Po bronzu z MS titul na ME. Španělka Blasiová kralovala cyklistkám do 23 let

Autor: ,
  12:44
Silniční závod cyklistek do 23 let na mistrovství Evropy ve Francii vyhrála Španělka Paula Blasiová před Italkou Eleonorou Ciaboccovou a Francouzkou Julií Begovou. Češky neuspěly, nejlepší z nich byla na 22. místě Barbora Němcová.

Paula Blasiová slaví triumf na mistrovství Evropy v kategorii do 23 let. | foto: Profimedia.cz

Dvaadvacetiletá Blasiová si před pár dny vyjela v závodě s hromadným startem bronz na světovém šampionátu ve Rwandě a k favoritkám patřila i dnes. V 85,7 kilometru dlouhém závodě zvítězila s náskokem devíti sekund.

Z boje o další cenné kovy vyšla naprázdno těsně čtvrtá Slovenka Viktória Chladoňová, která získala na MS stříbro v silničním závodě i v časovce. Němcová ztratila na vítězku pět minut, ještě o minutu a půl více potřebovala ke zdolání trati Julia Kopecký na 31. místě.

Dnes jsou na programu ještě dva závody. V 12:40 odstartují juniorky, v 15:35 junioři.

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Drome-Ardéche (Francie) - závod s hromadným startem:

Ženy do 23 let (85,7 km): 1. Blasiová (Šp.) 2:30:28, 2. Ciaboccová (It.), 3. Begová (Fr.) obě -9, ...22. Němcová -5:01, 31. J. Kopecký -6:32, 63. Kvasničková -14:14, 67. Pittnerová (všechny ČR) 19:49.

12:40 juniorky (Hezinová, Drhová, Strakatá, Špicarová),

15:35 junioři (Patras, Icha, Kuběna, Matějek, Piták, Stiblík).

