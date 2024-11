Cyklokrosový šampion Boroš letos do zahraničí nespěchal. První test bere

Nejlepší český cyklokrosař poslední dekády, v níž získal za osm let sedm mistrovských titulů, jím dává zapomenout na únorové rozpaky, zda bude s cyklokrosem na nejvyšší úrovni vůbec pokračovat.

Na víkendovém mistrovství Evropy absolvoval první mezinárodní závod a k němu po následné dvoutýdenní české výplni záhy začne přidávat další.

„Pak už to bude hodně našlapané,“ přiznává borec, jenž se v posledních sezonách, po přestupu do hradecké stáje Elkov Kasper, věnuje především silniční cyklistice.

Přesto dál jasně drží pozici české cyklokrosové jedničky, což se bude v příštích týdnech snažit dokazovat v závodech Světového poháru a následně velmi pravděpodobným startem na svém dalším mistrovství světa, tentokrát ve Francii.

Dosud to ale spíš vypadalo, že se vás závody v zahraničí skoro vůbec netýkají...

To je dáno tím, že Světový pohár začíná prakticky o měsíc později než v minulých letech. Stejně ale jako v nich ho objedu skoro celý.

Zatím jste až do mistrovství Evropy závodil jen v Česku, a to přesto, že v zahraničí bylo kvalitních závodů na programu hodně. Srovnání s mezinárodní konkurencí vás nelákalo?

Tak se to asi říct nedá, ale nechtěl jsem mít tolik výjezdů do zahraničí. Přece jen cestování si v této sezoně užiju ještě dost.

Po vítězstvích v domácích závodech jste vyrazil na mistrovství Evropy. Jak dopadl první porovnávací test?

I když je taková mezinárodní konkurence o level výš než v českých závodech, myslím, že je to z mé strany na dobré cestě, nebylo to špatné. První závod sezony v zahraničí je vždycky s velkým otazníkem. Nejen ze strany mé, ale i soupeřů. Balík bývá vyrovnaný, což ukázal i závod na španělském mistrovství Evropy.

Dojel jste osmý s nevelkou ztrátou na nejlepší. Dobré znamení?

Já doufám. Ale v další části sezony to možná bude vypadat asi trochu jinak. Trať ve Španělsku byla hodně rychlá, což k té vyrovnanosti pomohlo. Myslím si, že až se začne závodit v Belgii či jinde, kde budou terény těžší, rychlost se zpomalí a tak vyrovnané to už asi nebude. Ale kdyby to v mém případě byla ta půlminuta na nejlepší jako teď ve Španělsku, bylo by to fajn.

Začnete za dva týdny v Antverpách a pak už to půjde hodně rychle za sebou, závod každý víkend, někdy i dva. Pojedete všechny?

Měl bych objet skoro všechny. Jen v prosinci vynechám Itálii, protože budeme první dva týdny s týmem na soustředění ve Španělsku, kam v tomto termínu jezdíme pravidelně. Skončím tam ale o nějaký den dřív než zbytek týmu a pojedu přímo odtamtud na Světový pohár do Belgie.

Po minulé sezoně, v níž vyvrcholilo dvouleté soustředění na úspěch na únorovém mistrovství světa v Táboře, jste zapochyboval, zda budete s cyklokrosem na takové úrovni pokračovat. Ale vy pokračujete. Spočítáte, kolikátá sezona to bude?

Už to ani moc nepočítám, pokračuji dál.

S nějakým konkrétním cílem pro začínající sezonu?

S konkrétním asi úplně ne, ale rád bych promlouval do umístění v nejlepší desítce. Stále si totiž říkám, že desítka reálná je. Člověk by samozřejmě rád jednou dojel i na pódium, ale nemá cenu si nic nalhávat, to je teď skoro nereálné.

Jak bude vypadat poslední příprava před vstupem do závodů Světového poháru?

Domácí klasika, závodit bych měl jeden víkend v Plzni a jeden v Rýmařově, pak už přijdou Antverpy.