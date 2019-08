Máme na to opět přivézt medaili, věří trenér cyklistů Konečný před ME

Program ME Středa 7. srpna - časovka:

9:00 - juniorky (22,4 km)

11:15 - junioři (22,4 km)

14:30 - smíšená družstva (44,8 km) Čtvrtek 8. srpna - časovka:

9:00 - ženy do 23 let (22,4 km)

10:45 - ženy elite (22,4 km)

12:45 - muži do 23 let (22,4 km)

15:00 - muži elite (22,4 km) Pátek 9. srpna - silniční závod:

9:00 - juniorky (69 km)

12:00 - ženy do 23 let (92 km)

16:00 - junioři (115 km) Sobota 10. srpna - silniční závod:

9:00 - muži do 23 let (138 km)

13:00 - ženy elite (115 km) Neděle 11. srpna - silniční závod:

11:30 - muži elite (172,6 km)