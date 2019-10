Mladík Babor byl na ME dráhařů sedmý, Viviani má další titul

Babor nastoupil do vylučovacího závodu jako náhradník za zraněného Petra Kelemena. V Nizozemsku se představí ještě v madisonu a ve scratchi, v němž letos získal stříbrnou medaili na evropském šampionátu jezdců do 23 let.



Vítězem vylučovacího závodu se stal Ital Elia Viviani. Olympijský vítěz v omniu získal již sedmý titul mistra Evropy na dráze, přičemž od roku 2012 triumfoval v pěti různých disciplínách. Letos ovládl kolega Zdeňka Štybara a Petra Vakoče z belgické stáje Deceuninck-Quick Step také závod s hromadným startem na mistrovství Evropy na silnici.