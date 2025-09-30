Největší hvězdou českého výběru je Mathias Vacek. Mistrovství Evropy je pro něho vrcholem zbytku sezony.
„Chystal jsem se na něj doma na Šumavě, hodně času jsem trávil na časovkářském speciálu. V rámci přípravy jsem jel i jednorázovky v Belgii. Ve Francii chci určitě umístění v první desítce. V hlavě ale mířím ještě výš a rád bych bojoval o top 5, především v časovce, která je mým hlavním cílem,“ řekl Vacek.
Časovka Vacka čeká 1. 10. od 15:45, silniční závod, který šampionát uzavře, je na programu 5.10. od 11:45.
Program ME v silniční cyklistice 2025:
|Typ závodu a kategorie
|Délka (km)
|Datum a čas
|Výsledky
|Časovka juniorky
|12,2
|1.10., 09:30
|Časovka juniorů
|24
|1.10., 10:45
|Časovka ženy do 23 let
|24
|1.10., 12:00
|Časovka muži do 23 let
|24
|1.10., 12:45
|Časovka ženy Elite
|24
|1.10., 14:20
|Časovka muži Elite
|24
|1.10., 15:45
|Štafeta mix - junioři
|40
|2.10., 11:00
|Štafeta mix - Elite
|40
|2.10., 14:30
|Silniční závod ženy do 23 let
|85,7
|3.10., 09:00
|Silniční závod juniorek
|62,9
|3.10., 12:40
|Silniční závod juniorů
|103,4
|3.10., 15:35
|Silniční závod muži do 23 let
|121,1
|4.10., 09:00
|Silniční závod ženy Elite
|116,1
|4.10., 14:00
|Silniční závod muži Elite
|202,5
|5.10., 11:45
Česká nominace na ME v silniční cyklistice 2025:
|Kategorie
|Jméno
|Typ závodu
|Muži Elite
|Mathias Vacek
|Časovka, silniční závod
|Muži Elite
|Petr Kelemen
|Silniční závod
|Muži Elite
|Jakub Ťoupalík
|Silniční závod
|Ženy Elite
|Veronika Jandová
|Silniční závod
|Muži do 23 let
|Jan Bittner
|Časovka, silniční závod
|Muži do 23 let
|Adam Bittman
|Silniční závod
|Muži do 23 let
|Pavel Šumpík
|Silniční závod
|Ženy do 23 let
|Eliška Kvasničková
|Časovka, silniční závod
|Ženy do 23 let
|Julia Kopecký
|Silniční závod
|Ženy do 23 let
|Barbora Němcová
|Silniční závod
|Ženy do 23 let
|Adéla Pittnerová
|Silniční závod
|Junioři
|Jakub Patras
|Časovka, silniční závod
|Junioři
|David Icha
|Silniční závod
|Junioři
|Daniel Kuběna
|Silniční závod
|Junioři
|Šimon Matějek
|Silniční závod
|Junioři
|Matěj Piták
|Silniční závod
|Junioři
|Marek Stiblík
|Silniční závod
|Juniorky
|Daniela Hezinová
|Časovka, silniční závod
|Juniorky
|Eva Drhová
|Silniční závod
|Juniorky
|Vendula Strakatá
|Silniční závod
|Juniorky
|Karolína Špicarová
|Silniční závod
Zajímavosti o ME v silniční cyklistice:
- Mistrovství Evropy v cyklistice koná od roku 1995.
- Letošní šampionát zahrnuje silniční závody, individuální časovky a také dvě smíšené štafety (junioři a Elite).
- Ženské závody jsou kratší než mužské, juniorská kategorie je kratší než kategorie do 23 let.
- Jezdci závodí v barvách své země a stejně jako u národních mistrovství v silniční cyklistice a u Mistrovství světa UCI jsou vítězové oprávněni nosit speciální dres mistra během závodů po celý rok; v případě evropského mistrovství je to bílý dres s modrými pásy a žlutými hvězdami, inspirovaný vlajkou Evropy.
- Historicky nejúspěšnějšími účastníky šampionátů jsou Italové (46 zlatých, 39 stříbrných, 41, bronzových)
- Češi mají bilanci 4-4-4. , kteří jako jediní načali již druhou stovku cenných kovů. Špatně si nevedou ani Češi se 4 zlatými, 4 stříbrnými a 4 bronzovými medailemi.
- Medailové pořadí zemí na ME v silniční cyklistice:
|Pořadí
|Země
|Zlato
|Stříbro
|Bronz
|Celkem
|1
|Itálie
|46
|39
|41
|126
|2
|Nizozemsko
|40
|22
|27
|89
|3
|Francie
|20
|27
|36
|83
|4
|Německo
|20
|27
|23
|70
|5
|Rusko
|18
|14
|18
|50
|6
|Belgie
|17
|18
|19
|54
|7
|Dánsko
|15
|12
|5
|32
|8
|Švýcarsko
|12
|12
|6
|30
|9
|Ukrajina
|9
|12
|6
|27
|10
|Polsko
|8
|6
|6
|20
|11
|Norsko
|5
|8
|5
|18
|12
|Velká Británie
|5
|6
|3
|14
|13
|ČESKO
|4
|4
|4
|12
|14
|Slovinsko
|4
|3
|6
|13
|15
|Švédsko
|3
|7
|3
|13
|16
|Litva
|3
|4
|7
|14
|17
|Španělsko
|3
|4
|6
|13
|18
|Slovensko
|2
|0
|1
|3
|19
|Lucembursko
|1
|4
|1
|6
|20
|Bělorusko
|1
|3
|3
|7
|21
|Lotyšsko
|1
|2
|3
|6
|22
|Rakousko
|1
|1
|4
|6
|23
|Portugalsko
|1
|1
|2
|4
|24
|Chorvatsko
|1
|1
|0
|2
|25
|Finsko
|1
|0
|1
|2
|26
|Estonsko
|0
|2
|3
|5
|27
|Maďarsko
|0
|1
|1
|2
|28
|Irsko
|0
|1
|1
|2
Šampioni závodů kategorie Elite z posledních let:
|Rok
|Muži
|Ženy
|2024
|Tim Merlier (Belgie)
|Lorena Wiebesová (Nizozemsko)
|2023
|Christophe Laporte (Francie)
|Mischa Bredewoldová (Nizozemsko)
|2022
|Fabio Jakobsen (Nizozemsko)
|Lorena Wiebesová(Nizozemsko)
|2021
|Sonny Colbrelli (Itálie)
|Ellen van Dijková (Nizozemsko)
|2020
|Giacomo Nizzolo (Itálie)
|Annemiek van Vleutenová (Nizozemsko)