Bittner zkusí potvrdit formu z Vuelty na cyklistickém mistrovství Evropy v Belgii

+ česká nominace

Středa 11. září - časovka

9:00 juniorky (Kaňkovská, Hezinová)

10:15 junioři (Šumpík, Piták)

11:45 ženy do 23 let (J. Kopecký)

13:15 muži do 23 let (Rubeš, J. Bittner)

15:00 ženy

6:30 muži

Pátek 13. září - závod s hromadným startem

9:00 ženy do 23 let (J. Kopecký, Němcová, Burlová, Slaníková)

13:30 muži do 23 let (M. Kopecký, Vysočan, Fiala, Mráz, Rubeš, J. Bittner)



Sobota 14. září - závod s hromadným startem

9:00 junioři (Král, Podařil, Piták, Bittman, Faltýnek, Pešek)

13:30 ženy (Nosková, Machačová)

Neděle 15. září - závod s hromadným startem

9:00 juniorky (Kaňkovská, Hezinová, Douděrová, Dubcová)

12:30 muži (P. Bittner, A. Ťoupalík, T. Kopecký, Vaníček, Kelemen, Zahálka, Neuman)