Memoriál Otmara Malečka viru navzdory. Komornější, ale i zábavnější

„Do poslední chvíle panovala nejistota, jestli se vůbec závod uskuteční a potom zda bude zájem o start a podobně. Vše nakonec dopadlo dobře,“ oddechl si ředitel závodu Michal Mráček.

Letošní program nabídl dvakrát tolik zábavy, tradičnímu „Malečkovi“ totiž předcházela Grand Prix Olomouckého kraje přesunutá z května. Zajímavé kombo čtyř dnů závodů přilákalo do Prostějova v podivné okleštěné sezoně dráhaře z patnácti zemí. „Atmosféra možná byla o něco komornější vzhledem k různým opatřením, nicméně mám pocit, že o to více si to všichni zúčastnění chtěli užít. Je totiž dost možné, že opět dojde k rušení dalších takových akcí,“ mínil Mráček.

Domácí oddíl si hodně sliboval od svého esa Daniela Babora, vicemistra Evropy do 23 let ve scratchi. Ten sice v týdnu startoval na silničním evropském šampionátu, existoval však plán, jak Babora co nejrychleji přesunout autem 1 800 kilometrů na velodrom. „Nakonec pan Mráček nám dráhařům domluvil letadlo, takže už v pátek večer jsme byli v Prostějově a mohli jsme se v klidu vyspat,“ líčil Babor.

Daniel Babor (v modrém) při Memoriálu Otmara Malečka v Prostějově.

Dvacetiletý dráhař se netají touhou prosadit se i na silnici jako spurter, ve Francii při svém prvním velkém závodě ale nedojel. „Bída, děs,“ líčil zklamaně. „Trochu jsem podcenil rozjetí. Nechal jsem se vyplašit tím, že jsme vyjeli na kopec a ze sjezdu jsem získal malý náskok. V závodě jsem neměl co ztratit, a protože jsem tam zůstal s nějakým Nizozemcem, řekl jsem si, že odjedu. Ale neměl jsem na to, normálně mě tam do kopce nechal. Měl jsem zůstat na dráze a bylo by mi líp. Ale je to tak, vyzkoušel jsem si to, první Evropa. Mrzí mě, jak to dopadlo. Jede se dál,“ soukal ze sebe Babor.

Ani návrat na dráhu mu nevyšel podle představ. Ve své hvězdné disciplíně scratch bral páté místo bez možnosti bojovat o zlato, protože nebyl součástí rozhodujícího úniku trojice soupeřů. „Škoda. Měli jsme je kousek, stačilo, kdyby se protočil ještě někdo, třeba Italové, co tam byli s námi, a mohli jsme spurtovat o vítězství. Takhle to bylo všelijaké. Přitom se cítím dobře, jede se mi fajn i hlava je v pohodě, ale nevyšlo to. Smůla se mi lepí na paty,“ litoval.

V královské disciplíně madison, která prostějovské zápolení uzavírala, ukořistili vítězství Nizozemci Hoppezak, Heijnen.

Nejlepšími Čechy byli třetí Rugovac s Krausem, hned za nimi dojeli Babor s Kelemenem. „S Petrem spolu pojedeme i na mistrovství Evropy na dráze, takže jsme se potřebovali trochu sjezdit,“ dodal Babor.

Sprint a keirin ovládl v konkurenci závodníků patnácti zemí Martin Čechman z Dukly Brno. V ženách kralovaly polské reprezentantky, které si podmanily sprinterské i stíhačské disciplíny. V keirinu jejich nadvládu narušila druhým místem olomoucká rodačka Sára Kaňkovská závodící za Duklu Brno. „V poslední době se mi nedařilo tolik jako dříve, takže jsem s druhým místem velice spokojená,“ přiznala 22letá dráhařka.