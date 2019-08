Mistryní Evropy v silničním závodě cyklistek se stala Pietersová

Osmadvacetiletá Pietersová se stala na rovinaté trati o délce 115 kilometrů překvapivou vítězkou poté, co trojice medailistek dotáhla až do konce více než půl závodu dlouhý únik. Ve spurtu za to Nizozemka, která se letos stala mistryní světa na dráze v disciplíně madison, vzala 200 metrů před cílem a soupeřky nedokázaly zareagovat.

„Tohle je opravdu něco mimořádného, protože jsme tady velmi blízko od mého domova. Je to krásné vítězství,“ radovala se Pietersová, která pochází ze zhruba 35 kilometrů vzdáleného Haarlemu. „Byl to ale vážně moc těžký závod, k čemuž přispíval i vítr,“ dodala Pietersová.