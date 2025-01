Vánoční šturm cyklokrosaře Boroše: Výsledky lepší, ale jsem polomrtvý

Stane se tak v závodě série X2O Trofee, na který v neděli v Dendermonde naváže účastí v dalším podniku světového poháru.

I když vynechá sobotní závod Superprestige, třetí se seriálu podniků, které na přelomu roku běží, bude toho mít v posledních dnech za sebou víc než dost.

Jeho náročný program začal v polovině prosince závodem v Namuru a pokračoval i přes vánoční svátky. Prakticky bez oddychu, často závod každý den..

„Teď právě šlapu doma v Belgii na válcích,“ sděloval dvaatřicetiletý cyklokrosař ve čtvrtek chvíli po poledni ve výjimečně nezávodním dnu.

Jak všechno zvládáte i poté, co za sebou máte prosincové soustředění s hradeckým silničním týmem ve Španělsku, ze kterého jste si vyjel na cyklokrosové závody?

V tom určitě problém nebyl, protože můj program se tomu následujícímu cyklokrosovému přizpůsoboval, nejezdil jsem tam všechno, co ostatní kluci. Spíš jsem se připravoval na to, abych ten cyklokrosový závěr roku přežil.

Hned začátek vám ale trochu komplikovalo zdraví. Co se stalo?

Něco na mě lezlo, proto jsem závod světového poháru v Namuru ani nedojel. Dobře jsem udělal, protože to vypadalo, že budu nemocný. Možná i díky tomu na to naštěstí nedošlo a můžu tohle vánoční turné absolvovat.

Kterého výsledku z té řady závodů, které jste odjel, se vážíte nejvíc?

Asi toho devátého místa z francouzského Besanconu. Podle mě to i vzhledem k tomu, že šlo o světový pohár, nebyl úplně špatný výsledek. A také proto že byl hodně specifický.

V čem?

V tom, že trať sice byla jakoby zmrzlá, jenomže začala povolovat a na povrchu se vytvořila pěticentimetrová vrstva bahna, pod kterou to hodně klouzalo. I když jezdím cyklokros hodně dlouho, tohle jsem nikdy nezažil a nikdo z nás na to nebyl připraven.

Jak jste se s tím vypořádal?

Já vlastně ani nevím. Snažil jsem se nějak dojet a udělat při tom co nejméně chyb. Jel jsem si celý závod nějaké své tempo a vyšlo to na pěkný výsledek.

Zatím nejlepší v letošním ročníku světového poháru. Výsledky jdou nahoru, cítíte to i na své formě?

Tak to v tuto chvíli nedokážu říct, protože jsem spíš takový polomrtvý. (smích) Asi ale ano, nějak to nahoru jde, i když to teď na chvíli skončí. Budu si muset dobře odpočinout a pak se připravit na další část sezony a na mistrovství světa. Vždyť já jsem od nějakého 20. prosince v Belgii a stále jen závodím.

Máte to náročnější než v minulých sezonách?

To bych neřekl, v programu nejde o nic extrémního. Je to každoroční a jen záleží, jak to vyjde datumově a jak moc rychle jdou závody za sebou. Typické vánoční turné.

Jak ho hodnotíte?

Myslím si, že z mé strany je to docela dobré a že na tom jsem o něco lépe než loni. I když mám pocit, že je to v té konkurenci stále náročnější. Hlavně pak že je to stále rychlejší. I když se to v televizi asi nezdá.

Nyní před sebou máte poslední závodní víkend tohoto turné. Co vás čeká?

V Koksijde jde o typický závod na písku a navíc tady v Belgii je hodně slavný. Pár let jsem tam nezávodil, hodně se tam těším. A v Dendemonde to bude i vzhledem k předpovědi počasí asi dost běžecký závod.

Tím pro vás Vánoce skončí?

Závodně určitě, hned v neděli letím domů a do domácího šampionátu, který se ale jede hned další víkend, závodit nebudu.

Ten se jede v Jičíně, kde jste před pěti lety v jediném případě přerušil svoji domácí mistrovskou sérii, která čítá sedm titulů.

K tomu bych se raději moc nevyjadřoval (tehdy vyhrál Emil Hekele, který poté měl pozitivní dopingový nález).

Michael Boroš (uprostřed) na trati cyklokrosového mistrovství světa v Táboře

Vy jste tehdy neprožíval ideální sportovní období a dojel jste třetí. V čem byl problém?

Belgická stáj, za kterou jsem tehdy jezdil, ze dne na den skončila. Sice jsme se na poslední chvíli domluvili s vlastně mým mateřským týmem v Táboře, ale na psychiku to nebylo snadné období. Nějak jsem to překlenul a teď už jsem zase zpátky a tam, kde jsem býval.

Co jičínská trať? Bude jiná, než po které se jelo před pěti lety?

Znám ji, párkrát jsem tam už závodil. Bude záležet na počasí. Pokud to trochu přimrzne, bude to hodně rychlý závod. Kdyby ne, bylo by to naopak bahnité, ale spíš si myslím, že to bude rychlé.

Pak už bude vaše úsilí směřovat k mistrovství světa, které se jede na začátku února?

Bude, ale já to opět spojím s naším hradeckým týmem. Vyrazím s ním do Španělska na další soustředění, odtamtud na další světový pohár v Benidormu a na další dva poletím poletím do Belgie.