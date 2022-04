Covid a po něm válka. Vyžral jsem si to celé, smutní cyklista Kukrle

Mistr republiky z minulého roku a borec, který se rovněž v minulé sezoně proslavil dlouhým únikem v olympijském závodě v Tokiu, totiž kvůli válce a následným sankcím proti Rusku přišel o angažmá v druhodivizní ruské stáji Gazprom RusVelo.

Vydal se do ní loni na podzim po letech strávených v hradecké třetidivizní stáji Elkov Kasper s touhou vyzkoušet si profesionální cyklistiku o stupeň výš a s nadějí, že se bude moci v barvách svého nového týmu postavit na start nejslavnějších světových závodů, což je často umožněno i druhodivizním stájím.

Po třech soustředěních s Gazpromem absolvoval dva etapové závody nejvyšší kategorie World Tour, a dál už nic. Svoji pozici mohl naštěstí vyřešit návratem do hradeckého Elkovu. Za ten je vděčný, byť zatím marně čeká na to, aby v jeho dresu mohl začít závodit.

Pachuť ze zmařené šance posunout se v kariéře výš ale zůstává. „Nevím, co k tomu vlastně říct, je to určitě rozčarování, navíc to přišlo ze dne na den,“ vypravuje s patrným zklamáním v hlase o minulých týdnech, které ho přivedly zpět do Hradce Králové.

Na možnosti získat angažmá alespoň v druhodivizní stáji jste tvrdě pracoval několik let. Splnil alespoň jeho začátek očekávání?

Naprosto. Musím říct, že tým pracoval výborně, od vedení směrem k nám byl přístup super, a přestože to skončilo zatím tak, jak to skončilo, byla to sice krátká, ale výborná zkušenost, za kterou jsem rád. I když jsem stihl s týmem jen tři kempy, pak závody kolem Ománu a Spojených arabských emirátů a pak už nic.

Měli jste nějaké signály, že by se na činnosti vašeho týmu mohla projevit situace okolo Ukrajiny?

Až do chvíle, než Rusko Ukrajinu napadlo, vůbec ne. Potom už to bylo takové zvláštní, čekalo se, že nám mohou být zakazovány starty, ale že to bude takhle rychle, to bylo přece jen překvapení.

Jak to proběhlo?

Byli jsme v tu dobu v Itálii, kde jsme měli startovat na jednorázovce Trofeo Laigueglia. Že něco může proběhnout, se tak trochu čekalo, ale že nám UCI (Mezinárodní cyklistická federace) s okamžitou platností sebere licenci, to ne. Byli jsme připravení jet v neutrálních dresech a splnit některé další podmínky, tohle bylo hodně nepříjemné.

Ale byli jste ruský tým.

To není tak docela pravda, protože registrován je ve Švýcarsku, základnu máme v Itálii a z hlediska závodníků jsme také spíš mezinárodní, z jednadvaceti nás bylo dvanáct cizinců, z toho hned sedm Italů. V této záležitosti šlo o hlavního sponzora, kterým byl právě Gazprom.

Jak to probíhalo dál?

Z týmu nás s Mathiasem Vackem (druhý Čech, který začal sezonu v Gazpromu) téměř ihned odvezli do Milána na letiště a ráno jsme odletěli do Prahy.

To je už skoro měsíc, jaké zprávy jste měl od svého týmu?

Občas napíší zprávu o tom, jak se vše vyvíjí. Vedení klubu shání nové sponzory, aby mohla být získána zpět licence, údajně se chtějí s UCI soudit, ale zatím není nic konkrétního známé.

Sezona rychle nabírá na tempu, a vy jste toho za poslední měsíc moc nestihl.

Bohužel. Po návratu z Itálie jsem mohl jen trénovat, až minulý víkend jsem mohl závodit alespoň v reprezentačních barvách, takže jsem jel nejdřív tradiční úvodní závod sezony v Hlohovci a hned druhý den českou jarní klasiku mezi Brnem a Velkou Bíteší. Teď čekám, jak se vše vyvine kolem licence, kterou stále nemám.

Potřebujete ji pro to, abyste mohl závodit za hradeckou stáj Elkov Kasper, kterou jste před sezonou po úspěšném několikaletém působení opustil. Návrat pomůže oběma?

Věřím, že ano. Když Gazpromu sebrala UCI licenci, bylo to chvíli hodně těžké. Naštěstí se Elkov ozval a pro mě to byla v danou chvíli asi nejlepší varianta, i když možnosti ještě některé byly. Rozhodoval jsem se hlavně podle kalendáře a Elkov v něm má kvalitní závody. Teď jde jen o to, abych mohl co nejdřív závodit. Stále doufám, že stihnu ještě etapy v Ardenách, které jsou na programu příští týden.

Kdyby k událostem na Ukrajině nedošlo a Gazprom nepřišel o licenci, měl byste možná šanci zajet si velké světové závody. Které byly ve výhledu?

Původně bylo ve hře s velkou šancí hlavně italské Giro, což bylo velké lákadlo, ale ještě před odebráním licence nám pořadatelé oznámili, že ve startovní listině nejsme.

Jste v nejlepších cyklistických letech, v těch posledních vás dění ve světě však dost zkouší. Nejdřív covid a s ním omezení, teď zásah kvůli válce na Ukrajině...

Zdá se, že jsem si to v poslední době docela vyžral. Upínám se ale k tomu, že budu závodit a pak se uvidí.