Po Americe i doma v desítce. Je to motivující, poznamenal Boroš

Po desátém místě minulý týden na podniku Světového poháru v Americe dojel v Táboře dokonce devátý. Jde o nejlepší umístění třicetiletého Boroše v závodě Světového poháru po téměř pěti letech.

„Je to rozhodně zlepšení oproti předchozím sezonám a pro mě je to určitě motivující,“ uvedl Boroš, „doufám, že by to mohlo být ještě lepší, ale už takhle mohu být spokojený.“

Borec z hradecké stáje za sebou má první plnohodnotnou silničářskou sezonu. Před ní se s vedením stáje dohodl, že vedle silnice se bude věnovat i cyklokrosu. Vyvrcholením společného úsilí je světový šampionát v Táboře, kde je Boroš doma.

„Tady je to vždycky super zážitek, jedete před domácími fanoušky, rodinou a přáteli. Doufám, že se mi podaří v téhle výkonnosti pokračovat i dál a třeba i zaútočit na první pětku,“ poznamenal cyklokrosař, „tentokrát ještě na víc nebylo, ale i tak jsem spokojený.“

V Táboře se jel rychlý závod s mnohem silnější konkurencí, než s jakou se Boroš potkával v minulých dvou týdnech v zámoří. Přesto dosáhl nejlepšího výsledku, za kterým jel cílevědomě hned od startu. Ještě po polovině závodu byl v početnější vedoucí skupině, jenomže pak začali na špici úřadovat Belgičani v čele s Iserbytem.

„Všichni víme, jak moc je Eli silný. Tam ani nemělo moc cenu se snažit s nimi držet tempo, protože jsem věděl už z Ameriky, že jsou prostě jinde. Jel jsem si to, co jsem schopný jet, poslední dva okruhy už jsem jel úplný doraz,“ uvedl Boroš.

Úřadující český šampion, o víkendu nejlepší ze všech českých seniorských cyklokrosařů, bude ve Světovém poháru závodit i dál, v plánu má celý seriál. Do dalšího závodu půjde jako sedmý muž průběžného pořadí, v neděli si o dvě příčky polepšil.