Hezinová byla v silničním závodě juniorek na cyklistickém ME sedmá

  12:44
Daniela Hezinová obsadila v silničním závodě juniorek na cyklistickém mistrovství Evropy ve Francii sedmé místo, jen dvě sekundy ji dělily od bronzu. Zvítězila Španělka Paula Ostizová, která slavila evropský titul už ve středeční časovce a v sobotu v Kigali vyhrála závod s hromadným startem na mistrovství světa. Její krajanka Paula Blasiová vyhrála souboj cyklistek do 23 let.
Fotogalerie2

Španělská juniorka Paula Ostizová slaví evropské zlato, za ní se odehrává boj o další medaile. | foto: Belga / ddp USA Profimedia.cz

Osmnáctiletá Hezinová byla blízko bronzu, za Ostizovou a Švýcarkou Anjou Grossmannovou ho však ve spurtu vybojovala Italka Chantal Pegolová. Grossmannová s Pegolovou si tak prohodily umístění z MS ve Rwandě.

„Jsem se sedmým místem samozřejmě spokojená. Asi jsem chtěla i trošku víc, ale jako tým jsme s holkama neudělaly jedinou chybu a odvedly jsme super výkon. Celkově jsem na náš tým opravdu pyšná, protože holky mi hodně pomohly. Všem z týmu musím poděkovat,“ uvedla Hezinová pro cyklistický svaz.

Takřka 63 kilometrů dlouhý závod vnímala už od začátku jako velmi náročný. „Bylo to hodně hektické a vystresované. Hned v prvním sjezdu došlo k pádu... V tom kopci jsem pokaždé byla s těmi nejlepšími, v posledním kole mi trošku došlo a byla jsem tam na horší pozici, ale myslím, že jsem odvedla jeden z nejlepších výkonů,“ dodala Hezinová. Eva Drhová dojela devatenáctá s mankem 46 sekund na vítězku.

Také ve třiadvacítce žen slavilo Španělsko. Blasiová vyhrála před Italkou Eleonorou Ciaboccovou a Francouzkou Julií Begovou. Češky neuspěly, nejlepší z nich byla na 22. místě Barbora Němcová.

Dvaadvacetiletá Blasiová si před pár dny vyjela v závodě s hromadným startem bronz na MS ve Rwandě a k favoritkám patřila i dnes. V 85,7 km dlouhém závodě zvítězila s náskokem devíti sekund.

Paula Blasiová slaví triumf na mistrovství Evropy v kategorii do 23 let.

Z boje o další cenné kovy vyšla naprázdno těsně čtvrtá Slovenka Viktória Chladoňová, která získala na MS stříbro v silničním závodě i v časovce. Němcová ztratila na vítězku pět minut, ještě o minutu a půl více potřebovala ke zdolání trati Julia Kopecký na 31. místě.

V 15:35 odstartoval závod juniorů.

Mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Drome-Ardéche (Francie) - závod s hromadným startem:

Ženy do 23 let (85,7 km): 1. Blasiová (Šp.) 2:30:28, 2. Ciaboccová (It.), 3. Begová (Fr.) obě -9, ...22. Němcová -5:01, 31. J. Kopecký -6:32, 63. Kvasničková -14:14, 67. Pittnerová (všechny ČR) 19:49.

Juniorky (62,9 km): 1. Ostizová (Šp.) 1:46:47, 2. Grossmannová (Švýc.) stejný čas, 3. Pegolová (It.) -3, ...7. Hezinová -5, 19. Drhová, 27. Špicarová obě -46, 85. Strakatá (všechny ČR) -13:57.

15:35 junioři (Patras, Icha, Kuběna, Matějek, Piták, Stiblík).

