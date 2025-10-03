Dvaadvacetiletá Blasiová si před pár dny vyjela v závodě s hromadným startem bronz na světovém šampionátu ve Rwandě a k favoritkám patřila i dnes. V 85,7 kilometru dlouhém závodě zvítězila s náskokem devíti sekund.
Z boje o další cenné kovy vyšla naprázdno těsně čtvrtá Slovenka Viktória Chladoňová, která získala na MS stříbro v silničním závodě i v časovce. Němcová ztratila na vítězku pět minut, ještě o minutu a půl více potřebovala ke zdolání trati Julia Kopecký na 31. místě.
Dnes jsou na programu ještě dva závody. V 12:40 odstartují juniorky, v 15:35 junioři.
Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Drome-Ardéche (Francie) - závod s hromadným startem:
Ženy do 23 let (85,7 km): 1. Blasiová (Šp.) 2:30:28, 2. Ciaboccová (It.), 3. Begová (Fr.) obě -9, ...22. Němcová -5:01, 31. J. Kopecký -6:32, 63. Kvasničková -14:14, 67. Pittnerová (všechny ČR) 19:49.
12:40 juniorky (Hezinová, Drhová, Strakatá, Špicarová),
15:35 junioři (Patras, Icha, Kuběna, Matějek, Piták, Stiblík).