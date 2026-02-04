Jaborníková skončila na ME dráhařů sedmá na kilometru s pevným startem

Veronika Jaborníková postoupila do osmičlenného finále posledním časem 1:04,732, který však znamenal nový český rekord. V něm se pak o jednu příčku posunula, když druhá žena kvalifikace Nizozemka Hetty van de Wouwová nestartovala. Na vítěznou Francouzku Mathilde Grosovou ztratila přes jeden a půl sekundy.
„Jednou jsem jela kilometr s pevným startem na mistrovství republiky v Brně, ale tehdy se jednalo spíše o zábavu. Navíc jsem se zařekla, že závod nikdy nepojedu. Takže sedmá příčka na Evropě je vlastně velmi dobrá,“ uvedla pro svazový web Veronika Jaborníková.
Úspěšná obhajoba bronzu na ME. Dráhaři Peterkovi vyšel kilometr s pevným startem
„Když si uvědomím, že Veronika jela kilometr s pevným startem poprvé na dřevěném oválu, jde o výborné vystoupení. Navíc jsme se nijak speciálně nepřipravovali. V kvalifikační jízdě přepálila start, v druhé jsme v úvodu volili volnější tempo, jenže celkově byla jízda pomalejší. Jde o zkušenosti. Až je posbírá, bude v kilometru s pevným startem skvělá,“ prohlásil trenér Petr Klimeš.
V bodovacím závodě slavila hvězdná Belgičanka Lotte Kopecká, která byla v této disciplíně evropskou šampionkou již v letech 2022 a 2024. V Turecku získala třicetiletá Kopecká už svůj druhý titul, stejně jako ve vylučovacím závodě byla za ní stříbrná Francouzka Victoire Berteauová. Patnáctá skončila Barbora Němcová, ve vylučovačce sedmá.
Kopecká si spravila chuť po stíhačce, v níž skončila až devátá. Závod vyhrála Britka Josie Knightová, když ve finále jasně předčila Italku Federicu Venturelliovou. Již v kvalifikaci vylepšila Knightová o více než čtyři sekundy světový rekord na 4:19,461.
Zlatým hřebem programu byly medailové boje v mužském sprintu. Richardson porazil jako jediný Lavreysena už v kvalifikaci. Oba se později utkali ve finále a Nizozemec, který je v této disciplíně úřadujícím olympijským šampionem i mistrem světa, měl nakročeno k pátému triumfu po letech 2021 a 2023 až 2025.
Skvěle zvládl úvodní jízdu, když ustál Britův útok, jenže Richardson přesto jeho kralování ukončil. Ve druhé jízdě měl navrch on, vynutil si rozhodující třetí jízdu, v ní se v poslední zatáčce přehnal kolem Lavreysena a mohl slavit svoje patrně nejcennější individuální vítězství kariéry. V Konye byl už součástí stříbrné sestavy Británie v týmovém sprintu.
Mise rekord: splněna. A Van der Poel teď napíná. Přijde cyklokros o svého Merckxe?
Již od středy bylo zřejmé, že šestý bude po vyřazení ve čtvrtfinále Dominik Topinka, jedenáctý Jan Pořízek vypadl v osmifinále.
Omnium ovládl poprvé na ME Portugalec Iuri Léitao. Mistr světa v této disciplíně z roku 2023 rozhodl o triumfu vynikajícím výkonem v závěrečném bodovacím závodě. Konečné 14. místo obsadil Adam Křenek.
„Před vylučovacím závodem jsem byl šestý a moje situace vypadala velmi dobře. Jenže ve vylučovacím závodě jsem měl kontakt s francouzským reprezentantem, oba jsme vytrhli nohu z pedálu, jenže to není důvod k neutralizaci, takže jsme vypadli z balíku a bylo po závodě. Celá situace mě rozhodila i pro následnou bodovačku, která už nestála za nic. Cítil jsem se velmi dobře, takže jsem konečným výsledkem zklamaný,“ uvedl Křenek.
Mistrovství Evropy v dráhové cyklistice
Konye (Turecko)
Muži
Ženy