Přidala citovat: „Náš sprinter Lukáš Kubiš mi před startem řekl, že se bude rozhodovat na nájezdu do poslední zatáčky, tak jsem to tam narval jako první a vyšlo to.“

Taky jsem tam chtěl najet jako první, ale Tom začal sprintovat ani ne o vteřinu dřív. Já se zvedl ze sedla a on už mě začal míjet. Chtělo to o chviličku dřív a mohlo to vyjít na titul. Ale takové je závodění. Jinak jsem udělal všechno dobře.

Takže jste se svým výkonem spokojený?

Se svým výkonem určitě, dokázal jsem zabojovat jako jedinec. Nepohlídal jsem si akorát závěr, takže jsem prohrál. Kdybych vyhrál, mohl bych zase rok jezdit v dresu pro mistra republiky. Už jsem to jednou zažil a je to skvělý pocit. Tom byl ale i v kopcích asi o něco silnější a zaslouženě vyhrál, ten útok ve finiši holt lépe načasoval. Byl jsem vítězství blízko a mrzí mě to, protože nevím, kdy se znovu naskytne příležitost. Tohle byla promarněná možnost.

A naskytne se vám příležitost podívat se na olympijské hry za čtyři roky v Los Angeles?

Určitě bych rád jel, ale takhle daleko jsem ještě nepřemýšlel, bůhví co bude za čtyři roky.

Na začátku jste mluvil o chybějící motivaci.

Věřím, že se to zlepší. Teď před mistrákem to docela přišlo, snad to bylo i vědět. Věřím, že se ještě podívám na pěkné závody a bude to zase dobré. Nicméně další olympiáda je daleko. Ale dobře vím, že to uteče. Tokio taky bylo před třemi lety a mně přijde, že to bylo už hrozně dávno.

Blízko ale je Czech Tour – největší etapový závod v Česku. Mimo jiné protíná i vaši rodnou Mohelnici, ale vaše stáj Felt Felbemyr mezi přihlášenými týmy nefiguruje.

Organizátoři nás jako tým nepozvali, nemůžu si pomoct, ale mně to přijde zvláštní. Máme v týmu někdejšího celkového vítěze Riccarda Zoidla, já jednu etapu vyhrál a celkově jsem skončil třetí. Navíc obvykle Czech Tour zvala týmy, kde jezdili tuzemští jezdci, takže tohle rozhodnutí jsem nepochopil. Škoda je i to, že organizátoři neudělali národní tým, to mohla být velká motivace nejen pro začínající jezdce, kteří se jinak na největším českém závodě neukáží.