Šedesát kilometrů před cílem vycítil Filippo D’Aiuto vhodnou chvíli, nastoupil, před supícím pelotonem si vypracoval minutový náskok a zvládl dorazit do cíle malé italské jednorázovky Memorial Polese jako první. Ale ve výsledcích byste jeho jméno jako vítěze nenašli. Cyklistická sezona se teprve rozjíždí a už prožívá velmi kontroverzní moment.

Lorenzo Magli a Davide Boscaro na pódiovém ceremoniálu závodu Memorial Polese. Místo pro vítěze nechali ze solidarity k diskvalifikovanému Filippu D’Aiutu prázdné. | foto: Instagram Hoppla Cycling Team

Pro jeho aktéry to byl asi jeden z nejpodivnějších pódiových ceremoniálů, který kdy zažili.

Lorenzo Magli a Davide Boscaro na stupínku pro druhého a třetího muže závodu s výrazem, který měl k jakýmkoliv oslavám či aspoň náznaku spokojenosti daleko. Pánové předávající ceny rozpačitě přecházející po pódiu. A místo pro vítěze zející prázdnotou.

Když totiž D’Aiuto dotáhl do cíle svůj šedesátikilometrový sóloúnik, dozvěděl se od rozhodčích, že jeho brzdové páky nesplňují minimální vzdálenost, v jaké od letošní sezony musí na řídítkách být.

A že je tudíž diskvalifikován.

Řídítka musí mít alespoň 40 centimetrů. A co ženy? UCI na ně v pravidlech zapomněla

Marně se hájil tím, že na startu měl kolo seřízené přesně podle pravidel a páky se vytočily nárazem při pádu – což mohl dokázat krvavými šrámy na břiše a stehně.

„Je to směšné. Měl jsem pád a při něm se páky otočily k sobě. Kvůli tomu mi sebrali vítězství,“ kroutil posléze D’Aiuto hlavou.

Záběry z televizního přenosu ukazují, že k němu přijelo auto rozhodčích ještě před cílem a na nedovolenou pozici brzd ho upozorňovali. To Ital potvrdil.

„Rozhodčí mi řekl, že mám zastavit a vyměnit si kolo. Ale já měl v té chvíli jen minutu náskoku, tak co jsem měl dělat?“ vysvětloval.

team_general_store

Nota di precisazione in merito al 32° Memorial Polese

In merito alla squalifica di Filippo D’Aiuto al 32° Memorial Polese e alle motivazioni che hanno portato la giuria della corsa a prendere questa decisione il team General Store-Essegibi-F.lli Curia intende precisare quanto segue:

Filippo D’Aiuto ha preso il via della corsa con una bici regolamentare in tutte le sue componenti. La caduta patita sul tratto di sterrato ha determinato uno spostamento della posizione delle leve che, a causa dell’urto, sono finite a una distanza inferiore a quella consentita.

Il team prende atto e rispetta le decisioni della giuria nonostante sia fortemente rammaricato per quanto successo, vista la splendida performance di D’Aiuto che ha tagliato il traguardo in solitaria dopo 60 km di fuga.

Inoltre il team intende ringraziare il Team Hopplà e la SC Padovani Polo Cherry Bank per il gesto di solidarietà durante la cerimonia protocollare.

@xpix.it_

28. února 2026 v 20:57
oblíbit odpovědět uložit

Jeho tým General Store se za něj v následném prohlášení postavil. „Filippo D’Aiuto odstartoval závod s kolem, které splňovalo veškerá pravidla. Pád, který měl na štěrkové části trati, způsobil posunutí brzdových pák do takové pozice, kdy byly blíž k sobě, než je povoleno. Respektujeme krok rozhodčích, přestože nás vzhledem k D’Aiutově úžasnému výkonu a vítězství po šedesátikilometrovém úniku hluboce mrzí.“

Vítězství tak po D’Aiutově diskvalifikaci spadlo do klína Maglimu, který ovládl spurt balíku o druhé místo.

Hned v sobotu ale ze svého šestého kariérního vítězství příliš nadšený nebyl.

„Dojel jsem druhý a cítím se být druhým. Filippo je skutečný vítěz,“ krčil rameny. „Nejdřív měl pád, pak jel šedesát kilometrů sám na čele, a nakonec mu hodinu a půl po dojetí to vítězství sebrali. To bylo to nejmenší, co jsem pro něj mohl udělat,“ komentoval své rozhodnutí nechat při ceremoniálu stupeň pro vítěze prázdný.

Zatím takovou situaci museli rozhodčí řešit „jen“ na regionálním závodě. Ale co až se něco takového stane třeba na Paříž–Roubaix nebo Tour de France?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
