Pro jeho aktéry to byl asi jeden z nejpodivnějších pódiových ceremoniálů, který kdy zažili.
Lorenzo Magli a Davide Boscaro na stupínku pro druhého a třetího muže závodu s výrazem, který měl k jakýmkoliv oslavám či aspoň náznaku spokojenosti daleko. Pánové předávající ceny rozpačitě přecházející po pódiu. A místo pro vítěze zející prázdnotou.
Když totiž D’Aiuto dotáhl do cíle svůj šedesátikilometrový sóloúnik, dozvěděl se od rozhodčích, že jeho brzdové páky nesplňují minimální vzdálenost, v jaké od letošní sezony musí na řídítkách být.
A že je tudíž diskvalifikován.
|
Řídítka musí mít alespoň 40 centimetrů. A co ženy? UCI na ně v pravidlech zapomněla
Marně se hájil tím, že na startu měl kolo seřízené přesně podle pravidel a páky se vytočily nárazem při pádu – což mohl dokázat krvavými šrámy na břiše a stehně.
„Je to směšné. Měl jsem pád a při něm se páky otočily k sobě. Kvůli tomu mi sebrali vítězství,“ kroutil posléze D’Aiuto hlavou.
Záběry z televizního přenosu ukazují, že k němu přijelo auto rozhodčích ještě před cílem a na nedovolenou pozici brzd ho upozorňovali. To Ital potvrdil.
„Rozhodčí mi řekl, že mám zastavit a vyměnit si kolo. Ale já měl v té chvíli jen minutu náskoku, tak co jsem měl dělat?“ vysvětloval.
Jeho tým General Store se za něj v následném prohlášení postavil. „Filippo D’Aiuto odstartoval závod s kolem, které splňovalo veškerá pravidla. Pád, který měl na štěrkové části trati, způsobil posunutí brzdových pák do takové pozice, kdy byly blíž k sobě, než je povoleno. Respektujeme krok rozhodčích, přestože nás vzhledem k D’Aiutově úžasnému výkonu a vítězství po šedesátikilometrovém úniku hluboce mrzí.“
Vítězství tak po D’Aiutově diskvalifikaci spadlo do klína Maglimu, který ovládl spurt balíku o druhé místo.
Hned v sobotu ale ze svého šestého kariérního vítězství příliš nadšený nebyl.
„Dojel jsem druhý a cítím se být druhým. Filippo je skutečný vítěz,“ krčil rameny. „Nejdřív měl pád, pak jel šedesát kilometrů sám na čele, a nakonec mu hodinu a půl po dojetí to vítězství sebrali. To bylo to nejmenší, co jsem pro něj mohl udělat,“ komentoval své rozhodnutí nechat při ceremoniálu stupeň pro vítěze prázdný.
Zatím takovou situaci museli rozhodčí řešit „jen“ na regionálním závodě. Ale co až se něco takového stane třeba na Paříž–Roubaix nebo Tour de France?