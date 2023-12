Spíš sranda než závod, řekl Boroš po vítězství v Hlinsku. A teď zpět do tepla

Vedle toho tento čas Michael Boroš, cyklista hradecké stáje Elkov Kasper, využil i k tomu, aby se počtvrté v této sezoně postavil na start cyklokrosového Českého poháru. V pravé zimě, kterou si cyklokrosaři v posledních sezonách zase tak často neužili.

Český šampion v této disciplíně s tím neměl problém, v Hlinsku ve vítězství přetavil i svůj čtvrtý letošní pohárový start.

„V tom počasí to byla spíš sranda než závod. Naštěstí se mi docela povedl start, takže jsem jel od začátku první a snažil jsem se jet na čele celou dobu, aby přede mnou někdo zbytečně neudělal chybu,“ poznamenal Boroš, který se vedle cyklokrosu také už připravuje na druhou sezonu v hradecké stáji, která se specializuje především na silniční cyklistiku.

Michael Boroš na trati závodu domácího cyklokrosového poháru v Hlinsku

Boroš se vrátil do cyklokrosového Českého poháru po více než měsíci, kdy se v této disciplíně věnoval závodům Světového poháru. Nestihl tak pouze závod v Rýmařově. Zasněženou tratí v Hlinsku projel o 16 vteřin rychleji než Polák Marek Konwa, když vedl od startu až do cíle.

„Najednou jsem se v úniku ocitl sám a jel jsem až do cíle a v klidu dojel. Na trati vlastně ani nebylo kde za to vzít. Na výkon bylo jen jedno místo, jinak to byly spíš takové radovánky ve sněhu,“ okomentoval s humorem závod ve sněhových závějích, „sněhu bylo opravdu hodně, i při závodě další připadával a podmínky se zhoršovaly kolo od kola.“

Přestože je i po loňském přechodu na silnici v cyklokrosu na mnohé zvyklý, podobný extrém jako v Hlinsku podle svých slov mnohokrát v kariéře nezažil: „Nebylo to vůbec příjemné. Naštěstí jsem byl dobře oblečený, takže mi při závodě bylo teplo. Na to, že jsem přijel z Mallorky, to byla změna. Jsem rád, že jsem vyhrál, protože jsem čekal, že to půjde hůř.“

Hned včera se Boroš vydal na soustředění celého hradeckého týmu do tradiční destinace ve Španělsku. Trénovat bude v Calpe, kam Elkov Kasper jezdí už několik let. „Budu zase v teple. Tady se stejně trénovat nedá,“ uvedl nejlepší český cyklokrosař posledních let, jenž se do Světového poháru se vrátí v Namuru 17. prosince.

Přípravu na novou silniční sezonu bude s cyklokrosem kombinovat až do začátku února. Jedním z jeho cílů pro letošní zimu totiž je úspěšný start na mistrovství světa. I proto, že se jede na jeho domácí trati v Táboře.