Van Dijková má další evropské zlato z časovky, Češky neuspěly

Výsledky ME v silniční cyklistice časovka Ženy (22,4 km): 1. Van Dijková (Niz.) 28:07, 2. Kleinová (Něm.) -30, 3. Brandová (Niz.) -52, 4. Heineová (Nor.) -53, 5. Kiesenhoferová (Rak.) -1:02, 6. Krögerová (Něm.) -1:06, ...27. Korvasová -3:36, 29. Machačová (obě ČR) -4:23. Ženy do 23 let (22,4 km): 1. Ludwigová (Něm.) 29:21, 2. Novolodská (Rus.) -38, 3. Pirroneová (It.) -40, ...25. Hájková -3:10, 26. Bajgerová (obě ČR) -3:59. 12:45 časovka muži do 23 let 15:00 časovka muži elite