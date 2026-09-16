V pondělí ještě ve Španělsku přebíral vozy z Vuelty. Od sezony 2004 pracoval každoročně čtyři týdny na Tour a od roku 2010 zároveň i na Vueltě. Navíc v minulosti, kdy byla Škoda rovněž partnerem Gira, objel šestkrát italský závod.
Dohromady to obnáší 184 týdnů na Grand Tour. Tři a půl roku života.
„To je dost,“ pousměje se.
Jak reagovala vaše rodina?
Posouvali jsme dovolené až do podzimu. I když většinou jsem se potom snažil být s nimi hlavně doma, než abych zase někam jezdil.
Škoda byla poprvé partnerem Tour před 22 lety, kdy nahradila Alfu Romeo. Když jste na ni poprvé dorazil a viděl celý ten humbuk, byl to velký šok?
A jaký. Vůbec jsme s naším týmem nevěděli, do čeho jdeme, co po nás budou chtít a jak se máme posouvat s každou další etapou.
„Nějací lidé z balkonu naházeli na zaparkovaná auta květináče. Dávat dohromady ty lavory na střeše byl docela problém.“