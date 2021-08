Dráhař Kadlec je juniorským evropským šampionem v boodovacím závodu

Kadlec získal aktivní jízdou během závodu tři okruhy k dobru, navíc vyhrál dva bodované spurty a jednou byl druhý a jednou třetí. Syn stejnojmenného reprezentačního trenéra a bývalého dlouholetého úspěšného závodníka zvítězil před Francouzem Grégorym Pouvreaultem a Rusem Michailem Postarnakem, kteří rovněž získali na soupeři tři kola.

„Dařilo se mi nastupovat do dobrých úniků a získávat kola náskoku, byla to i moje předem stanovená taktika. Do posledního kola ale nebylo nic rozhodnuto. Pět okruhů před cílem jsme dali spolu s Francouzem rundu a pak jsem již jen doufal, že to dopadne,“ řekl Kadlec na webu cyklistického svazu.



V Apeldoornu má za sebou také šesté místo v omniu a v neděli pojede madison s Matyášem Koblížkem, šampionem ze středečního vylučovacího závodu. „Myslím, že mi zbylo dost sil a docela si věříme,“ uvedl Kadlec.

Babor si zajistil bronz v omniu výborným výkonem v závěrečném bodovacím závodu, před kterým byl osmý. Před ním skončili jen Dán Matias Malmberg a Belgičan Fabio van den Bossche.

Anna Jaborníková byla čtvrtá v keirinu žen do 23 let.